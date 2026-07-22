Argentina tiene claro que Argentina tuvo que regalar el cuarto Mundial de Argentina. Y nadie en Argentina tiene muy claro por qué

"Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente"

Con estas palabras Leo Messi trataba de levantar la moral de sus compañeros antes de saltar al campo del Met Life Stadium el pasado 19 de julio. En la escena se ve a Enzo Fernández llorando y a Lisandro Martínez también congestionado. El vídeo se corta.

Es, probablemente, el primer vídeo que empieza a desatar la locura. El primero que tras la victoria de España frente a Argentina para proclamarse como campeona del Mundo es utilizado para empezar a sospechar que algo ha ocurrido, que algo extraño se nos ha escapado.

Que la final de la Copa del Mundo está amañada. Por qué, por quiénes y el cómo es algo para lo que nadie tiene respuesta. Lo que sí es seguro es que algunos aficionados argentinos, youtubers y cierta prensa han entrado en combustión.

"No hay dudas, le dieron la orden de perder"

"No hay dudas de que a la Selección Argentina le dieron la orden de que tenía que perder. Como psicóloga, estoy entrenada para ver y escuchar lo no dicho. Y en el partido del domingo vi cosas raras. Nos trataron de tontos y montaron un show"

Esta vez las palabras son de una aficionada argentina que asegura ser psicóloga, experta en el lenguaje gestual y "no hablar de teorías conspiranoicas". No entiende eso sí que se sucedieran "lesiones raras" o el planteamiento y los cambios de Lionel Scaloni, seleccionador argentino.

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El motivo para esta aficionada era claro: la Fifa debía coronar a un campeón del mundo de 19 años (Lamine Yamal) porque eso vende más que una Argentina campeona "con un Messi que ya facturó y que está llegando a su fin".

La idea de que Argentina no podía ganar este Mundial porque jugaba con Messi tiene cierta gracia porque tiene su contrapartida en todas las teorías que señalaban que, precisamente, Argentina tenía que ganar porque era el último Mundial de Messi, el mejor relato para una competición que ha brillado por lo individual y por el mercantilismo propio estadounidense.

Lo que sí podemos alabar del vídeo anterior es la tranquilidad con la que la aficionada habla. "No tengo pruebas pero tampoco dudas que nos mandaron al muere en la final", asegura este otro aficionado que hila la final perdida por Argentina con el final de Italia 90, competición en la que Argentina perdió contra Alemania Federal cuando llegaba como campeona del Mundo después de México 86.

De aquel partido, Diego Armando Maradona dijo que Grondona, entonces presidente de la AFA (Asociación de Fútbol de Argentina), ya les había avisado que no tenían ninguna oportunidad de ganar la final porque el árbitro designado era mexicano. "Estábamos entregados", repetía Maradona en esta entrevista.

Las comparaciones con aquella final se han repetido por los obvios puentes que se pueden tender entre ambos partidos: Argentina compitiendo contra un equipo europeo después de venir campeona y su estrella jugando, supuestamente, su último partido con la selección (Maradona volvería para Estados Unidos 94).

Pero la bola de las acusaciones de amaño han ido creciendo y yéndose poco a poco de madre:

"Se cumplió todo lo que se predijo en la tapa de la revista The Economist. Vivimos en una simulación, está todo cronometrado. Yo no sé si tienen una máquina del tiempo. Si saben también manipular la energía de la mente a nivel mundial para que suceda lo que ellos quieren que suceda..."

Para ejemplo este vídeo de otro aficionado en el que propone "seguimos fingiendo demencia, aceptando que está todo escrito y vivimos en una simulación".

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Para este otro aficionado, está claro que "les apretaron" porque en el estadio había francotiradores. Motivos no se conocen pero este tertuliano sí los pone encima de la mesa: todo era un plan de Florentino Pérez, el Atlético de Madrid, Giani Infantino, Donald Trump y Reino Unido. Las bases sobre las que se asienta esta teoría es que los jugadores argentinos que juegan en Europa fueron amenazados para perder la final.

"Nos volvieron a robar (...) nos voltearon y el mejor jugador se lo dijo a sus compañeros. Al tipo que le hizo el cabezazo a Inglaterra(Lautaro Martínez, que no jugó la final), el gol más importante desde la mano de Dios o el gol más grande la historia (los dos que Diego Armando Maradona anotó contra Inglaterra en México 86)... ¿le prohibieron jugar? (...) Los secretos del fútbol nunca nadie se los va a decir. Ni Messi ni Chiqui Tapia (presidente de la AFA). ¿Saben por qué? Porque fueron apretados. Y a mí esto me va a costar caro. Ayer a Argentina la apretaron como con Malvinas, como con la riqueza, como las hectáreas vendidas en Bariloche. Ayer se vendió a la selección argentina y no la vendió los argentinos, ni Chiqui Tapia, ni Messi, ni Scaloni, ni los jugadores. Porque pusimos 'las malvinas son argentinas" en una bandera que cogieron dos negritos argentinos que si no eran futbolistas tenían que dejar la vida en las Malvinas. Que me la cuenten como quieran

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Una de las ideas que más se han repetido en los últimos días es que Argentina perdió porque el árbitro designado era europeo. Una decisión que tuvo su polémica antes de la final (incluso se llegó a rumorear que un árbitro iraní pitaría el encuentro)

Sin embargo, en esta otra tertulia se apuntaba a otro motivo por el que Argentina habría tenido que dejarse perder. Eduardo Feinmann, periodista conocido en el país por sus polémicas intervenciones sobre política, rechazaba la idea soltada por uno de los contertulios de que Argentina habría vendido la final a cambio de que el FBI no detuviera a Chiqui Tapia. Y es que la AFA está siendo investigada por un supuesto desvío de dinero a dos asociaciones que operaban en Estados Unidos.

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Y un boicot inesperado

El estado de histeria alrededor del partido ha llegado al punto de pedir un boicot para los conciertos que Rosalía tiene programados a partir del 1 de agosto en Buenos Aires. Incluso se le ha llegado a insultar en algunos programas de streaming.

El motivo es que la cantante compartió una publicación de Mia Khalifa, conocida actriz de cine pornográfico, en el que sonaba una canción de la española mientras se asomaba por la ventana y se leía "cómo suena la vida ahora que 'las perlas' han sido derrotadas", acompañado de unas banderas de España.

Khalifa, que se ha dejado ver en algunos partidos del Mundial, es libanesa y hace tiempo que publica contenido en el que defiende a Palestina y denuncia el genocidio perpetrado por Israel. De hecho, fue despedida de la revista Playboy por sus comentarios sobre el conflicto. "Apoyar a Palestina me ha hecho perder oportunidades de negocio pero diría que estoy más enfadada por no haberme dado cuenta de que estaba haciendo negocios con sionistas", publicó en X.

La publicación de la actriz sobre la final del Mundial cobra especial relevancia por la final paralela que se ha jugado entre Palestina e Israel en esta Copa del Mundo. Y es que Argentina es la séptima nación con más judíos entre sus filas y Javier Milei, presidente del país, ha defendido reiteradamente a Israel en sus ataques contra Palestina. Incluso ha llegado a asegurar que se convertirá al judaísmo y que moverá la embajada argentina a Jerusalén.

Esa final alternativa, incluso, ha sido defendida por las autoridades de los estados palestinos e israelíes, en un cruce de tweets en X donde se dejaba claro a quiénes apoyaban en cada bando. Y es que en la Franja de Gaza se viene "bancando" a la selección española desde antes de la final.

Foto | Post en X (1), (2), (3)

En Xataka | “Un lenguaje que se habla sin palabras”: lo más incomprensible de la final del Mundial fue el discurso de Tom Cruise