“La IA es imparable”: el CEO de Freepik nos habla de IA, emprendimiento y de los errores de una UE que solo se fija en los peligros de la IA

Joaquín Cuenca (Cox, 1976, @cuenca en X) nos recibe en un céntrico restaurante de Madrid. A pesar de lo apretado de su agenda, nos da la oportunidad de hablar toda una hora y media sobre Freepik, inteligencia artificial y emprendimiento. Y la aprovechamos.

Tiene opiniones muy claras sobre todas esas áreas, y no es extraño. Es uno de los grandes referentes del emprendimiento tecnológico en España. Tras ayudar a lanzar Loquo (comprada por eBay en 2005), cofundó Panoramio en 2005 junto a Eduardo Manchón. Esa startup acabaría siendo adquirida por Google en 2007, y tras trabajar tres años allí, se lanzó a cofundar Freepik junto a a los hermanos Alejandro y Pablo Sánchez Blanes. 15 años después, esa empresa se ha convertido en el gran referente de la IA generativa de imágenes no solo en España, sino en todo el mundo.

La AI Suite de Freepik ofrece múltiples opciones de creación y edición de imágenes y vídeos en todo tipo de estilos, con todo tipo de modelos como Flux, Google Imagen 3 o Veo 2.

Lo curioso es que, como nos comentaba Cuenca, al comenzar a estudiar en la universidad él no tenía ningún espíritu emprendedor. "Me vi un poco arrastrado al mundillo", nos explicaba. "Desde siempre me había gustado hacer cosas, había participado en proyectos Open Source, con iniciativas no lucrativas en el mundo Linux".

Sin embargo, no le llamaba la atención la parte de gestion de las empresas, sino la parte científica y tecnológica. "Creo que la parte de emprendedor ha surgido porque esa capa de management, de gestión, ha ido adelganzando en las empresas".

Él tenía la idea de trabajar en el ámbito académico, pero diversos factores hicieron que se viera "empujado a buscar trabajo en la industria". Comenzó a colaborar en algunos proyectos, y entre ellos surgió uno en los que ayudaba a Eduardo Manchón, amigo de instituto, que por entonces estaba trabajando en Loquo. Esa empresa acabaría siendo comprada por eBay, y Eduardo animó a Joaquín a que se pusieran a trabajar en algo nuevo.

Fue entonces cuando a Cuenca se le ocurrió la idea de Panoramio. "Aquello empezó a crecer y acabé dejando mi trabajo para dedicarme a tiempo completo. Google nos hizo una oferta, luego una segunda, acabamos vendiendo, y era como la primera startup española, muy pequeñita, muy anecdótica, pero la primera que compra Google".

Aquella operación permitió a Google integrar Panoramio en Google Earth —donde explotó su uso— y además fichar a Manchón y Cuenca. Nuestro protagonista acabó trabajando allí tres años de los que guarda una "muy buena experiencia", pero también le dejó algo claro. "en Google siempre estaba el tema de que si haces algo, tiene que ser significativo, tiene que ser algo importante. Y para ellos eso era un "como mínimo, tienes aspirar a mil millones de dólares".

"No todos los proyectos que tienen un impacto en el mundo parecen que van a tener un impacto en el mundo"

Lo que entonces pensaba Cuenca, nos explicó "es que hay muchos proyectos que en sus fases iniciales no pintan a que puedan hacer mil millones". Ponía el ejemplo de Facebook. "Si lo piensas bien, ¿cuántos proyectos había de "te voy a ayudar a conectar con tus amigos"? Los había a punta pala". Lo que pasó es que "la ejecución fue extraordinariamente buena".

"Pasó lo mismo con Twitter", continuó. "Ellos ellos lo hicieron en un hackatón", pero la gente se preguntaba "¿y esto de verdad se va a hacer grande?". Para Cuenca la idea es clara: "no todos los proyectos que tienen un impacto en el mundo parecen que van a tener un impacto en el mundo".

Por eso creía que esa estrategia de Google hacía que se cortaran de raíz ideas demasiado pronto. ¿Es por eso por lo que cerró Google Reader?, le quisimos preguntar. "Por ejemplo, sí. Google Reader fue especialmente sangrante". Aquí Cuenca nos contó cómo por un lado Google podría mostrar una ambición y acierto enorme, como ocurrió con Google Maps. Fueron creando los mapas "a ciegas", no podían siquiera usar mapas comerciales para ir recorriendo con coches las calles, iban tomando fotos y usando visión artificial para recolectar todo tipo de detalles.

Pero por otro, también había errores, como sucedió con el almacenamiento en la nube. Cuenca nos contaba cómo

"Fuimos uno de los primeros grandes clientes de Amazon S3, y lo hice porque me quedaba sin discos duros. Estando en París, una tarde, quedaban horas de disco duro, iba transfiriendo ficheros a S3, y borrando de los discos duros para ganar sitio para los nuevos que iban entrando. Fue como un día y pico de estrés de 'esto se me cae'. S3 nos salvó, la verdad. Éramos el único proyecto de Google que usaba S3, y en Google estaban pensando en lanzar también su nube, pero no querían. y no querían porque veían su tecnología de cloud como un factor diferenciador".

No querían ofrecerlo al resto del mundo para evitar que pudieran aprovechar esa teórica ventaja, pero para Cuenca eso fue claramente un error: "les retrasó fácilmente dos años" en esa carrera de plataformas en la nube. Aquello probablemente ayudó a que hoy en día la cuota de AWS sea de aproximadamente el 50% del mercado y la de Google un 10% más o menos.

Hay otro ejemplo de momento en el que falló la visión de Google y eso permitió que un competidor los adelantara. Fue con Google Drive, y aquí según Cuenca "creo que la responsabilidad fue de Sundar Pichai: la semaa que iban a lanzar Google Drive, se sienta con sus ingenieros y les convence de no lanzar porque tenía una intuición, que los ficheros y las carpetas se iban a quedar obsoletos". Aquello no ha pasado (más o menos), y Dropbox logró adelantarles aunque ese mercado está ahora mucho más diversificado.

Emprender en España

Ese espíritu emprendedor de Joaquín Cuenca es menos habitual en España que en Estados Unidos, y él tiene una explicación.

"Creo que de una forma un poco fundamental todos recomendamos en base a nuestra experiencia.Si tú has vivido el mundo startup, lo conoces y sabes cómo funciona, te da menos miedo, te parece más transparente, se lo puedes recomendar a alguien sabiendo los pros y los contras.

Si no lo has visto en tu vida, te va a sonar alienígena. Por eso tú, en buena fe, no le puedes recomendar a alguien que haga eso si te parece una marcianada o algo de película".

Y el problema, como nos explica Cuenca, es que en España hay poca gente que lo haya hecho, mientras que en EEUU llevan desde que se inició la era del silicio emprendiendo y reinvirtiendo lo que ganaban una y otra vez, generación tras generación. "Nosotros, siendo generosos, estamos en la generación uno".

En España, "siendo generosos, estamos en la generación uno" del emprendimiento

También habla de cómo en Europa, y no solo en España, "hay un problema de cultura financiera. En Europa casi toda la cultura venture capital viene de un mundo private equity". Aunque ambos son inversores, nos explicaba, "ahí terminan las coincidencias". Así, un private equity no invierte en empresas que puedan ir a la quiebra, va básicamente sobre seguro, pero tampoco espera multiplicar por 10 una inversión, como muchísimo multiplican por tres.

El segmento venture capital, que empieza en la costa oeste de EEUU, también con el nacimiento de Silicon Valley, sí asume riesgos. "Hay una dicho, y es que en un fondo de de capital riesgo, de diez empresas, si no quiebran siete, estás usando mal ese instrumento financiero". El retorno puede ser mayor: una puede lograr multiplicar por 100, otras dos por 20, y el resto quebrar, el riesgo está ahí, pero "se pueden permitir el riesgo de que la mayoría caiga siempre que haya una que pague". Para él, en Europa todavía existe esa clara mentalidad de private equity, e incluso las empresas de capital riesgo "parecen ir un poco con el freno de mano".

Su consejo para quienes quieran emprender está basado en algo que ha oído en emprendedores de Estados Unidos: "haz algo que si no lo haces tú, veas que no se va a hacer". También recomienda atacar problemas difíciles en lugar de problemas fáciles, porque "cuando vas a atacar algo difícil atraes a gente más inteligente para resolver el problema, y gracias a eso el problema se vuelve más fácil".

Oficinas de Freepik.

También quisimos saber si en su opinión estar en Madrid, Málaga o Barcelona es importante a la hora de emprender. "Puede ser útil si buscas inversión, si buscas hacer un poco más de networking", pero él no lo creía especialmente relevante, entre otras cosas por las facilidades en cuanto al transporte: "de Málaga a Madrid no es nada, son dos horas y pico".

Cuenca señalaba cómo "creo que nos falta gente que tenga buenas ideas, ese es el principal freno". Aunque admitía que "la ejecución siempre está por encima", destacaba cómo "no hay mucha gente que tenga buenos proyectos".

De hecho apuntaba a cómo tener un buen proyecto, aquí y fuera de aquí, es lo que permite atraer el talento. "Elon Musk, con todos sus defectos, es algo que hace de forma magnífica. Fíjate en el último lanzamiento de Grok. Su misión es "entender el universo"". ¿No es un poco grandilocuente?, le preguntamos. "Sí, pero si hace cinco años yo te digo "queremos construir una inteligencia artificial general", nadie se lo habría creído, todo el mundo se habría reído.

Freepik y la llega de la IA

Cuando Joaquín Cuenca empezó a oir hablar de la IA, lo primero que pensó es "esto hace obsoleto lo que estamos haciendo. A mí no me beneficia o me complica mucho la vida. Igual aumenta el potencia de lo que puedo hacer, pero mi primera reacción es: Esto cambia mucho lo que podemos hacer".

Sin embargo, él no podía quitarse de encima algo aún más importante. "Iba a pasar de todas maneras", explica. Cuenca también descartó posibles problemas legales, que como mucho retrasarían la evolución de estos modelos pero que se solucionarían con acuerdos económicos, pero también consideró las cuestiones éticas.

"Yo no lo veía antiético, porque lo que producía la máquina en general, aunque pueda haber casos extremos, no era una copia. En general, la humanidad percibe distintas cosas, cuáles son los estilos artísticos más generales, y de ahí era responsabilidad del que hacía la imagen usando esa nueva herramienta decidir si quería algo parecido a algo que había visto ya o algo completamente nuevo".

A partir de ahí influyó el objetivo inicial de Freepik. "Nosotros empeamos la empresa porque estábamos haciendo páginas web y tardábamos mucho en encontrar la imagen que queríamos. La creamos para encontrar una buena imagen gratis (inicialmente)". Sin embargo, había casos en los que no podían ayudar, pero "la IA si está muy bien alineada con lo que queremos hacer, y de hecho nos ayuda a ampliar el catálogo de cosas que podemos resolverle al usuario". Pero en todo momento Cuenca tenía algo claro: "lo veía imparable". Aunque debatieron si entrar al 100% o más tímidamente, pronto tuvieron claro que debían entrar con todo en esa apuesta.

Para Joaquín Cuenca, la IA "era imparable". Por eso en Freepik se lanzaron a por todas con ella.

Esto, claro, ha cambiado la forma de trabajar del segmento creativo al que está dedicado Freepik. "Hay gente que lleva años estudiando para conseguir ciertas habilidades y de repente nota que el 90% de esas habilidades se vuelven irrelevantes, y hay muchos que acaban en el psicólogo".

Sea como fuere, las nuevas funciones de IA han tenido un impacto muy notable en el negocio de Freepik. Aquí Cuenca nos dio un ejemplo significativo. Una de las cosas que miran en Freepik es cuál es la primera acción del usuario después de suscribirse para entender por qué se ha suscrito. "Estamos en un punto en el que ya casi el 50% de los nuevos suscriptores, su primera acción es hacer algo con IA. Hace un año y tres meses era un 0%", explicaba, "pero es que además más de un 50% de los suscriptores existentes están usando ya IA en Freepik".

La evolución de los modelos de IA de generación de imágenes es desde luego espectacular, pero está pasando algo así con el vídeo. Freepik de hecho anunciaba estos días cómo han sido los primeros en todo el mundo en lograr integrar Veo 2, el modelo de IA de generación de vídeo de Google. Cuenca aquí nos explicaba que aún hay mucho margen de maniobra: "el vídeo está ahora donde estaba la imagen en 2023". Con el vídeo aun es necesario hacer muchas pruebas hasta que consigues lo que quieres y "hay que hacer compromisos, pero estamos llegando a donde está la imagen hoy: lo que quieres, de verdad, entendiéndote".

Midjourney, DALL-E y la carrera por la IA

Al hablar de modelos que compiten con Freepik era inevitable hablar de DALL-E, con el que parece que Google ha echado el freno. Para este emprendedor, este modelo de IA "era una diversión de OpenAI":

"Si tú tienes en tu empresa la posibilidad de conseguir el mejor modelo de lenguaje del mundo, todo lo demás es una distracción porque encapsula toda la inteligencia. La IA puede ser el sector con mayor competitividad de la historia de la humanidad, es intentar conseguir inteligencia, es que el que lo consiga, el número uno, es que la ventaja es tan salvaje que no somos capaces de entenderlo. Con ese potencia, ponerte a hacer imágenes no tiene ningún sentido".

Con Midjourney su opinión era distinta. Afirmó que le tienen "muchísimo respeto a Midjourney", pero también tenía claro que Freepik es superior en cosas como la adherencia al prompt (cómo de bien entiende lo que le has dicho), porque "Midjourney se toma muchas licencias artísticas". Según él, Freepik también es superior si quieres imágenes fotorrealistas porque "se nota que Midjourney ha usado muchas imágenes de películas videojuegos y mucho anime".

También le quisimos preguntar cómo la mayoría de modelos de generación de imágenes evitan ciertos tipos de usos para por ejemplo no poder generar imágenes fotorrealistas de personas famosas. Grok 2 y Grok 3 por ejemplo no lo hacen y no parecen tener censura alguna, y aquí Joaquín Cuenca se mostraba más alineado con la postura de Elon Musk y de xAI al indicar que "creo que nos hemos pasado de frenada". Para él "decirle a un artista qué es lo que puede y no puede hacer me choca mucho. Es como si le das a alguien un lápiz y escribe o dibuja algo que te parece inapropiado".

"El que consiga [la AGI], el número uno, tendrá una ventaja tan salvaje que no somos capaces de entenderlo"

Pero también hay sesgos que dependen del entrenamiento, como él mismo explicaba, y que pueden influir en que el modelo genere contenido inapropiado. "Nosotros hemos hecho pruebas", explicaba Cuenca, "en el que si entrenas un modelo de cero con imágenes de internet y le pides simplemente la palabra "hombre" te saca hombres con traje y corbata, pero si le pides "mujer", el 30% de las imágenes generadas son mujeres desnudas".

Al final la IA es una herramienta, y como Cuenca dice, se puede usar para hacer algo malo, "igual que internet, igual que una enciclopedia, igual que un curso de química".

Competencia en IA y las opciones de la Unión Europea

La competencia entre modelos está siendo feroz, explica, pero es que estos recursos son según él los recursos "que se deprecian más rápido en la historia de la humanidad. Puede ser algo que valga cientos de millones de dólares a no valer nada en seis meses, y cuesta cientos de millones hacerlo".

Precisamente por eso Cuenca piensa que esa extrema competitividad que existe en este segmento hace que las empresas estén dispuestas a perder dinero —mucho dinero— porque "al final el que consigue el mayor volumen va a conseguir el monopolio", y con ello mejores márgenes y un modelo más barato. De hecho, explicaba, alguien que tenga mucho volumen "va a tener que hacer sus propias GPUs y sus propias centrales nucleares" para conseguir un coste más barato para realimentar todo ese círculo vicioso.

Freepik es sin lugar a dudas una de las empresas de referencia en el mundo de la IA en Europa. Precisamente por eso era especialmente interesante saber qué opina Joaquín Cuenca de qué estamos haciendo mal en la Unión Europea y de si es posible recuperar el terreno perdido. "Se habla demasiado de los peligros, y el porcentaje de gente haciendo cosas "feas" es pequeño, pero las cosas positivas que se pueden hacer son salvajes".

Este emprendedor dio como ejemplos a Google y Meta, que son criticados en diversos apartados pero que entre otras cosas "han conseguido que cualquier negocio pueda publicitarse. Antes tenían muy pocos canales y eran solo accesibles a las grandes empresas. Gracias a Google o Meta se pudo trocear la atención y publicitarte de forma digital para gente que viva en tu barrio, eso antes no se podía". Ese ejemplo es llamativo porque mientras que Google y Meta han permitido que cualquiera se pueda publicitar, "Freepik puede conseguir que esos negocios hagan publicidad que sea más atractiva".

[En la UE] "se habla demasiado de los peligros, pero las cosas positivas que se pueden hacer son salvajes".

Para él "la inteligencia es el cuello de botella para casi todo lo que inventamos. Me parece tan salvaje la oportunidad que tenemos ante nosotros, y de lo único que hablamos [en Europa] es de los problemas". En su opinión la Unión Europea necesita ser "más optimista y ver lo mucho que podemos conseguir. Toda la legislación que se ha creado evita la parte ilusionante".

Ese foco en los peligros de la IA es para él un error. Si nos ponemos a hablar de peligros potenciales, casi todas las cosas los tienen. "El fuego es peligrosísimo", explicaba, "pero tendremos que aprender a usarlo, y aprender a usarlo nos da mucho más de lo que nos quita el hecho de ser potencialmente peligroso".

En su opinión "hay que cambiar la mentalidad de toda la clase política y hacer un giro de 180 grados. Se están empezando a dar cuenta de que es necesario ese giro, y es que tenemos muy buenas universidades, de los mejores investigadores del mundo, y están todos investigando y creando empresas en Estados Unidos".

También considera "disparatados" esfuerzos como el de crear una IA española o europea. "Es el sector de mayor competición de la historia de la humanidad, si hay investigadores que puedan hacerlo [un modelo privado], las empresas de inversión están más que dispuestas a pagarles, ¿por qué tienen que hacer eso los organismos públicos, qué oportunidad de negocio están viendo?".

