Actualización de iOS 27: a qué iPhones llega, cómo prepararte y cómo actualizar

Vamos a decirte todo lo que necesitas saber para actualizar tu móvil a iOS 27. Ahora que Apple ha anunciado oficialmente iOS 27, también tenemos otros datos importantes como los modelos que son compatibles. Y esto es en lo que te vamos a centrar.

Vamos a empezar diciéndote todos los modelos de iPhone que recibirán iOS 27. Luego pasaremos a darte cuatro consejos para hacer antes de actualizar para que todo salga correctamente, y terminaremos explicando el proceso para hacerlo.

Qué iPhones son compatibles

Una de las grandes sorpresas del nuevo iOS 27 es que será compatible con todos los móviles hasta el iPhone 11. Esto quiere decir que todos los iPhone que tengan iOS 26 también van a recibir iOS 27. Son los siguientes:

Cómo prepararte para iOS 27

Antes de actualizar a iOS 27, conviene dar cuatro pasos preparativos esenciales para que tu móvil esté preparado. Son cosas esenciales para no perder datos y asegurarte de que la actualización se actualiza correctamente.

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Haz una copia de seguridad : Nunca se sabe, siempre puede haber algo que salga mal, y por eso siempre es importante hacer una copia de seguridad de tu iPhone antes de actualizar por si tienes que restablecerlo. Da igual si haces la copia en el ordenador o en iCloud, la cuestión es tener una hecha.

: Nunca se sabe, siempre puede haber algo que salga mal, y por eso siempre es importante hacer una copia de seguridad de tu iPhone antes de actualizar por si tienes que restablecerlo. Da igual si haces la copia en el ordenador o en iCloud, la cuestión es tener una hecha. Libera espacio en tu iPhone : Una actualización de iOS suele ocupar al menos unos 10 GB de almacenamiento en tu móvil, a veces más. Por eso, también es importante que si vas a actualizar te asegures de tener el suficiente espacio libre en tu móvil. Recuerda que tienes una guía sobre cómo liberar espacio en tu teléfono.

: Una actualización de iOS suele ocupar al menos unos 10 GB de almacenamiento en tu móvil, a veces más. Por eso, también es importante que si vas a actualizar te asegures de tener el suficiente espacio libre en tu móvil. Recuerda que tienes una guía sobre cómo liberar espacio en tu teléfono. Ten tu móvil conectado a una WiFi : Como te hemos dicho antes, este tipo de actualizaciones requieren una gran cantidad de datos que debes descargar. Por eso, para aumentar la velocidad y no fundir tu tarifa de datos móviles, lo mejor es tener tu dispositivo en casa conectado a una WiFi.

: Como te hemos dicho antes, este tipo de actualizaciones requieren una gran cantidad de datos que debes descargar. Por eso, para aumentar la velocidad y no fundir tu tarifa de datos móviles, lo mejor es tener tu dispositivo en casa conectado a una WiFi. Ten tu móvil con la batería cargada: Cuando vayas a actualizar, es recomendable que tu batería esté al menos al 50% de su carga, para así asegurarte de que no te quedes sin ella y haya interrupciones indebidas en el proceso. A poder ser, puedes realizar la actualización con el móvil conectado a la corriente.

Cómo actualizar a iOS 27

Lo primero que debes saber es que antes de la llegada de iOS 27 vamos a tener dos tipos de versiones beta. Dutante las próximas semanas, las versiones beta que habrá disponibles serán las de desarrolladores, y después de varias de ellas llegarán las betas públicas. Cuando las betas públicas estén disponibles, antes de actualizar tendrás que registrarte en ellas en la web beta.apple.com.

Una vez te hayas registrado en las betas públicas cuando estén disponibles o cuando llegue la versión final de iOS 27 en septiembre, el método para actualizar el móvil es el mismo. Tendrás que ir a los ajustes y entrar en la sección General. Una vez dentro, pulsa en la opción de Actualización de software.

Irás a una pantalla donde tu iPhone buscará automáticamente actualizaciones en los servidores de Apple. En el caso de que la haya, podrás pulsar abajo en la opción de Actualizar, y esto te llevará al proceso donde iniciar la descarga e instalación.

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