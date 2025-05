El Tempest europeo quiere desafiar al F-35: su futura baza estará en dos cartas clave que prometen cambiar el combate aéreo

Imaginar un avión de combate del futuro no es difícil. Lo difícil es construirlo. Esa es, precisamente, la ambición detrás del Tempest: un caza de sexta generación que no pretende parecerse a los aviones actuales, sino reescribir cómo se entiende el combate aéreo. El proyecto, impulsado por Reino Unido, Italia y Japón en el marco del Global Combat Air Programme GCAP, no persigue solo una evolución técnica. Es una declaración de intenciones sobre soberanía tecnológica y defensa.

Tempest no es un simple caza de nueva generación. La Royal Air Force lo define como “el corazón y la mente conectados de un sistema aéreo de combate”, capaz de integrar sensores, armas y datos en un único flujo operativo. Dicho de otro modo, el Tempest no es solo una plataforma con alas, sino el centro de mando de un enjambre de tecnologías que se comunican entre sí para tomar decisiones más rápido. El futuro caza busca actuar como el cerebro táctico de una operación.

Eso se traduce en una serie de requisitos nada sencillos. Uno de los más importantes es la autonomía. Según explicaron en el podcast oficial del programa, el Tempest aspira a alcanzar un rango “realmente extremo”, lo suficientemente amplio como para cruzar el Atlántico sin repostar. De momento es un objetivo en estudio, no un requerimiento cerrado. Esa autonomía buscaría permitir operaciones prolongadas sin depender de aviones cisterna, en escenarios donde entrar y salir del territorio enemigo es menos desafiante.

El otro requisito clave es la capacidad de carga. El objetivo, según palabras del director del equipo de Requisitos y Conceptualización del Ministerio de Defensa del Reino Unido, es que supere ampliamente a la del F-35, llegando incluso a duplicar su capacidad total de armamento. No hay una cifra precisa sobre la mesa. Lo que sí es seguro es la ambición por convertir al Tempest en una plataforma que integre no solo más misiles, sino también sensores avanzados y electrónica de guerra, sin comprometer su perfil de sigilo.

Desde el principio, el diseño del Tempest gira en torno a la idea de un ecosistema digital. BAE Systems, Leonardo, Rolls-Royce y MBDA están trabajando en tecnologías que no se limitan al fuselaje. El programa se estructura en torno a sistemas como ISANKE (sensores integrados y efectos no cinéticos) e ICS (comunicaciones), que formarán una red inteligente entre cazas, drones y otros activos del campo de batalla. El objetivo es que el piloto tenga más información, más contexto y más opciones de reacción que cualquier adversario.

Todo esto requiere potencia. Potencia de propulsión, pero también eléctrica. Según ha explicado Rolls-Royce, el nuevo sistema de propulsión no solo moverá el avión, sino que generará electricidad suficiente para alimentar sensores avanzados, sistemas de guerra electrónica y, probablemente, armas láser. La arquitectura será abierta, modular y preparada para recibir actualizaciones con el paso del tiempo, algo clave en un entorno donde la tecnología militar cambia cada pocos años.

Ese enfoque también se traslada al proceso de fabricación. El proyecto está apostando por técnicas de ingeniería digital, automatización, modelado en tiempo real y simulación por gemelos digitales. El demostrador de tecnología, que ya se construye en Warton, servirá para validar todo ese enfoque. Según datos de BAE Systems, más de la mitad de su peso estructural, incluidos el fuselaje y las alas, ya está en producción.

Además, el Ministerio de Defensa británico ha confirmado que parte del desarrollo tecnológico incluye el reciclaje experimental de componentes de aviones Tornado. El llamado proyecto ‘Tornado 2 Tempest’ logró imprimir con éxito piezas como un cono de nariz y álabes para un motor de pruebas. Se trata de una prueba de concepto que busca reducir costes, minimizar la dependencia de metales críticos y explorar nuevas vías de fabricación con materiales más ligeros y resistentes.

A todo esto se suma el factor humano. Más de 2 500 personas trabajan ya en el programa en Reino Unido. Muchos de ellos son jóvenes ingenieros formados dentro de la iniciativa Generation Tempest. A medida que se suman los avances tecnológicos y las alianzas internacionales, el Tempest va dejando de ser un concepto para convertirse en una realidad tangible. Las expectativas son altas y tendremos que esperar para saber si se cumplen. Todo apunta a que será un caza muy distinto a todo lo conocido.

