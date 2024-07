Grindr va a limitar sus funciones en la Villa Olímpica. El motivo es simple: "proteger" a los atletas LGBTQ+ durante los JJOO

Estamos en 2024 y todavía hay países que penan la homosexualidad con la muerte o en los que pertenecer al colectivo LGBTQ+ es motivo de acoso y degradación social. 64 países de todo el mundo criminalizan la homosexualidad y eso, a las puertas de unos Juegos Olímpicos, puede suponer un serio problema de seguridad e integridad para algunos atletas. Ya hay precedentes derivados de la mala praxis y falta de ética periodística con Grindr como vehículo, así que la conocida app de citas ha decidido tomar cartas en el asunto para prevenir posibles abusos.

Los peligros de Grindr. Si un atleta viene de un país donde pertenecer al colectivo LGBTQ+ es ilegal / está perseguido de alguna manera (o proviene de un país donde ser abiertamente LGBTQ+ es aceptado, pero puede suponerle un problema por motivo que sea), exponerse en la Villa Olímpica, donde se reúnen personas de todos los países y nacionalidades, puede suponer un peligro. De acuerdo a OutSports, hay 175 atletas abiertamente pertenecientes al colectivo LGBTQ+ participando en estos juegos, una cifra mayor que en la edición anterior pero que apenas supone representación si tenemos en cuenta el monto total de atletas (más de 10.000). Es apenas un 1,75%.

Grindr desactiva algunas funciones. De la misma forma que lo hizo durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, Grindr va a deshabilitar las funciones basadas en la geolocalización en la Villa Olímpica y alrededores, así como en otros lugares relacionados con la competición. Entre las funciones que van a dejar de funcionar están "Explorar", "Roam" y "Mostrar distancia", que estará desactivada por defecto aunque se podrá activar si los usuarios así lo desean.

"Nuestro objetivo es ayudar a los atletas a conectarse sin preocuparse por revelar involuntariamente su paradero o ser reconocidos", afirman desde Grindr. Asimismo, enviarán recursos informativos y de seguridad de forma dirigida, eliminarán los anuncios de terceros y habilitarán funciones que, en otro contexto, serían de pago, como el envío ilimitado de mensajes que desaparecen. También van a desactivar las capturas de pantalla de las fotos de perfil y los archivos en los chats y el envío de vídeos privados dentro de la Villa Olímpica.

Los precedentes. Más allá de una forma de prevenir posibles accidentes derivados de la homofobia que sigue presente en nuestros días, Grindr tiene un motivo de peso para haber tomado esta decisión: los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Durante estos juegos, un periodista heterosexual de The Daily Beast usó Grindr para acercarse a los atletas olímpicos LGBTQ+ y exponerlos en un artículo (que fue eliminado poco después). Aunque el redactor no dio nombres, sí se burló de los mensajes enviados por los atletas y dio descripciones lo suficientemente explícitas para que cualquier persona pudiera localizarlos con una simple búsqueda en Google.

Un ejercicio de mala praxis, falta de ética y vulneración del derecho a la intimidad que se agravaba con el reconocimiento en el propio texto de que un atleta venía "de un país notoriamente homófobo". Había conocimiento de las consecuencias y a pesar de eso se publicó. Por no hablar de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a exponer la orientación sexual de una persona que, sea por el motivo que sea, haya decidido no hacerlo de motu propio.

Las polémicas en los Juegos Olímpicos. París promete ser una experiencia más amigable con los atletas LGBTQ+, en tanto que los deportistas tendrán "libertad de hablar y de compartir sus mensajes cuando no estén compitiendo", afirmó Tony Estanguet, presidente del COI. En 2021, el COI relajó la normativa que impedía a los deportistas hacer manifestaciones religiosas, políticas o de creencias e identidad durante los juegos, permitiendo el uso de los colores del arcoíris durante las competiciones de Tokio 2021, por ejemplo.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Sin ir más lejos, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (Rusia) de 2014, una activista fue detenida por mostrar una pancarta que decía "Gay is ok". Y es que en 2013 Rusia aprobó una ley que prohibía la "propaganda homosexual", aunque Putin dijo que los atletas LGBT eran bienvenidos. El alcalde de Sochi, por su parte, dijo que "nuestra hospitalidad se extenderá a todo el que respete las leyes de la Federación Rusa y no imponga su hábito a los demás".

Otra competición que tampoco estuvo exenta de polémica fue el pasado Mundial de Fútbol de Qatar, donde ser homosexual está penado con hasta diez años de cárcel. En el caso de que los condenados sean musulmanes, además de la pena de cárcel pueden ser sometidos a flagelación si están solteros. Si la relación con personas del mismo sexo ocurre fuera del matrimonio, también se contempla la pena de muerte.

En pocas palabras, todavía queda mucho camino por recorrer en materia de derechos.

