"Si buscas algo nuevo y emocionante, aquí lo tienes": Christopher Nolan explica por qué rodó ‘La Odisea’ en IMAX

Christopher Nolan no ha elegido el formato IMAX de 65 mm para ‘La Odisea’ como un simple alarde técnico. En realidad para este director es una herramienta narrativa al servicio de una historia de escala mitológica. El poema de Homero habla de travesías marítimas interminables, tormentas, monstruos y de un viaje que pone a prueba los límites de la resistencia humana. Nolan ha querido que el espectador sienta esa inmensidad de una forma física, no solo intelectual. Y la única manera de conseguirlo, según ha explicado el propio realizador, era llenar por completo el campo visual de la sala de cine.

Esta ambición explica por qué, a diferencia de trabajos anteriores como ‘Batman: El caballero oscuro’, ‘Interstellar’ u ‘Oppenheimer’, donde IMAX se reserva para determinadas secuencias de gran impacto, en ‘La Odisea’ este formato se mantiene durante todo el metraje. Nolan ha roto así su propia costumbre de alternar formatos según la intensidad de cada escena. La epopeya homérica exige que la sensación de grandiosidad no decaiga nunca, ni siquiera en los pasajes más intimistas de la trama.

La relación de aspecto 1,43:1 de IMAX, mucho más vertical que la imagen panorámica habitual del cine comercial, es la pieza clave de esta decisión. Al llenar la visión periférica del espectador, este formato genera una sensación de profundidad similar al 3D sin necesidad de utilizar gafas, algo que Nolan considera esencial para transmitir la magnitud de los paisajes y las batallas. El director ha resumido su filosofía con una frase contundente: buscaba ofrecer al público "algo nuevo y emocionante", una experiencia que ningún otro formato podía darle con la misma intensidad.

IMAX exige tanto como promete

El corazón de esta ambición creativa es un negativo excepcional. El formato IMAX de película, conocido técnicamente como 15/70, utiliza 15 perforaciones por fotograma frente a las cuatro habituales del 35 mm, lo que multiplica por diez el tamaño del negativo. El resultado es una resolución horizontal que ronda los 18.000 píxeles teóricos, frente a los 1.920 píxeles de ancho de una pantalla doméstica en alta definición (que junto a sus 1.080 líneas verticales conforma el estándar Full HD), y una nitidez que Nolan considera insuperable incluso frente a las producciones rodadas directamente en digital.

Filmar con esta tecnología durante todo un largometraje ha exigido desarrollar equipos nuevos. Las cámaras IMAX son tradicionalmente muy ruidosas para el rodaje de los diálogos, así que el equipo creó un silenciador al que llaman blimp (podemos traducirlo como carcasa insonorizante). La cámara resultante, bautizada como ‘The Keighley’ en honor a los veteranos ejecutivos de IMAX Patricia y David Keighley, pesa unos 136 kilos encajada en su carcasa insonorizada.

Nolan sostiene que la imagen resultante conserva una calidad superior a la de cualquier producción nacida en digital

Además, el soporte físico añade otra capa de exigencia. La cinta de celuloide debía recargarse cada dos minutos y medio o tres, y fue necesario instalar un sistema de espejos para que los actores pudieran verse entre sí alrededor de este voluminoso aparato durante el rodaje. Este celuloide avanza además por el proyector de forma horizontal mediante una técnica llamada rolling loop, y un solo rollo de 45 minutos puede pesar 140 kilos y superar los 4.600 metros de longitud.

Nolan sostiene que, incluso al escanear este negativo para digitalizarlo y adaptarlo a las salas con proyectores láser, la imagen resultante conserva una calidad superior a la de cualquier producción nacida en digital. Esta convicción explica su insistencia en defender el celuloide frente al avance de las herramientas digitales, una postura que ha mantenido de forma consistente a lo largo de toda su carrera.

Toda esta exigencia técnica tiene un coste muy alto durante el proceso de exhibición: solo cerca de 40 salas en todo el mundo pueden proyectar IMAX en su combinación completa de 70 mm y pantalla gigante, y encontrar el personal capacitado para manipular estas copias resulta cada vez más difícil en una industria volcada en lo digital desde hace casi dos décadas.

España, pese a contar con varias salas IMAX digitales y con proyección en 70 mm tradicional, no tiene ninguna que combine ambas tecnologías, por lo que el público español tendrá que conformarse con versiones digitales que recortan la imagen a una relación de aspecto más panorámica, perdiendo parte de la información visual que Nolan capturó en los márgenes superior e inferior del fotograma.

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