iPhone 16: fecha de lanzamiento, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre ellos

Presentados y analizados los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, es turno de las primeras rondas de rumores sobre los iPhone 16. Estamos aún algo lejos de su presentación oficial, pero no han tardado en salir a la luz sus primeras posibles especificaciones y características en distintas filtraciones.

Los iPhone 16 supondrán, según las primeras informaciones, una evolución de peso respecto a la familia iPhone 15, manteniendo algunas características que marcarán una clara línea entre los modelos Pro y los base.

¿Cuántos modelos habrá de iPhone 16?

No se esperan sorpresas en el número de modelos para la familia iPhone 16, aunque los rumores sobre un posible remplazo del iPhone 16 Pro Max por el apellido "Ultra" siguen sobre la mesa. Sea como fuere, salvo giro inesperado por parte de Apple, habrá cuatro modelos de iPhone 16, como marca la tradición.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max o iPhone 16 Ultra

Apple seguirá distinguiendo su familia Pro de los iPhone de acceso, mediante diferencias en los acabados, procesadores, pantalla y cámara, entre otros. La gran duda es si mantendrá modelos Pro y Pro Max, con diferencias que pasan principalmente por tamaño y algunas características adicionales en cámara en favor del Pro Max, o si habrá un nuevo modelo Ultra.

Tras el lanzamiento de los iPhone 15 Pro y Pro Max, acabados en titanio, parecen ir disipándose poco a poco los rumores sobre esta última posibilidad.

¿Cómo será el diseño de los iPhone 16?

iPhone 15 Pro Max.

La primera pista sobre el diseño de los iPhone 16 la anticipa Mark Gurman. Kuo ya adelantó en mayo que en 2024 habría un importante cambio en el tamaño del panel, información que posteriormente confirmó Gurman.

Salvo que haya un reajuste importante en los biseles frontales, nada impedirá que los iPhone 16 sean algo más grandes en 2024. En concreto, se esperan pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, 0,2 pulgadas más de las que encontramos en las actuales familias iPhone 15. Esto supondría algunos milímetros extra en el alto de los dispositivos, noticia agridulce para los que siguen soñando con un iPhone lo más compacto posible.

Otra de las noticias relevantes en lo que respecta a diseño tiene que ver con un nuevo botón háptico, ubicado justo debajo del botón de encendido. Bajo el nombre en clave de "Project Nova", se hace referencia a un nuevo "botón de captura" en fase inicial de pruebas y sin una función todavía clara.

Este botón sería sensible a la presión de nuestras pulsaciones, aunque no hay información al respecto de su posible funcionamiento. En 2023, Apple cambió el histórico botón de silencio/sonido por un botón de acción programable, por lo que no es del todo descabellado ver alguna evolución adicional en la botonera para el próximo curso.

Implementada ya la isla dinámica en los iPhone 15 base, no se esperan grandes cambios en el frontal de los iPhone 16. Marcos quizás algo más reducidos (pese a que el esfuerzo que se ha hecho este año ya ha sido alto) y dudas respecto al grosor, al no conocerse aún las capacidades de batería. Pocos más cambios parecen posibles para la nueva generación iPhone 16.

¿Qué características tendrán los iPhone 16?

iPhone 15 Pro Max.

Se espera que Apple siga la tradición y los iPhone base hereden los procesadores de los Pro del año pasado. Esto se traduce en que los iPhone 16 y iPhone 16 Plus apostarían por Apple A17 Pro, mientras que el nuevo procesador A18 Pro (si Apple decide mantener esta nomenclatura) quedaría reservado a los modelos Pro y Pro Max.

Habría por primera vez diferencias en el tamaño entre los modelos Pro y base. Los iPhone 16 y 16 Plus mantendrían los tamaños de 6,1 y 6,7 pulgadas, los mismos que vemos en los iPhone 15 y 15 Plus. Los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max darían el salto a paneles de 6,3 y 6,9 pulgadas, como citamos anteriormente.

Los últimos rumores no son demasiado optimistas respecto a ProMotion. Según la información filtrada, seguirá siendo una característica exclusiva para los modelos Pro. Los 120 Hz, esa característica estandarizada incluso en la gama de entrada Android, seguiría siendo tan solo accesible en los modelos más caros. Los iPhone 16 y 16 Plus apostarían por un panel OLED LTPS de 60 Hz.

No hay filtraciones, por el momento, sobre el brillo máximo, aunque actualmente hay una intensa carrera por ver qué fabricante llega al número más alto. Esto nos está llevando a paneles con brillo pico de más de 4.000 nits, aunque el HBM (el brillo automático que realmente percibimos) no supere los 1.300.

Apple dio el salto a los 2.000 nits con los iPhone 15, manteniendo la misma cifra en los modelos Pro. Si bien los iPhone parecen no brillar tanto en HDR, siguen siendo los que (bajo nuestras mediciones) tienen el brillo HBM más alto. Seguir aumentando nits para ganar la carrera del brillo en 2024 es algo imprescindible, aunque pocos rumores hay a este respecto.

Se espera asimismo que haya algunos cambios notables en cámara. En concreto, el iPhone 16 Pro incorporaría el teleobjetivo tetraprisma del iPhone 15 Pro Max, y el iPhone 16 Pro Max daría un salto adelante con un posible teleobjetivo de 300mm con mejor enfoque automático y algo más de zoom.

Los iPhone 16 y 16 Plus seguirían con doble cámara (angular + ultra gran angular) y no se esperan saltos en resolución. Pese a ello, Apple suele aumentar el tamaño de los sensores en cada generación, lo que facilita una mayor entrada de luz cuando saltamos a un nuevo modelo.

¿Qué precio tendrán los iPhone 16?

2023 fue un año atípico para los precios de los iPhone. En pleno rush de precios por parte de su competencia, Apple redujo los precios en España para casi todos los miembros de su familia. Del mismo modo, duplicó el almacenamiento base en el iPhone 15 Pro Max, único iPhone que parte de 256 GB.

Salvo importantes cambios en la situación euro/dólar, Apple podría repetir estrategia. Siendo optimistas y repitiendo el mismo escenario de 2023, estos serían los precios aproximados de los iPhone 16 en España.

iPhone 16: desde 959 euros

desde 959 euros iPhone 16 Plus: desde 1.109 euros

desde 1.109 euros iPhone 16 Pro: desde 1.219 euros

desde 1.219 euros iPhone 16 Pro Max/Ultra: desde 1.469 euros

¿Cuándo se presentarán los iPhone 16?

La fecha de presentación de los iPhone 16 sigue siendo un desconocido, aunque las dos primeras semanas de septiembre son firmes candidatas. El año pasado conocimos a los iPhone 15 un martes 12 de septiembre a las 19:00 hora peninsular española. El martes 10 o el martes 17 se anticipan como potenciales fechas de presentación para los iPhone 16, aunque no hay nada confirmado aún.

