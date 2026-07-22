Samsung ya tiene sus propias gafas inteligentes. Lo difícil será diferenciarlas de las de sus competidores

Durante el evento Galaxy Unpacked celebrado estos días en Londres, Samsung ha presentado sus esperadas gafas inteligentes. Estamos ante dos diseños distintos desarrollados en colaboración con las marcas internacionales de gafas Gentle Monster y Warby Parker.

Las gafas combinan una montura ligera y un perfil fino pero resistente. El objetivo: poder llevarlas sin problemas durante toda la jornada. Se trata de una propuesta que, eso sí, tendrá que competir con un sector cada vez más animado y en el que diferenciarse está comenzando a ser problemático.

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Unas gafas inteligentes que esconden su capacidad

Won-Joon Choi, director de Operaciones del negocio Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics, explicaba en la presentación que la IA está transformando también las experiencias móviles, y añadía que "las gafas inteligentes crean un nuevo punto de interacción y acercan una asistencia de IA más personalizada".

Las gafas inteligentes de la familia Galaxy de Samsung presumen de un diseño especialmente ligero y cómodo, pero sin comprometer la batería. Esta cuenta con una autonomía de hasta nueve horas con una sola carga. El estuche de carga permite realizar hasta siete cargas completas adicionales.

En esa montura las gafas incluyen una cámara integrada que aporta contexto visual a la experiencia de IA. Un indicador LED exterior y otro interior informan cuando la grabación está activa, mientras que esta se desactiva automáticamente cuando las gafas se retiran del rostro del usuario o cuando el LED exterior queda cubierto.

Además, los usuarios disponen de controles adicionales sobre la privacidad y la personalización, y sus datos de audio, uso compartido de pantalla y vídeo no se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Y como centro de esa experiencia, un chip Snapdragon AR1 Gen 1 que se encarga de proporcionar el rendimiento necesario para todas las funciones ofrecidas. Entre otros, este SoC es el encargado de resolver la interacción táctil, la conectividad, la eficiencia energética y la gestión térmica.

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Durante Galaxy Unpacked, Samsung presentó dos diseños diferenciados, desarrollados junto a Gentle Monster y Warby Parker. La edición de Gentle Monster cuenta con una montura fina de color negro que combina una línea superior recta con unos bordes inferiores suavemente redondeados.

El diseño de Warby Parker presenta una línea superior ligeramente elevada en tono marrón, una propuesta que hasta ahora no se había visto tanto en este tipo de wearables. En la presentación para prensa vimos un tercer modelo con un diseño igualmente diferencial en el que la montura era con las lentes más ovaladas y estrechas.

Gemini por bandera

El otro gran protagonista de la experiencia de usuario en este dispositivo es Gemini, el modelo de IA generativa de Google que aporta así un asistente con el que interactuar por voz de forma natural, inmediata e intuitiva.

No solo podremos pedir ayuda y asistencia sobre lo que vemos en cada momento, sino que también podremos usarlo como un asistente de voz para conversar y realizar preguntas de todo tipo.

En Samsung destacan algunos de esos casos de uso. Algunos trabajan en colaboración con nuestro móvil, por ejemplo resumiéndonos mensajes largos, traduciendo en tiempo real o leyendo en voz alta información.

También es posible usar la ubicación para encontrar una ruta, y la cámara también puede ser usada como interfaz para que Gemini nos explique cómo completar una tarea manual.

Precio y variantes de las gafas inteligentes de Samsung

De momento, Samsung no ha dado información sobre precio o disponibilidad de estas gafas inteligentes, pero actualizaremos esta información en cuanto esté disponible.

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