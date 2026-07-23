Hace tantísimo calor que Alicante ha tomado una decisión: cerrar sus playas por el reventón térmico

Las olas de calor están cambiando el comportamiento de los turistas en España, pero no nos podemos olvidar de las personas que viven los 365 días del año en las ciudades turísticas. Quienes viajan hasta allí pueden evitar hacerlo en las épocas de más calor, pero cuando se trata de tu lugar de residencia no es tan fácil. Los baños en la playa pueden ser soluciones rápidas para combatir el calor. Sin embargo, cuando este es demasiado extremo, todo lo que sea estar fuera del agua puede ser muy peligroso. Por eso, el ayuntamiento de Alicante cerrará hoy las playas a partir de las 17 a causa de la alerta roja declarada en esta tercera ola de calor del verano.

Ni playas, ni parques. Esta decisión afecta tanto a las playas, como a los parques y jardines. Y es que, en realidad, no se debe solo a la ola de calor. De hecho, si esa fuera la única razón, quizás el cierre de playas se habría fijado en las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más altas. Se ha hecho a las 17, porque a partir de esa hora se prevé que haya reventones térmicos, que provocarían rachas de viento muy fuertes, además de subidas súbitas de la temperatura.

¿Revenqué? Un reventón térmico es un fenómeno que se da por la formación de precipitaciones que nunca llegan a tocar el suelo, ya que en el descenso se encuentra con una capa de aire muy cálido y seco, que la evapora. El proceso de evaporación requiere energía, que se extrae del aire circundante, enfriándolo de golpe. El aire frío tiende a caer hacia abajo, por lo que se forma una corriente descendente, que cada vez tendrá una mayor columna de aire encima. El peso de esta va comprimiendo dicha corriente, de modo que se calienta súbitamente, dando lugar a ascensos de unos 5ºC en muy pocos minutos. A veces pueden subir incluso 15ºC.

Por otro lado, cuando esta corriente de aire caliente cae súbitamente sobre la superficie terrestre, ya no puede seguir descendiendo, por lo que se expande violentamente en todas direcciones, como el chorro de agua de un grifo que abrimos de golpe. El resultado son vientos muy intensos, prácticamente huracanados. Cabe destacar que las capas de aire muy caliente y seco que dan lugar a los reventones son más frecuentes durante una ola de calor, por eso estos fenómenos son cada vez más frecuentes.

También terrazas y veladores. En España ya se ha puesto en marcha la decisión de prohibir la apertura de terrazas en los bares en las horas de más calor del día durante las olas de calor. Por eso, en Alicante tampoco se podrán abrir terrazas ni veladores entre las 17 y las 21. También se cerrará el castillo de Santa Bárbara y se prestará atención a sombrillas, macetas y cualquier otro objeto que pudiese causar accidentes urbanos a causa del viento.

Cuidado con los árboles. Finalmente, el Ayuntamiento ha avisado a los vecinos para que eviten caminar con zonas arboladas, para evitar posibles accidentes si algún árbol se cayese a causa del viento.

Imágenes | Zarateman

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