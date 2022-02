Nintendo cerrará las tiendas digitales de 3DS y Wii U en 2023: esto es lo que pasará con las consolas a partir de entonces

Si tienes una Nintendo 3DS o una Wii U, te queda poco más de un año para seguir comprando juegos en sus tiendas digitales. Nintendo acaba de anunciar que, a partir de marzo de 2023, "no será posible hacer compras en las Nintendo eShop de los sistemas Wii U y Nintendo 3DS". De la misma forma, no será posible descargar contenido gratuito, como las demos.

¿Por qué? Porque es "parte del ciclo de vida natural de cualquier línea de producto", afirman desde la compañía nipona. ¿Y a qué consolas afecta este cierre? A las New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.

La cronología del cierre

Aunque en marzo de 2023 se producirá el cierre definitivo, hay dos fechas anteriores que debemos tener en cuenta:

23 de mayo de 2022 : desde entonces no será posible usar una tarjeta de crédito para añadir fondos en Nintendo eShop en las Wii U y Nintendo 3DS.

: desde entonces no será posible usar una tarjeta de crédito para añadir fondos en Nintendo eShop en las Wii U y Nintendo 3DS. 29 de agosto de 2022: desde entonces no será posible usar Nintendo eShop Cards (las tarjetas prepago) para añadir fondos a la Nintendo eShop en las Wii U y Nintendo 3DS. No obstante, seguirá siendo posible canjear códigos de descargar hasta marzo de 2023.

A partir de marzo de 2023, se acabó descargar juegos nuevos o hacer compras. Ahora bien, desde Nintendo aseguran que incluso después del cierre, "y en un futuro previsible", seguirá siendo posible volver a descargar juegos y DLCs ya comprados, recibir actualizaciones de software y jugar online en Wii U y Nintendo 3DS.

¿Y qué pasará con los fondos que tengamos en el monedero de Nintendo Network ID, que es el que se usa en Wii U y 3DS? Pues simplemente bastará con vincularlo con el monedero de Nintendo Account, que es el que se usa en Switch. De esa forma, los fondos se podrán usar para comprar contenido en cualquiera de las tres consolas. Eso será posible hasta marzo de 2023, pero a partir de entonces, este saldo solo se podrá usar para comprar en Nintendo Switch.

Finalmente, desde Nintendo han explicado que las tarjetas de fondos que se pueden encontrar actualmente en las tiendas y que tienen el logo de Wii U y 3DS seguirán estando disponibles hasta que se agoten. En cualquier caso, afirman que "todas Nintendo eShop Cards se pueden usar para añadir fondos a la cuenta de Nintendo", ergo para la Nintendo Switch.

