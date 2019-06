Tipos de USB: estándares, conectores y características de cada uno

Vamos a explicarte cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de estándares y conectores USB. Seguramente ya te hayas fijado que tu smartphone actual no tiene el mismo puerto USB que los de hace unos años, sobre todo si ya tienes uno que es reversible o de tipo C. Pero toda esa nomenclatura de tipos A, B y C, así como Minis o Micros puede ser un tanto confusa, y de ahí que vayamos a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible.

En definitiva, los estándares USB están evolucionando con los años igual que el resto de componentes tecnológicos, y de ahí que cada cierto tiempo vaya saliendo un nuevo estándar más rápido que su predecesor. Los puertos también van evolucionando, y hay conectores que pueden ser utilizados por diferentes estándares de USB.

Tipos de estándares USB

Vamos a empezar hablando de los diferentes tipos o versiones de estándares de USB, los cuales se clasifican en cuatro tipos dependiendo de la velocidad a la que transfieren sus datos. Antes de su lanzamiento oficial en 1996, el USB tuvo algunas versiones previas como el USB 0.7 y 0.8 de 1994, el 0.9 de 1995 y el 0.00 de agosto del 96, pero nosotros comenzaremos a partir de la versión 1.0, aunque teniendo en cuenta que ya son tan antiguos que son difíciles de encontrar.

USB 1.0 : Son los más antiguos, y el estándar USB de menor menor velocidad. Su tasa de transferencia es de hasta 1,5 Mbit/s (188 kB/s) , y es utilizado sobre todo en interfaces humanas como los teclados, los ratones o las webcams.

: Son los más antiguos, y el estándar USB de menor menor velocidad. Su tasa de transferencia es de , y es utilizado sobre todo en interfaces humanas como los teclados, los ratones o las webcams. USB 1.1 : Es la mejora del 1.0 conocida como de velocidad completa o “plug and play“. Su tasa de transferencia sube hasta 12 Mbit/s (1,5 MB/s) , aunque todavía estaba lejos de las velocidades que alcanzarían los siguientes estándares.

: Es la mejora del 1.0 conocida como de velocidad completa o “plug and play“. Su tasa de transferencia sube , aunque todavía estaba lejos de las velocidades que alcanzarían los siguientes estándares. USB 2.0 : Conocida también como de alta velocidad, alcanza tasas de transferencia de hasta 480 Mbit/s (60 MB/s) , aunque en la práctica suele quedarse en 280 Mbit/s (35 MB/s). Es el estándar más extendido de momento, y cuenta con dos líneas para datos y dos de alimentación de alta velocidad. También puede cargar dispositivos a 2,5 W de potencia.

: Conocida también como de alta velocidad, alcanza tasas de transferencia de , aunque en la práctica suele quedarse en 280 Mbit/s (35 MB/s). Es el estándar más extendido de momento, y cuenta con dos líneas para datos y dos de alimentación de alta velocidad. También puede cargar dispositivos a 2,5 W de potencia. USB 3.0 : También se le llama de velocidad superalta, y tiene una tasa de transferencia de hasta 4,8 Gbit/s (600 MB/s) , diez veces superior a la velocidad del USB 2.0 gracias a sus cinco contactos adicionales.

: También se le llama de velocidad superalta, y tiene una tasa de transferencia de , diez veces superior a la velocidad del USB 2.0 gracias a sus cinco contactos adicionales. USB 3.1 : Se le denomina de velocidad superalta+ o SuperSpeed, y duplica la velocidad de su predecesor, con una tasa de transferencia de hasta 10 Gbit/s (1,25 GB/s) . Es el que suele ser utilizado por los conectores de Tipo C que te vamos a explicar un poco más adelante.

: Se le denomina de velocidad superalta+ o SuperSpeed, y duplica la velocidad de su predecesor, con una tasa de transferencia de . Es el que suele ser utilizado por los conectores de Tipo C que te vamos a explicar un poco más adelante. USB 3.2: Presentado en febrero del 2019, es el estándar más reciente hasta la fecha. Será capaz de ofrecer tasas de transferencia de hasta 20 Gbit/s (2,5 GB/s), y los primeros periféricos en utilizarlo llegarán en torno a 2020.

Tipos de conectores USB

Como puedes ver, una cosa son los estándares pero otra muy diferentes los tipos de conector que utilizan los USB. A continuación vamos a decirte cuáles son los principales tipos y cuáles son sus características principales, incluyendo los estándares que suele tener cada uno de ellos.