En España las aseguradoras y el capital riesgo están descubriendo cuál es realmente el negocio del siglo: las mascotas

No es ninguna novedad. Desde hace tiempo las estadísticas confirman una realidad que cualquiera puede comprobar paseando por su ciudad: en España hay más mascotas que niños pequeños. Muchas más. Y a la vista de cómo evolucionan la natalidad y el censo de animales de compañía todo indica que ese desfase irá ampliándose con el paso del tiempo. Por eso es comprensible que las aseguradoras estén cada vez más interesadas en un negocio que promete un crecimiento notable en los próximos años: las pólizas para perros y gatos.

Tiene sentido si tenemos en cuenta que en España no solo hay millones de mascotas. Cada vez es más fácil encontrar familias que dedican cientos de euros a su cuidado.

La cifra: 20 millones. No resulta fácil concretar cuántas mascotas hay en España. Las cifras que manejan los organismos públicos, veterinarios y la industria que se dedica a su cuidado no coinciden del todo, pero la imagen general que ofrecen sí es la misma: a los españoles nos gusta la compañía de perros, gatos, loros, hurones, iguanas y demás animales capaces de adaptarse a convivir en nuestros hogares.

Si nos fiamos de Anfaac, la patronal que representa a los fabricantes de piensos, en España hay más de 20 millones de mascotas, sobre todo perros (6,9 millones). La Asociación Española de la Industria y Comercio del Sector del Animal de Compañía (Aedpac) eleva el cómputo de mascotas a 28 millones, "presentes en el 40% de los hogares" del país. Otras fuentes apuntan a unos 30 millones, mientras que REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía) tenía registrados hace tres años 10,1 millones de canes y 968.000 gatos.

Cuestión de censos… y de euros. Los censos nos muestran que en los hogares españoles viven cientos de miles de perros, gatos, hurones, reptiles, aves… pero esa es solo parte de la 'foto' que le interesa al sector. Otra (igual o incluso más importante) es cuánto nos gastamos en su cuidado. Esa pregunta la respondió en marzo EAE Business School, que publicó un informe sobre 'pet-money' que concluye que las mascotas generan en España un negocio de 5.770 millones de euros anuales, mueven una economía que crece al 8,3% y sostienen 75.000 empleos directos en 12.300 empresas.

Son cifras contundentes, pero sorprenden menos cuando se conoce otra clave aportada por EAE: el 49% de los hogares españoles convive con al menos una mascota, en cuyo cuidado nos gastamos de media entre 500 y 1.000 euros al año. "En muchos casos estos desembolsos son comparables al gasto en ocio o comunicaciones", constata el estudio, que ha detectado un "cambio cultural" en la relación con los animales que lleva a buena parte de la Generación Z y los millennials a afirmar que son una parte esencial de sus vidas.

"Cientos de millones al año". El informe de AEA Business School sondeó también el negocio de los seguros específicos para animales y descubrió dos cosas. Primero, que está en plena expansión. Segundo, que los datos del sector demuestran que ya mueve "varios cientos de millones de euros al año". No es el único que pinta un panorama prometedor para las aseguradoras dispuestas a explotar ese nicho de negocio.

Fortune Business Insights calcula que el tamaño del mercado mundial de los seguros para mascotas ascendía el año pasado a 25.910 millones de dólares y, si sus previsiones no fallan, este año ascenderá a 30.740 millones. La organización estima que el sector crece a una tasa compuesta anual del 18,63%, con lo que en menos de una década estaría en 120.560 millones, con un peso destacado de América del Norte.

Un negocio por explotar. A pesar de todo lo anterior y de que la cobertura veterinaria es básicamente privada, al negocio de los seguros para mascotas aún le queda mucho por crecer en España. Al menos así lo sugiere un estudio de Guidewire que señala que solo la mitad de los dueños de mascotas tienen contratada una póliza específica para ellos. En concreto, tras entrevistar a más de 4.000 personas de España, Francia, Alemania y Reino Unido, la firma asegura que, aunque el 74% tiene un animal de compañía, apenas el 49,6% dispone de un seguro para protegerlo. Otros análisis sobre el tema reducen considerablemente ese porcentaje.

"Este dato llama la atención al tener en cuenta la normativa vigente en España, por lo que, desde el 29 de septiembre de 2023, la Ley de Bienestar Animal impone a todos los propietarios de perros, la mascota más habitual, la contratación de un seguro de responsabilidad civil, con independencia de su raza", señala la entidad. Con todo, España es uno de los países “"con mayor aceptación de los seguros para mascotas" y la penetración de esta clase de servicios ha crecido claramente en los últimos años.

Despertando apetito. A la vista de todo lo anterior se entiende mucho mejor que las grandes aseguradoras y el capital riesgo esté entrando en el nicho de los seguros digitales veterinarios. Su gancho: hacer que la atención sanitaria de los perros, gatos y demás mascotas resulte más llevadera para el bolsillo. Una de las pruebas más recientes la deja Petolo, ligado a Getolo GmBH y el Grupo Zurich.

Hace unos días la compañía anunció su aterrizaje en España tras hacerse con una cartera de más de 150.000 perros y gatos asegurados en Alemania y Francia. "El mercado español suma 15,5 millones de perros y gatos, en su mayoría sin seguro veterinario", señala la firma, que ofrece varios planes que permiten recuperar parte de las facturas (entre el 60 y 100%, depende del pan) de atención sanitaria de los animales.

¿Es un caso único? Para nada. Como explicaba hace poco Cinco Días hay más ejemplos de aseguradoras y firmas de capital riesgo que parecen interesadas en el negocio de los seguros veterinarios. Otro caso reciente es el de Reale, que ha decidido reforzar su presencia en el sector de las pólizas para mascotas entrando en el accionariado de Canitas. El negocio también ha atraído a emprendedores como los que han impulsado la startup Barkibu, que apunta al mismo objetivo: el filón que representa la sanidad privada para mascotas.

Imágenes | Olga Kononenko (Unsplash) y Karsten Winegeart (Unsplash)

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