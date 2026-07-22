Microsoft quiere preservar juegos de Xbox y ha elegido una vía inesperada: emularlos oficialmente en Windows

La industria del videojuego avanza con una rapidez que no siempre deja espacio para mirar atrás. Llegan nuevas consolas, las tiendas se renuevan y el formato físico pierde terreno, mientras una parte del catálogo antiguo queda vinculada a sistemas, cuentas y servicios que no duran para siempre. Quienes hemos intentado volver a un juego de hace décadas sabemos que conservarlo no significa necesariamente poder ejecutarlo. Ese es el punto en el que la preservación deja de ser solo una preocupación de archivos y museos.

En ese contexto, Microsoft ha elegido una fórmula poco habitual para recuperar parte de su historia: llevar juegos de la primera Xbox a Windows 11 sin convertirlos en remakes ni en versiones nativas para PC. La firma estadounidense asegura que este lanzamiento marca el inicio de un esfuerzo más amplio de preservación, aunque, como veremos, estamos ante una prueba limitada. También hay otro detalle que cambia la magnitud del anuncio: la vía técnica por la que estos juegos pueden funcionar en hardware actual. Veamos.

La primera Xbox empieza a encontrar una nueva vida en Windows

Por ahora, el programa no abre todo el catálogo histórico de Xbox ni permite ejecutar cualquier juego antiguo en Windows. El punto de partida no es una colección amplia, sino cuatro juegos concretos con los que Microsoft comienza a trasladar una parte de la historia de Xbox a Windows. La empresa no ha detallado todavía qué títulos llegarán después ni a qué ritmo crecerá el catálogo. De momento, estos son los elegidos:

'BLiNX: The Time Sweeper'

'Conker: Live and Reloaded'

'Crimson Skies: High Road to Revenge'

'Fuzion Frenzy'

Como decimos, lo que llega a Windows no son remasterizaciones convencionales ni adaptaciones rehechas juego por juego. Según confirmó Microsoft a PC Gamer, Xbox utiliza emulación para reproducir en un ordenador moderno el entorno necesario para ejecutar software diseñado para su primera consola. Esa solución mantiene la jugabilidad original, pero permite añadir mejoras como VSync, un reescalado de resolución de hasta cuatro veces, filtrado anisotrópico y antialiasing reforzado. Los usuarios también pueden elegir entre los modos de pantalla completa y ventana, además de configurar el idioma y el audio.

La iniciativa tampoco se limita al ordenador de sobremesa. Los títulos pueden instalarse en dispositivos portátiles compatibles con Windows 11, incluidos ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, sin depender obligatoriamente del juego en la nube. Los requisitos mínimos son modestos para el hardware actual: 8 GB de RAM, un Core i3-8100, Ryzen 3 1200 o Ryzen Z2 A, y gráficos equivalentes a una GTX 950, Radeon RX 550, Intel UHD 770 o Arc A310.

Desde una perspectiva favorable, el avance resulta difícil de ignorar. Microsoft está prolongando la vida útil de obras que hasta ahora permanecían ligadas al hardware de Xbox y a su sistema de retrocompatibilidad en consolas posteriores, y las acerca a jugadores que quizá nunca tuvieron aquellas máquinas. El problema aparece cuando pasamos de conservar el acceso a conservar una copia. Microsoft no ha anunciado instaladores independientes ni versiones sin DRM, el sistema utilizado para controlar y verificar las licencias digitales. Tampoco ha detallado qué comprobaciones exigirán estos cuatro juegos, cuánto tiempo podrán funcionar sin conexión o si seguirán disponibles para descargar dentro de, por decir una cifra, diez años.

Sí sabemos que su acceso depende de Windows 11, la aplicación Xbox y una licencia vinculada a nuestra cuenta. Es una diferencia importante frente a GOG, que permite descargar instaladores de respaldo sin DRM y guardar los archivos para instalarlos sin utilizar su aplicación.

Todo esto ocurre mientras la industria reduce las vías independientes de acceso a sus catálogos. Nintendo cerró en marzo de 2023 las compras digitales de Wii U y Nintendo 3DS, aunque mantiene por ahora la posibilidad de volver a descargar el contenido adquirido. Sony, por su parte, ha anunciado que dejará de producir discos para todos los juegos nuevos de PlayStation desde enero de 2028. Son dos decisiones diferentes, pero ambas recuerdan que la disponibilidad de una obra digital depende en último término de la continuidad de una plataforma y de las condiciones que establezca su propietario.

Imágenes | Xbox

En Xataka | La preservación de videojuegos ya ha sido herida de muerte con Sony. El siguiente golpe viene de todo un país: Alemania