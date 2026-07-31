La nueva Siri se vende como gratis. Tim Cook ha dejado caer que usarla mucho costará dinero

Apple supo cómo ponerse a la cabeza en la carrera de los smartphones, pero aún no ha logrado subirse al podio del sprint por la IA. Fue uno de los primeros en incluir la asistencia inteligente en el móvil, con una Siri que se estrenaba en 2011, con el iPhone 4S. Desde ahí fue evolucionando, pero no supo dar el enorme salto que han supuesto herramientas como ChatGPT o Gemini. Ahora quiere enmendar el error, con una nueva Siri que nos ocultaba su lado más amargo: tendrá límites de uso.

iCloud+ en el horizonte. Ya hemos podido probar el avance de la nueva Siri, la que llega con iOS 27, la misma que debería salir junto con los iPhone 18 Pro. La mejora con respecto a lo visto con Apple Intelligence es notoria, sobre todo en lo que respecta al entorno y la capacidad de interacción con las aplicaciones. La nueva Siri será gratuita para todos los usuarios, aunque con una pega.

El propio Tim Cook avanzó la futura “premiumización” del asistente del iPhone:

“Creemos que habrá personas que querrán utilizarlo mucho, así que tendremos algún tipo de opción de ampliación a través de iCloud+”.

El comentario se produjo durante la que fue última llamada de Tim Cook para comunicar los resultados de Apple a sus inversores. El CEO actual de la empresa, a falta de que le dé el relevo John Ternus, se mostró cauto y sin avanzar demasiado, ya que incluir una suscripción en algo tan básico como Siri supone un golpe para sus usuarios. Tim no confirmó el coste de iCloud+ con la Siri avanzada ni cuánto uso estará incluido dentro del servicio gratuito.

Hay que pagar los años de retraso. La IA no es barata, ni para los usuarios ni para las empresas relacionadas. Apple ha desarrollado el salto de Intelligence y de la nueva Siri con cierto apoyo de Google y de Gemini. Y todo esto hay que pagarlo, iCloud+ será la herramienta para hacerlo.

Los servicios mandan. Es la segunda pata del negocio de Apple y ya supone el 28,1 % de sus ingresos: 30.700 millones de dólares en el trimestre, un 12 % más y récord para un trimestre de junio. Las suscripciones de pago superan ya los 1.500 millones. El problema no es que el segmento vaya mal, es que va menos bien de lo que esperaban los inversores. Además, Apple tuvo la primera caída secuencial de servicios desde 2022.

Rangos de precios actuales de iCloud+ en España

Con la App Store obligada a abrirse por los reguladores, Apple necesita otra vía de ingresos para los servicios. Y Cook la señaló sin disimulo: durante la llamada con los inversores apuntó que las capacidades de IA pueden aumentar el número de usuarios de iCloud. Ahí entra iCloud+.

Los europeos nos quedamos fuera, para bien y para mal. No sabemos cuánto costará el uso extendido de la nueva Siri ni la cantidad de uso concreto que tendrán los usuarios gratuitos. Lo que sí conocemos es lo que atañe a Europa: aquí no tendremos que valorar si suscribirnos o no a iCloud+ para tener más Siri AI. Directamente nos quedamos sin el nuevo asistente, al menos mientras Apple no adapte la herramienta al marco de la DMA europea. Y hay buenas noticias: como avanzó el Financial Times, Apple y Europa están en conversaciones.

La nueva Siri terminará llegando a los iPhone europeos. Entonces conoceremos el precio a pagar por extender el uso. La pregunta es si todos los niveles de iCloud+ incluirán más Siri, si la extensión de uso subirá progresivamente según el escalón de precio y si los planes más baratos, como el de 0,99 euros al mes, ya contarán con Siri AI avanzada. Hasta septiembre no lo sabremos.

Imagen de portada | Montaje con foto de Wikimedia y captura de Apple

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