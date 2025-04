Tener paneles solares en casa suena muy bien en caso de apagón nacional. El problema es que no siempre funcionan

El apagón nacional que ha sufrido España ha sido histórico, pero también ha sembrado la duda. Mientras que la gran mayoría de los ciudadanos se quedaron sin luz, en la calle había “vida” en algunos supermercados o marquesinas que hacían pensar del uso de otras alternativas renovables. Seguramente también, hoy más que nunca muchos se preguntarán por la necesidad de tener una instalación solar en su vivienda, lo que nos lleva a otra pregunta: ¿cómo funciona una red de paneles domésticos ante un apagón nacional?

Instalación en condiciones normales. Antes de hablar del caso de un apagón como el ocurrido en España conviene explicar lo más básico de una instalación “estándar” en una vivienda típica. En la mayoría de los casos, los paneles solares captan la radiación del sol y generan lo que llamamos corriente continua (CC). Esta corriente pasa a través de un inversor que la convierte a su vez en corriente alterna (CA), y que es precisamente la que utilizamos en los hogares.

En España y en casi todos los países, la mayoría de las instalaciones solares están conectadas a la red eléctrica (los sistemas conocidos como on-grid). Esto permite, por un lado, consumir energía solar directamente en la vivienda. Por otro, verter el excedente a la red (lo que da derecho a compensaciones económicas, como el balance neto o compensación simplificada). Por último, por supuesto, permite recibir electricidad de la red cuando no hay suficiente generación solar (por ejemplo, de noche o en días nublados).

El problema ocurre cuando se da una situación como la ocurrida ayer.

Instalación en apagones. Cuando tienes una instalación fotovoltaica en casa de solo paneles y se da un apagón, ocurre algo contradictorio pero muy importante: aunque tengas paneles solares funcionando, el cielo esté soleado y sea el comienzo del día, tu casa también se queda sin electricidad. ¿Cómo?

Sí, esto ocurre por normativa de seguridad (por ejemplo, en Europa bajo la norma VDE 0126-1-1 y similares), todos los inversores solares conectados a la red deben detectar la pérdida de tensión y apagarse inmediatamente, es lo que se llama protección anti-isla.

¿La razón? El motivo de este “corte” es proteger a los técnicos de mantenimiento de la red: si hubiera miles de casas enviando electricidad a una red supuestamente "muerta", podría ser letal para los trabajadores que están en ese momento reparando el fallo. Por ello, si tienes solo placas solares conectadas a la red, no puedes usar electricidad durante un apagón. Tus paneles solares se desconectan automáticamente. No hay más.

La solución: baterías. Si tienes, además, baterías, la cosa cambia, aunque aquí la situación varía dependiendo del tipo de inversor y configuración que tengas. Si dispones de inversores híbridos (solar + batería), hay inversores modernos que ya permiten seguir operando en lo que se llama modo isla o back-up. Esto significa que, cuando detectan un apagón, se desconectan físicamente de la red y pasan a alimentar únicamente tu casa usando la energía solar y la energía almacenada en tus baterías.

Además, también hay sistemas de inversores de respaldo (los llamados back-up inverters), donde se usa un sistema separado que puede alimentar una parte específica de la casa (por ejemplo, nevera, luces esenciales o internet).

One more thing. Pero incluso así, para que esto funcione necesitas baterías de litio o de plomo adecuadamente dimensionadas, un inversor híbrido compatible con funcionamiento en modo isla o un inversor con función de respaldo (back-up), un sistema de relés de corte automático que separa tu vivienda de la red pública en caso de apagón garantizando la seguridad, y por último un cuadro eléctrico preparado para aislar cargas no esenciales (por ejemplo, no tiene sentido mantener encendidos el horno eléctrico o el aire acondicionado si la energía es limitada).

En cualquier caso y para situar todo esto en perspectiva en el paisaje español, solo el 33% de las instalaciones solares domésticas actuales en España incluyen las baterías. Esto significa que la mayoría de los hogares con paneles solares seguirían sufriendo cortes eléctricos durante un apagón como el ocurrido ayer. Las razones son muy variadas, pero el coste extra que supone la inversión de las mismas tras la instalación solar (ya de por sí grande) es clave.

La promesa del autoabastecimiento. Todo esto lleva a una pregunta final: ¿es posible ser autosuficiente (energéticamente) en España? La respuesta corta a grandes rasgos es no. La promesa del autoabastecimiento solar en la península se basa en aprovechar la alta radiación solar (España recibe en promedio entre 1.600 y 2.000 kWh/m²/año) para generar energía limpia y reducir la dependencia de la red eléctrica, especialmente en viviendas unifamiliares.

Gracias al autoconsumo fotovoltaico y la bajada de precios de los paneles solares (han caído más de un 80% en la última década), hoy en día es técnicamente posible cubrir entre un 60% y un 80% del consumo anual de una casa media en España solo con energía solar, y en algunos casos, casi hasta el 100% si se instalan baterías de almacenamiento adecuadas (aunque con el enganche a la red).

El problema. Sin embargo, el autoabastecimiento tiene límites importantes: la producción solar es intermitente (no hay generación de noche y baja mucho en invierno o días nublados), las baterías siguen siendo caras (entre 4.000 y 9.000 euros una instalación doméstica completa) y su capacidad solo permite unas pocas horas o días de autonomía sin red.

Plus: ya lo decíamos, la legislación actual exige que los sistemas conectados a la red se desconecten en apagones si no están equipados para funcionar en modo isla, lo que implica que, sin un diseño específico (y de gran desembolso), incluso con placas solares, podrías quedarte sin electricidad en cortes generales.

Imagen | PXHere

