En Galicia, un minúsculo pueblo enamoró a Pedro Almodóvar para rodar. Hoy es un imán para TikTok

Casas de colores pegadas al agua, barcas meciéndose a los pies de las fachadas y una plaza diminuta mirando al puerto. Es un pueblo preciosísimo y la postal parece robada de algún rincón de Italia. Sin embargo, está en esa Galicia que parece un decorado de cine, tiene apenas 300 habitantes y se llama Redes. Eso sí, es casi imposible aparcar. De hecho, hay un chiste común en torno al “multódromo”, por esa manía de mucha gente de ir bajando calles hasta aparcar casi en la playa. Igual por eso esta Venecia gallega ha salido tres veces en pantalla pero casi ninguna en el mapa.

Una "Venecia gallega". Sin canales, claro. Primero, los datos clave: Redes es una aldea de la parroquia de Camouco, en el concello de Ares, comarca de Ferrolterra, provincia de A Coruña. Se asoma a la ría de Ares, y de ahí le viene el apodo con el que circula por internet: la Venecia gallega. No hay góndolas ni canales; hay una ría atlántica y barcas de pesca que dotan al pueblo de una escenografía preciosa. Y, de fondo, la bahía llena de barquitos blancos.

Su nombre, por cierto, viene de las cabrias, esas estructuras de madera donde los pescadores colgaban las redes a secar tras la faena, para evitar que se pudran y deterioren. Todavía se conservan un montón por el puerto. Ir en temporada baja bien vale el viaje porque así puedes pasear entre fachadas de colores de una fotogenia única. Son casas indianas, construidas por emigrantes gallegos que volvieron de América a finales del XIX y principios del XX con dinero y ganas de presumir de fachada.

Listo para rodar. Tres producciones distintas rodaron aquí. Una en la plaza, otra en el puerto y otra por las casas. Pedro Almodóvar filmó aquí buena parte de ‘Julieta’ (2016), con Adriana Ugarte y Emma Suárez: la protagonista sigue a un pescador, Xoán, hasta su pueblo natal, y ese pueblo es Redes. La película ganó el Premio Platino a mejor dirección.

La Televisión de Galicia también grabó aquí escenas de ‘Padre Casares’, una de las series más míticas y longevas de la TVG (Televisión Autonómica Gallega), y el director Carlos Solana filmó en sus calles ‘Leo & Lou’, con Manuel Manquiña y María Pujalte. Los vecinos cuentan que la relación con los equipos de rodaje fue bastante familiar. Parece que ver a una productora instalar focos y generadores en la plaza ya no sorprende a nadie de aquí. En las pasadas Fiestas del Carmen también se vieron bastantes cámaras.

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Un imán para TikTok. Sí, reconozco ser ese viajero que odia a los viajeros, que está en ciudades ajenas quejándose de largas colas y turistificación. Pero es que en TikTok e Instagram, Redes se ha convertido en parada fija, con demasiados comentarios pidiendo la ubicación exacta. Entre las respuestas no falta el aviso: el casco urbano es prácticamente peatonal, no se puede aparcar dentro, deja el coche en el parking del Club de Tenis de Redes y entra caminando, son menos de cinco minutos. Pero hay gente que quisiera meter el coche hasta la terraza de la Pousada do Mariñeiro.

Luz y saturación al máximo, gente borrada con IA y, ale, a vender la idea. Hay formas y formas de viajar; unas más respetuosas, adaptadas; otras, demasiado invasivas y performativas. Además, el recurso de compararla con Venecia posee algo de insultante: ¿por qué no aprender de su propia idiosincrasia? Ya se compara con Venecia a Port Saplaya, una urbanización de Alboraya (Valencia) construida en los años 70 imitando la costa italiana y francesa. Bien vale conocer la historia de la casa de Paco de Bello, por ejemplo.

El mar, auténtico protagonista. Redes existe gracias a sus pescadores —y sus emigrantes cubanos, por qué no decirlo—, y eso se traduce en las fiestas. En verano se celebra la Fiesta de la Cabria, en homenaje a esas estructuras de secado que dan nombre al pueblo. A poca distancia a pie está la playa do Raso, orientada a la ría, de oleaje tranquilo y apta para familias, con un camping y restaurante al borde de la arena. Cerca, en Punta Camouco, hay restos de un antiguo castro en el islote de Mourón.

Para llegar, la referencia es la autopista AP-9: viniendo de Ferrol o A Coruña hay que tomar la salida de Pontedeume y seguir unos diez minutos por carretera local; los desvíos están señalizados también si se viaja por la N-651 pasando por Fene. En coche, Redes queda a unos 15 minutos de Ferrol, 5 de Pontedeume y media hora de A Coruña por autovía. No hay estación de tren ni autobús directo hasta el propio núcleo porque el pueblo se visita en coche, o combinando transporte público hasta Ares y un paseo final. Y si bien se recorre entero en un par de horas la plaza do Pedregal invita a quedarse bastante más. Tiene un atardecer alucinante.

Imágenes | Flickr (José Luis García Mendoza, TikTok de 'Hacemoslasmaletas'

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