Freepik acaba de lanzar un modelo de IA Open Source con una característica rompedora: imágenes licenciadas

La startup española Freepik ya es uno de los absolutos referentes en el segmento de la inteligencia artificial, pero su último lanzamiento es especialmente significativo. Se trata de un nuevo modelo de IA generativa propio llamado F Lite que supone un nuevo golpe en la mesa por varias razones, pero sobre todo por una especialmente llamativa.

Imágenes licenciadas. Freepik, en colaboración con Fal.ai, ha presentado F Lite, un modelo de IA generativa de texto a imagen que destaca especialmente por estar entrenado "exclusivamente con imágenes de alta calidad, con soporte legal y protegidas por derechos de autor" gracias a un detalle importante. Provienen de la biblioteca de Freepik.

Inspirado (en parte) en DeepSeek. En Xataka hemos hablado con Omar Pera (@ompemi), responsable de producto en Freepik. Él nos ha explicado como el modelo chino DeepSeek sirvió de inspiración al demostrar que era posible lograr crear un modelo pequeño pero muy capaz con muchos menos recursos y datos. F Lite está entrenado con "solo 80 millones de imágenes, frente a los más de mil millones de imágenes habituales" en modelos de IA generativa de imágenes de la competencia.

Open Source. Como explican en el informe técnico que acompaña el lanzamiento, F Lite es además un modelo Open Source de 10.000 millones de parámetros —diminuto si lo comparamos con los 1,76 billones estimados de GPT-4— que ha sido entrenado durante dos meses en 64 GPUs NVIDIA H100.

Una muestra del resultado obtenido con F Lite vía Fal.ai. El coche no se parece al Renault 5, cierto, pero al menos a nivel de fotorrealismo el resultado es realmente decente.

Pequeño pero solvente. Como explicaba Iván de Prado (@ivanprado), uno de los máximos responsables de su desarrollo, F Lite es un modelo decente para generar ciertos tipos de imágenes a pesar de su reducido tamaño. También tiene sus limitaciones, y pueden mostrar defectos anatómicos o no dar buenos resultados en escenas complejas o renderizado de texto. El modelo está disponible en dos versiones en Hugging Face (regular, texture) y en Fal (regular, texture). También es posible descargarlo de GitHub y usarlo en local, por ejemplo vía ComfyUI.

Solo es el principio. El lanzamiento de este modelo plantea el inicio de un proyecto especialmente llamativo que podría hacer que poco a poco F Lite se convierta en una alternativa que rivalice con los modelos más ambiciosos, pero siempre apoyado en ese argumento de estar entrenado con imágenes licenciadas y ser Open Source.

Más opciones para los usuarios. El modelo no forma parte de momento de la oferta de modelos disponibles en la plataforma web de Freepik, eso sí, y no compite directamente con modelos como Flux, Mystic o Imagen 3. "La apuesta y la estrategia no cambian", nos señalaba Pera, y consiste en "optimizar la oferta para el usuario y ofrecer la mejor tecnología para resolver el problema" y la necesidad de cada usuario.

Demandas por doquier. Llevamos meses viendo cómo las empresas de inteligencia artificial hacen uso indiscriminado de contenidos protegidos por los derechos de autor para entrenar sus modelos. Habitualmente lo hacen sin licencia y sin tener permiso para usar esas obras, y eso ha provocado numerosas demandas por violación de copyright, sobre todo en casos como el de OpenAI.

Freepik Enterprise. Este anuncio llega casi al mismo tiempo que su nueva oferta empresarial, llamada Freepik Enterprise. Omar Pera nos confirmaba que la recepción inicial de F Lite ha sido notable desde este nuevo servicio. En este ámbito es precisamente donde usar un modelo como este es especialmente interesante, porque "las empresas están cubiertas" al usar un modelo entrenado con imágenes licenciadas.

A por Adobe y otros rivales. Pera nos señalaba además cóo en Freepik no compiten con bancos imágenes, "nosotros vamos a por casos de uso profesionales de marketing o diseño". No se comparan con un Getty o un Shutterstock, y sí más "con las herramientas creativas de Adobe, con Leonardo (parte de Canva desde hace un año) o con los servicios profesionales de Midjourney".

Imagen | Freepik

En Xataka | Todas las grandes IA han ignorado las leyes del copyright. Lo alucinante es que sigue sin haber consecuencias