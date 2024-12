Facebook, Instagram y WhatsApp están caídos: las principales aplicaciones de Meta no funcionan en varias partes del mundo [Actualizado]

ACTUALIZACIÓN 11/12/2024 19:46 las aplicaciones de Meta vuelven a funcionar normalmente.

Mal momento para los usuarios de las principales aplicaciones de Meta. Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp están caídos. La información nos llega desde Downdetector.com, la plataforma de Ookla que monitoriza en tiempo real el estado de una amplia variedad de páginas populares a nivel mundial.

Los problemas en los servicios de la compañía liderada por Mark Zuckerberg parecen estar teniendo mayor impacto en ciertas partes del mundo. Si bien Downdetector indica que las mencionadas aplicaciones no funcionan, hemos podido acceder a algunas de ellas en nuestras pruebas.

Aplicaciones de Meta no funcionan

Al intentar ingresar a facebook.com desde un navegador, la red social muestra el mensaje "Sorry, something went wrong", que podemos observar en la imagen destacada de este artículo. También señala que están trabajando para resolver el problema tan pronto como les sea posible.

Por nuestra parte, desde España, hemos podido utilizar tanto Instagram como WhatsApp, aunque una gran cantidad de usuarios han señalado en X (antes Twitter) que no pueden utilizar estas aplicaciones. No está claro el motivo del fallo que afecta por estas horas a los servicios de Meta.

Downdetector refleja la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

La compañía de redes sociales no ha dado detalles sobro los problemas al momento de realizar esta publicación, pero ha dicho que "un problema técnico está afectando la capacidad de algunos usuarios". En este sentido ha añadido que está trabajando para resolver el inconveniente.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que sus servicios presentan fallos. En 2021, Facebook, Instagram y WhatsApp estuvieron caídos por varias horas. Algo similar ocurrió en marzo de este año, cuando las aplicaciones se mantuvieron inaccesibles por alrededor de dos horas.

