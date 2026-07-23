Solo durante unos días: ahorro de hasta 1.146 euros en la precompra de los nuevos Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip y Galaxy Watch

El Unpacked de ayer ha dado a conocer los cinco nuevos dispositivos de Samsung. Tenemos tres plegables (uno de ellos estrena formato) y dos relojes que, aunque llegan a las tiendas durante los primeros días de agosto, ya podemos precomprar en la tienda oficial de Samsung. Te contamos cómo conseguirlos con un ahorro total de hasta 1.146 euros.

El Galaxy Z Fold8 estrena nuevo formato

En esta nueva generación de dispositivos plegables, Samsung tiene tres móviles. Hay dos viejos conocidos (aunque uno estrena apellido Ultra) que se suman al Galaxy Z Fold8, el primer plegable de Samsung con un formato similar al de un pasaporte.

Galaxy Z Fold8

Justo empezamos por este plegable, un dispositivo que cuenta con una pantalla de 7,6 pulgadas desplegada, una doble cámara trasera de 50 megapíxeles y el mejor procesador Android que hay hasta el momento, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Con la precompra en la tienda de Samsung, nos podemos ahorrar hasta 1.146 euros en nuestra compra. Vamos a ver las diferentes capas promocionales que podemos aplicar una por una:

El teléfono parte de los 1.999 euros (para su versión de 256 GB).

Con Entrega y Estrena, recibiremos un descuento directo de 100 euros . A esto, hay que sumarle lo que obtengamos por la valoración de nuestro viejo móvil, que puede llegar hasta los 896 euros (esto lo obtendremos a modo de reembolso).

. A esto, hay que sumarle lo que obtengamos por la valoración de nuestro viejo móvil, que puede llegar hasta los 896 euros (esto lo obtendremos a modo de reembolso). Pagando con PayPal o con Samsung Pay, obtendremos otro descuento directo de 150 euros .

. Si utilizamos el código de descuento 'SAMSUNG5', obtendremos un 5 % de descuento. Y con el código 'CARGADOR' recibiremos un cargador de regalo.

Sumando todo lo anterior, el precio de este dispositivo con 256 GB se quedaría en 1.661,55 euros (1.851,55 euros y 2.231,55 euros para sus versiones de 512 GB y 1 TB, respectivamente). A este precio, además, habría que restarle el reembolso que recibamos posteriormente por entregar nuestro viejo móvil. Nota adicional: si eliges uno de los colores exclusivos de la tienda de Samsung y utilizas también el código 'REGALOFUNDA' te llevarás una funda de regalo.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Ahora pasamos al Galaxy Z Fold8 Ultra, el primer teléfono de Samsung en utilizar una batería de silicio-carbono. Un dispositivo cuya pantalla interior llega desplegada hasta las 8 pulgadas con 3.000 nits de brillo máximo (y una bisagra que apenas se nota), el mismo Snapdragon 8 Elite Gen 5 y un sistema de cámaras que, en este caso, incorpora tres cámaras traseras. Vamos con los descuentos:

El teléfono parte de los 2.199 euros (para su versión de 256 GB).

Al igual que con el anterior, recibiremos un descuento directo de 100 euros con Entrega y Estrena. Además, un reembolso posterior de hasta 896 euros (dependiendo de la valoración del dispositivo que entreguemos).

Pagando con PayPal o con Samsung Pay, descuento directo de 150 euros .

. Si utilizamos el código de descuento 'SAMSUNG5', obtendremos un 5 % de descuento.

Todo unido, deja la precompra de este dispositivo en 1.851.55, euros para su versión de 256 GB. Al igual que ocurre con el Z Fold8, podemos utilizar el código 'CARGADOR' para el cargador de regalo y 'REGALOFUNDA' para obtener una funda de regalo en los colores exclusivos de la página de Samsung. El precio de las otras versiones es el siguiente:

Galaxy Z Fold8 Ultra (512 GB): 2.041,55 euros.

Galaxy Z Fold8 Ultra (1 TB): 2.421,55 euros.

Galaxy Z Fold8 Ultra PVP en Samsung (desde) — 1.851,55 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy Z Flip8

El plegable más económico de Samsung vuelve a ser una generación más el Galaxy Z Flip8. Es ideal si buscas un teléfono manejable y ligero, puesto que apenas pesa 180 gramos. Su pantalla interior llega hasta las 6,9 pulgadas y la exterior, de 4,1 pulgadas, se puede aprovechar para un montón de funciones. En este caso, nos podemos ahorrar hasta 616 euros:

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El dispositivo parte de los 1.299 euros para su versión de 256 GB (la versión de 512 GB tiene un precio de 1.499 euros).

Aquí los descuentos son un poco diferentes. Con Entrega y Estrena, recibiremos un descuento directo de 50 euros . El reembolso por el dispositivo viejo puede ser de hasta 466 euros.

. El reembolso por el dispositivo viejo puede ser de hasta 466 euros. Pagando con PayPal o Samsung Pay, el descuento es de 100 euros.

Además, recibiremos un descuento directo del 5 % si utilizamos el código 'SAMSUNG5'.

Todo unido, deja el precio del dispositivo en 1.091,55 euros y 1.281,55 euros para sus versiones de 256 y 512 GB, respectivamente. Como con los anteriores, podemos utilizar los mismos cupones para llevarnos cargador y funda de regalo para sus colores exclusivos.

Los nuevos Galaxy Watch también tienen descuento

Además de los tres nuevos plegables, Samsung presentó ayer dos relojes diferentes: los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2. Vamos a ver cómo precomprarlos con el mayor descuento posible.

Galaxy Watch9

El Galaxy Watch9 llega con un nuevo procesador de Qualcomm y está más enfocado en el día a día. Llega en dos tamaños diferentes (40 y 44 milímetros) y, cada uno de ellos, en versiones Bluetooth y Bluetooth+LTE. El dispositivo parte de los 409 euros y esta es la forma para precomprarlo más barato:

Con Entrega y Estrena, tendremos un descuento directo de 30 euros y un reembolso de hasta 110 euros.

y un reembolso de hasta 110 euros. Eligiendo PayPal como forma de pago, recibiremos otro descuento de 50 euros.

Además, también podemos usar el código 'SAMSUNG5' para llevarnos un 5 % de descuento extra.

Con todo esto junto, nos podemos hacer con este nuevo reloj de Samsung desde 312,55 euros.

Galaxy Watch Ultra2

Y para terminar, tenemos el nuevo Galaxy Watch Ultra2. Samsung ha refinado la fórmula de su anterior Ultra usando el mismo procesador de Qualcomm que lleva el anterior modelo, pero con una pantalla con un brillo máximo brutal de 5.000 nits y la batería más grande que ha utilizado en sus relojes hasta ahora (800 mAh). El dispositivo cuesta 749 euros y estos son los descuentos activos para su precompra:

Con Entrega y Estrena, tendremos un descuento directo de 50 euros y un reembolso posterior que puede llegar hasta los 140 euros.

y un reembolso posterior que puede llegar hasta los 140 euros. Con PayPal, recibiremos otro descuento de 75 euros.

Además, también podemos usar el código 'SAMSUNG5' para llevarnos un 5 % de descuento extra.

Con todo ello, el dispositivo se nos quedaría en 592,80 euros. Eso sin contar con, obviamente, el reembolso que recibiremos con Entrega y Estrena.

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Imágenes | Samsung

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