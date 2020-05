Buscando el mejor portátil en relación calidad precio: recomendaciones de compra en función del uso y nueve modelos destacados

A no ser que tengas en mente un modelo concreto, a la hora de comprar cualquier producto la aspiración máxima es encontrar aquel con la mejor relación calidad precio y los ordenadores portátiles no son una excepción a esta máxima. Así que si andas a la búsqueda de un equipo y no tienes muy claro cuál quieres, pero sí para qué y cuánto puedes gastarte, en esta guía de compra de portátiles con mejor relación calidad precio vas a encontrar una cuidada selección de candidatos.

¿Para qué vas a usar el portátil?

La premisa de la relación entre prestaciones y precio es amplia, ya que no es lo mismo buscar un equipo que nos permita navegar por internet con la comodidad de un teclado y un sistema operativo de escritorio que buscar un modelo para gaming.

Con un espectro tan amplio, nos toca definir una serie de escenarios uso para determinar qué especificaciones pueden resultarnos interesantes. En este apartado hemos tratado de esbozar las líneas generales a tener en cuenta para tener claro el punto de partida, sin ahondar en exceso.

Solo lo quiero para Windows

Ofimática sencilla, navegar por internet, ver alguna serie y poco más. Si esa es tu meta, en nuestra guía de compra de portátiles con Windows por menos de 500 euros encontrarás modelos que cumplen el objetivo del artículo.

En ese artículo incluimos Windows ya instalado porque este tipo de usuarios suele ser básico y no quiere complicarse en el proceso de ahorrarse algo de dinero e instalar Windows por su cuenta (o simplemente usar una distribución Linux).

Ojo porque aquí podemos caer en la trampa de infradimensionar nuestras necesidades y comprar un portátil barato pero que en un año nos desespere por su lentitud.

¿Qué tenemos que mirar? Al menos procesadores Intel Core de novena o décima generación, o bien en un Ryzen de AMD de tercera o cuarta generación, tanto por rendimiento como por consumo. En cuanto a RAM, los 8GB van a ser una cifra muy común y no debemos bajar de ella. Si nos vamos al almacenamiento, mejor evitar aquellos con HDD por una cuestión de velocidad. Quizás para un uso tan sencillo nos sea suficiente con 256GB y, si tienes claro que vas a tirar de servicios en streaming o la nube, podrías recortar hasta los 128GB, pero mejor mirar la diferencia de precio por si merece la pena.

Sobre las pantallas, aunque la más común va a ser las 15,6", también vamos a encontrarnos diagonales de 13 y 14". En este sentido será una cuestión cuánto lo vas a mover. O lo que es lo mismo: si quieres un portátil que sea portable o solo lo vas a trasladar por las habitaciones o muy de vez en cuando. Elijas lo que elijas, mejor apostar por la resolución FHD... a no ser que tu uso sea muy esporádico.

Lo quiero para gaming

En nuestra guía de compra de portátiles para gaming por menos de mil euros hay una buena cantidad de modelos que satisfacen la premisa "calidad precio".

Si estamos buscando equipos y nuestro presupuesto es ajustado, tocará priorizar el hardware dejando en un segundo plano aspectos como el diseño, las dimensiones y el peso, la pantalla o el sonido, si bien habrá excepciones (generalmente en modelos veteranos).

Uno de los componentes más determinantes es la tarjeta gráfica dedicada, que debe ser capaz de mover a 1080p con la máxima calidad de imagen y con una cadencia media de al menos 60 fps. Aunque nuestra recomendación a presente y futuro es apostar por la familia GeForce RTX 2000 por la posibilidad del ray tracing, si bien hay otros modelos que ofrecen buenas rendimientos como la GPU GeForce GTX 1660 Ti. En todo caso, si lo queremos para jugar, un punto de partida es la GTX 1650 de 4 GB en NVIDIA o las RX 570 o RX 580 de AMD.

En cuanto a procesadores, nuestra apuesta es que os decantéis por un chip Intel Core i5 o i7 de 9ª o 10ª generación o bien un AMD Ryzen 5 o 7 de 3ª generación (o la 4º generación, si encontráis modelos que la integren).

Si hablamos de RAM, los 16GB de tipo DDR4 y frecuencia de 2.666 MHz deberían ser lo mínimo, pero si optáis por modelos con cifras inferiores, al menos que puedan actualizarse fácilmente.

Sobre el almacenamiento no tenemos dudas: imprescindible irse por modelos con SSD. Los 512GB son un buen punto de partida para almacenar sistema operativo y juegos, pero si se os queda corto, hay opciones que alternan discos duros mecánicos con unidades SSD.

Un apunte rápido sobre paneles: son muy interesantes aquellas de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y capaces de alcanzar una frecuencia de refresco de 120 Hz, ya que al subir de frecuencia necesitaremos una gráfica más potente (y lo mismo si subimos de diagonal).

Lo quiero para edición de vídeo y foto

Aunque conseguir lo mejor en relación calidad precio es la meta de la mayoría de usuarios, generalmente aquellos que buscan un equipo para edición de vídeo y foto tienen muy claro sus necesidades y que esta herramienta va a ser de trabajo, por lo que tocará realizar una buena inversión. En todo caso, a todos nos gusta pagar menos.

La premisa es muy similar a la los portátiles para gaming, pero admite varios matices. La primera es que la CPU tiene un gran impacto en estas tareas, por lo que interesa incidir en el número de núcleos físicos, el número de hilos de ejecución capaz de procesar de forma simultánea y la frecuencia de trabajo del reloj. En este sentido, buscaremos chips Intel Core i5/i7 o AMD Ryzen 5/7 con al menos 4 núcleos físicos y 8 hilos de ejecución y mejor decantarse por los más nuevos.

Respecto a la RAM, no hay dudas: cuanta más, mejor, especialmente con programas que devoran este elemento como Photoshop. Los 16GB son un mínimo, pero si nos vamos a la edición de vídeo en 4K o modelado 3D, mejor subor a los 32GB. Elijas la que elijas, que se pueda actualizar.

Sobre el almacenamiento hay que tener claro dos cosas: necesitas mucho espacio para guardar archivos pesados y velocidad para ejecutar software, así que una opción que optimiza la calidad precio es apostar por aquellos equipos que combinan HDD con unidades SSD con interfaz NVMe M.2.

Para estas tareas es necesario contar con una tarjeta gráfica dedicada que sea compatible, como por ejemplo las familias GPU NVIDIA Quadro o GeForce GTX, AMD FirePro o Radeon con al menos 4 GB de memoria. En este sentido, os recomendamos decantaros por la mejor tarjeta compatible para el software que vamos usar que podamos permitirnos.

Uno de los problemas de los portátiles para edición de vídeo y foto es la pantalla: hay pocos modelos con pantallas de calidad en cuanto a resoluciones exigidas y precisión en la reproducción de color y los que hay tienen un precio alto.

Si a eso le unimos que es probable que pases muchas horas frente a la pantalla, nuestra recomendación pasa por usar un monitor externo. En todo caso, si vas a obviar esta recomendación, el panel debería ser IPS por su mejor reproducción de color y buscar al menos modelos con resolución QHD.

El uso de un monitor externo abre otra caja de Pandora: un equipo para edición de foto y vídeo ha de contar con una buena colección de puertos, tanto para este periférico como para discos duros, tabletas digitalizadoras... al menos con un par de puertos USB 3.0, HDMI y una salida Thunderbolt 3 o USB-C.

Quiero un todoterreno

Necesitas un portátil potente para mover programas pesados y/o vas a trabajar muchas horas con varias tareas a la vez, pero habitualmente no vas a editar foto o vídeo ni vas a jugar (o al menos no vas a hacerlo con frecuencia).

El escenario de uso es muy similar a los dos anteriores, aunque admite ciertas concesiones: apuesta por procesador potente Intel Core i5/i7 o AMD Ryzen 5/7 de las últimas generaciones y bien de RAM. Aquí os recomendamos los 16GB, pero teniendo en cuenta las ofertas que vamos a encontrar y que actualizar este componente es relativamente sencillo, tampoco descartamos aquellos con 8GB. Donde sí que somos "tajantes" es en los SSD, con los 256GB como punto de partida. ¿Gráfica dedicada o no? Hoy en día vamos a encontrarnos portátiles muy interesantes y con precio contenido que integran tarjetas sencillas y veteranas que no vienen mal por si un día queremos echar una partida ajustando opciones gráficas.

Teniendo en cuenta el uso intensivo, es fundamental que la pantalla sea FHD y que tenga bien de puertos para que podamos conectarle otros periféricos.

Lo quiero para trabajo en movilidad

Bajo esta premisa se esconden necesidades muy diferentes: podemos quererlo simplemente para navegar por internet (en este caso, ¿no te valdría una tablet?) o para uso intensivo, por ejemplo para llevarlo a la universidad o al trabajo.

Si tu caso es el primero, las necesidades a nivel de hardware son las mismas que en el punto de "Solo lo quiero para Windows" y si vas a meterle caña, se asemeja al caso del portátil todoterreno. En todo caso, los factores diferenciales son la ligereza y la batería.

Si buscamos un portátil lo más ligero posible, en los ultrabook vamos a encontrar nuestro modelo ideal. Hoy en día encontramos equipos de menos de un kilogramo, pero si somos capaces de "soportar" un poquito más de peso, el precio baja bastante. Así, hay portátiles moderadamente ligeros de aproximadamente 1,5kg a precios muy atractivos.

Y un efecto colateral que no debemos obviar de los ultrabook: la reducción de tamaño y peso suele venir de la mano de menos puertos. Ojo con esto.

Sobre la autonomía, lo mínimo sería que aguantase las ocho horas diarias de nuestra jornada, si bien mejor apostar por aquellos que ofrecen al menos 10 -12 horas ya que son datos que aporta el fabricante y que suelen realizarse en condiciones favorables. Otra característica a agradecer es que tengan carga rápida.

Modelos destacados

A continuación, una selección de portátiles que ofrecen una alta relación en calidad precio. No están todos los que son (las mejores ofertas suelen durar poco), pero sí son todos los que están. Se propone una configuración, si bien es posible que dentro de esa misma familia encontremos un modelo que se ajuste mejor a nuestras necesidades a nivel de hardware.

HP 15-DW0042NS

Lo mejor : Un modelo equilibrado para uso general doméstico con un tamaño aceptable para traslados y buena oferta de puertos

Lo peor: Viene sin Windows instalado y la resolución del panel es HD, algo que se nota si vas a estar muchas horas frente a la pantalla

HP 15-DW0042NS Dimensiones y peso 35,85 x 24,2 x 1,99 cm; 1,74 kg Procesador Core i3-8130U RAM 8GB (2400MHz) DDR4-SDRAM Almacenamiento SSD M.2 de 256 GB GPU Integrada Iris Pantalla 15,6" WLED antirreflejo HD SVA Puertos 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C (solo transferencia de datos, velocidad de señalización 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 Tipo A (solo transferencia de datos); 1 Smart Pin CA; 1 HDMI 1.4b; 1 combo de auriculares/micrófono Batería 3 celdas Ion de litio 41Wh Precio 399 euros

Lenovo S145-15IIL

Lo mejor : una configuración de hardware muy solvente en su rango de precios, con 12GB de RAM, sonido Dolby Audio y Windows 10 instalado de serie

Lo peor: Sin USB-C, una autonomía más bien corta

*También disponible con Core i5-1035G1, gráfica Intel UHD Graphics y sin SO por 479 euros

Lenovo S145-15IIL Dimensiones y peso 25,1 x 1,99 x 36,22 cm; 1,85 kg. Procesador AMD Ryzen 5 3500U RAM 12GB de RAM Almacenamiento SSD de 512 GB GPU Radeon Vega 8 Pantalla 15,6" FHD de tipo TN Puertos 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1, Lector de tarjetas 4 en 1, HDMI 1.4, Adaptador de corriente, combo de auriculares y micrófono Batería Hasta 4,5 horas con batería de 35 Wh Precio 494 euros

HP Gaming Pavilion 15-ec0005ns

Lo mejor : Configuración equilibrada y solvente para uso intensivo que nos permitirá incluso echar alguna partida, es de lo mejor que se puede encontrar rondando los 500 euros. Sonido ajustado por Bang & Olufsen y carga rápida

Lo peor: Corto a nivel de hardware para jugar, viene sin sistema operativo

*Este modelo en una configuración superior con i5-9300H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce GTX 1650-4GB también destaca por su buena relación calidad precio, a 799 euros en Amazon.

HP Gaming Pavilion 15-ec0005ns Dimensiones y peso 25,7 x 2,35 x 36 cm; 2,25 kg. Procesador AMD Ryzen 5 3550H RAM 8 GB DDR4 Almacenamiento SSD PCIe NVMe de 512 GB GPU GeForce GTX 1050 3GB Pantalla 15,6" FHD Puertos 1 USB 3.1 Type C (gen 1), 1 USB 3.1 Gen 1 Type A, 1 USB 2.0 tipo A, 1 HDMI 2.0, 1 Smart Pin CA, 1 RJ-45, 1 Combo de auriculares y micrófono, 1 Lector de tarjetas SD multiformato HP Batería 3 celdas, ion-litio con 52,5 Wh. Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45 minutos Precio 529 euros

Acer Nitro 5

Lo mejor : Un portátil con una configuración solvente para uso intensivo y juego esporádico. Destaca su procesador muy potente y actual.

Lo peor: Pese a su diseño gaming, es más un portátil todoterreno que para juego por lo ajustado en cuanto a RAM y gráfica dedicada, lo que nos aboca a mover juegos si no son muy exigentes o bajar las opciones gráficas. Con escaso almacenamiento. Viene sin sistema operativo.

*Buena opción también la que incluye SSD de 512GB y NVIDIA GeForce GTX 1650 por 799 euros, si queremos un modelo más orientado a juegos.

Acer Nitro 5 - Ordenador Portátil de 15.6" FHD ComfyView IPS LED LCD (Intel Core i7-9750H, 8 GB de RAM, SSD de 256GB, NVIDIA GeForce GTX 1050, Sin sistema operativo) negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 799,00€ PVP en PcComponentes 799€

Acer Nitro 5 Dimensiones y peso 36,3 x 25,5 x 2,59 cm; 2,3 kg. Procesador Core i7-9750H RAM 8 GB DDR4 Almacenamiento SSD de 256GB PCIe NVMe GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 de 3GB Pantalla 15.6" FullHD 16:9 IPS Puertos 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1, 1 x USB Type-C : USB 3.1 Gen 1, 3.5mm combo audio jack, Lector de Tarjetas Batería 55Wh Ion de litio, hasta 8 horas Precio 699 euros

MSI Modern 14

Lo mejor : Si no vas a jugar ni a editar fotos o vídeo, este modelo es de lo más interesante para uso intensivo por el músculo del hardware integrado (si necesitas algo más potente, está disponible también con Core i7 y gráfica NVIDIA Mx), con un diseño muy premium con acabados de calidad y ligereza para usarlo en movilidad.

Lo peor: Viene sin Windows 10.

MSI Modern 14 Dimensiones y peso 32,2 x 22,2 x 1,59 cm; 1,18 kg Procesador Core i5-10210U RAM 16GB Almacenamiento 512GB SSD GPU Integrada Pantalla 14" FHD (1920*1080), IPS-Level 60H Puertos 2x Type-C USB3.2 Gen1, 2x Type-A USB3.2 Gen1, HDMI, Lector de tarjetas Micro SD Batería 4 celdas de Ion de litio 50 Whr Precio 699€

ASUS TUF Gaming FX505DV-AL014

Lo mejor : Una configuración adecuada y equilibrada para gaming muy interesante en su rango de precio, especialmente porque es complicado encontrar en esta franja modelos con una gráfica de la familia RTX. Pantalla que alcanza los 120 Hz de tasa de refresco, refrigeración Hypercool, sonido envolvente DTS

Lo peor: Viene sin sistema operativo.

ASUS TUF Gaming FX505DV-AL014 Dimensiones y peso 360 x 262 x 25 ~ 26mm; 2,2 Kg Procesador AMD Ryzen 7 3750H RAM RAM 16 GB DDR4 2400MHz Almacenamiento 512GB SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe GPU GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 VRAM Pantalla 15.6" LED Full HD IPS Antirreflejos a 120Hz Puertos 1 x USB 2.0, 2 x USB-CTM 3.1 (GEN1), 1 x Salida Auriculares/Entrada Micrófono 3.5mm (combo), 1 x Conector RJ45 LAN, 1 x HDMI 2.0, 1 x Bloqueo Kensington, 1 x Entrada de Corriente Batería 3 celdas Ion de litio 48W/h Precio texto

MSI GF63 Thin 9SC-047XES

Lo mejor : Bien de procesador y RAM para mover juegos y un diseño bastante ligero y compacto para tratarse de un portátil gaming.

Lo peor: Tarjeta gráfica veterana y no compatible con 'ray tracing', viene sin sistema operativo instalado.

MSI GF63 Thin 9SC-047XES - Ordenador portátil de 15.6" FHD (Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Nvidia GTX1650-4GB, sin Sistema operativo) - Teclado QWERTY Español PVP en PcComponentes por 898,00€ PVP en Amazon 898,00€

MSI GF63 Thin 9SC-047XES Dimensiones y peso 359mm x 254mm x 21.7 mm; 1,86kg. Procesador Core i7-9750H RAM 16GB DDR4 2666MHz Almacenamiento 512GB NVMe PCIe SSD GPU GTX 1650 MAX Q GDDR5 4GB Pantalla 15.6" FHD, IPS-Level 60Hz Puertos 1x Mic-in, 1x Headphone-out , 1 x Type-C USB 3.2 gen.1, 3 x Type-A USB 3.2 gen.1, 1x RJ45, 1 x HDMI Batería 3 celdas de Ion de litio 51 Whr Precio 898 euros

Lenovo Legion Y540

Lo mejor : Está disponible en varias configuraciones, pero esta es muy interesante si buscas un equipo gaming low cost. Destaca por su procesador y sonido Dolby Atmos

Lo peor: Escaso en RAM, gráfica dedicada sin 'ray tracing' y sin sistema operativo.

Lenovo Legion Y540 - Ordenador portátil gaming 15.6" FullHD (Intel Core i7-9750H, 16GB de RAM, 1TB HDD + 512GB SSD, Nvidia GTX1650-4GB, W10) negro. Teclado QWERTY español PVP en PcComponentes 899€ Hoy en Amazon por 1.185,00€

*El modelo de Amazon incluye un HDD de 1TB adicional.

Lenovo Legion Y540 Dimensiones y peso 365 mm x 260 mm x 25,9 mm; 2,3 kg. Procesador 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe RAM 1x 8GB DIMM DDR4-2666 Almacenamiento 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 Pantalla 15.6" FHD IPS 250nits Anti-glare, 60Hz Puertos USB tipo C, Mini DisplayPort 1.4, 3 USB 3.1 de 1.ª generación, HDMI 2.0, Ethernet, Ranura para conector de seguridad Kensington, Audio combinado, Agujero NOVO Batería 52.5Wh Precio 899 euros

ASUS ROG Strix G531GT-BQ165T

Lo mejor : configuración muy atractiva especialmente por procesador y RAM en este rango de precios, diseño y acabados de calidad, con SO.

Lo peor: Su gráfica no es compatible con 'ray tracing' y panel con frecuencia de 60Hz

ASUS ROG Strix G531GT-BQ165T Dimensiones y peso 360 x 275 x 25,8 mm; 2,4 Kg. Procesador Core i7-9750H RAM 16GB (8GB*2) DDR4 2666MHz Almacenamiento 512GB SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe GPU GeForce GTX1650 4GB GDDR5 VRAM Pantalla 15.6" LED FHD 60Hz Puertos 3 x USB 3.1 (GEN1), 1 x Salida Auriculares/Entrada Micrófono 3.5mm (combo), 1 x Conector RJ45 LAN, 1 x HDMI 2.0b, 1 x Entrada de Corriente Batería 48Wh, 3 Celdas, Ion de Litio Precio 999 euros

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.