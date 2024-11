Cómo entrenar a la IA de Freepik para crear imágenes con tu cara por inteligencia artificial

Vamos a explicarte cómo crear imágenes de inteligencia artificial con tu cara entrenando a la IA de Freepik. Hace unos meses te explicamos cómo entrenar a una IA con tu cara para crear avatares gratis con Stable Diffusion, un proceso bastante largo y tedioso que no siempre sale bien, y ahora vamos a ir con una alternativa mucho más sencilla.

En este caso, se trata de un servicio que es de pago llamado Freepik, que es una de las mejores herramientas para crear imágenes con IA. Sí, tienes que pagar, y su suscripción puede ser de unos 8 o euros al mes, pero a cambio tienes unos resultados sobresalientes.

Lo que vamos a hacer es utilizar una nueva opción para crear un personaje personalizado, llamada Custom Character. Lo vamos a entrenar con nuestra cara, y tendremos un personaje que vamos a poder utilizar para cualquier cosa que le pidamos. Cuando le digamos a la IA de Freepik que dibuje una persona haciendo algo determinado, podemos pedirle que use ese personaje creado con el entrenamiento para ponerle nuestra cara.

Se trata de un proceso muy sencillo, pero que vamos a intentar explicarte paso a paso. Empezaremos diciéndote lo que vas a necesitar para crear estos personajes, y luego te iremos guiando por todo el proceso.

Requisitos para entrenar la IA con nuestra cara

En primer lugar, vas a necesitar ser un usuario de pago de Freepik, ya que esta característica no está disponible para los gratuitos. El entrenamiento tiene un coste de 5.500 créditos. Para que te hagas una idea, el plan de pago más barato de 8 euros al mes te ofrece 7.000 créditos mensuales, y el de 16 euros al mes 18.000 créditos.

En segundo lugar, vas a necesitar subir entre 12 y 24 imágenes. Es suficiente con 5 y el límite máximo es de 35, pero se recomienda como mínimo usar 12 para unos resultados buenos. Pero aquí ya sabes, cuanto más fotos tuyas subas más aprenderá la IA a diferenciar tu cara, a reconocerla y a reproducirla.

En la colección de imágenes que vas a subir, tienes que asegurarte de que haya fotos en las tu cara salga con distintos ángulos, así como fondos, iluminaciones y expresiones faciales diferentes. Esto hará que se te sepa reconocer de varias maneras, y que el personaje que vamos a crear sea consistente y se sienta natural y dinámico.

Freepik no pone un límite a la cantidad de personajes que puedes crear, pueden ser tantos como te puedas permitir con tu plan, y puedes generarlos con distintas caras para luego usarlos en animaciones, cómics, juegos, anuncios o lo que quieras. Las imágenes que luego crees con ellos las vas a poder editar usando las herramientas con IA que ofrece el servicio.

Entrena a la IA con tu cara

En primer lugar, lo que he hecho ha sido crear una carpeta y poner en ella unas 21 fotos mías. Si tienes las fotos subidas en la nube, la mayoría de apps identifican a las personas por su cara, como en Google Fotos o iCloud. Por lo que he entrado a mi app de fotos, he pulsado sobre todas las que son mías, y he ido seleccionando distintas imágenes con ángulos diferentes, fondos distintos, e incluso varias proporciones donde se ve más o menos cuerpo. En las fotos solo salgo yo para evitar confusiones, e intento tener los ojos descubiertos.

Ahora, tienes que ir a la AI Suite de Freepik, a la sección de crear un Custom character. Aquí, tienes que ir a Add images y subir todas las fotos tuyas que hayas seleccionado, una por una o comprimidas en un archivo .zip. También tienes que elegir un nombre y género para este personaje. El nombre es útil para luego poder crear imágenes con el personaje solo con mencionarlo.

Una vez tengas subidas las imágenes y hayas elegido un género o un nombre, tienes que elegir la calidad del personaje y pulsar en el botón Create character. Estas son las dos opciones que tienes:

High : Esta es la que mejor balancea la calidad de imagen y velocidad. Es la opción perfecta para la mayoría de casos, cuando vas a crear imágenes con diferentes estilos usando tu cara.

: Esta es la que mejor balancea la calidad de imagen y velocidad. Es la opción perfecta para la mayoría de casos, cuando vas a crear imágenes con diferentes estilos usando tu cara. Ultra: Las imágenes que se crean con un personaje que tenga esta calidad tardarán más, pero tendrán unos detalles superiores. Es la perfecta para trabajos de precisión.

Una vez hayas elegido la calidad que quieras para el personaje (yo he elegido la High), pulsa en el botón de Create character. te aparecerá un aviso en el que se te dice que van a revisar que se usen estos modelos para fines de crear imágenes fraudulentas de terceros, y luego se iniciará el proceso de entrenamiento.

El proceso de entrenar a la IA con tu cara para que sepa reconocerte y pueda generar imágenes con ella tiene una duración de entre 15 y 30 minutos. Al iniciar el entrenamiento irás a la pantalla donde tienes tus personajes propios y de prueba, y verás el estado en el que se encuentra ese entrenamiento.

Ahora, crea imágenes con tu foto

Ahora, ya solo tienes que ir a la opción de crear imágenes con Freepik en freepik.com/pikaso/ai-image-generator. Aquí dentro, podrás seleccionar el personaje que has creado con tu cara mencionándolo. Para eso escribe una @, y en el selector que te aparezca elige el personaje. Luego, ya solo tienes que completar el modo que quieres usar, el estilo y los efectos.

En nuestras pruebas, hemos visto que el modo que mejores resultados ofrece es Mystic 2.5, aunque puedes probar con cualquiera de los demás. En cuanto a estilos, hay muchos diferentes, y vas a poder ajustar la fidelidad a cada estilo y el prompt que has descrito, y a la cara que has entrenado. También puedes elegir entre la cantidad de imágenes que quieres crear y su proporción.

Y ahora ya solo te falta empezar a explorar las posibilidad de esta IA, escribir los prompts que quieras describiendo cómo quieres que te dibuje Freepik y sorprendiéndote con los resultados. Si lo necesitas, recuerda que en Xataka Basics tenemos una recopilación de páginas de prompts para tener algunas ideas.

