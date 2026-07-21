Priscillia Choy Sze Mun, experta en células madre: "El ejercicio le indica a los músculos que se limpien y se reinicien"

Los efectos del ejercicio físico para las personas mayores están más que demostrados. Les ayuda a mejorar su salud cardiovascular, mejora la movilidad, reduce las fracturas y, en general, aporta un largo etcétera de beneficios. Es bueno en todas las etapas de la vida, pero cuando nos vamos haciendo mayores se convierte en algo esencial. Sin embargo, a pesar de lo bien estudiado que está esto, hasta hace poco no estaba claro por qué es tan beneficioso. Conocer el motivo es necesario, ya que puede ayudar a exprimir aún más esas ventajas.

Ahora, un equipo de científicos de la Facultad de Medicina Duke-NUS, en colaboración con la Universidad de Cardiff y el Hospital General de Singapur, ha dado un gran paso en este sentido, al descubrir las vías moleculares causantes tanto del deterioro de la salud muscular en edades avanzadas como de los beneficios del ejercicio físico para las personas mayores.

Vías moleculares que se resienten. Este estudio se apoya en investigaciones previas, en las que ya se apuntaba a la posible implicación de la vía mTORC1, implicada en la regulación de la síntesis y eliminación de proteínas musculares. Esta vía debe mantener un equilibrio entre la síntesis de nuevas proteínas y la eliminación de aquellas que están dañadas. Sin embargo, se ha visto que, a medida que nos hacemos mayores, esta vía se desregula, decantando la balanza hacia la síntesis de nuevas proteínas. Las proteínas dañadas que normalmente deberían eliminarse se van acumulando, provocando estrés en las células musculares y dando lugar a una pérdida progresiva de fuerza.

Esta vía, a su vez, está regulada por otra, llamada DEAF 1. Según han visto estos científicos, cuando aumenta la actividad de esta, aumenta la expresión de genes de la vía mTORC1, provocando ese desequilibrio hacia la síntesis de proteínas. Además, lo que vieron estos científicos en experimentos con moscas de la fruta y ratones es que la actividad de DEAF 1 está regulada por la actividad de un grupo de proteínas que también existen en humanos: FOXOs. Las mantienen a raya. El problema es que la actividad de FOXO disminuye con la edad, por lo que se da rienda suelta a DEAF 1 y, con ello, al desequilibrio en la síntesis y eliminación de proteínas musculares.

El papel del ejercicio físico en personas mayores. En su estudio, estos científicos han visto que el ejercicio físico reactiva las proteínas FOXOs. Por eso, el ejercicio físico en personas mayores ayuda a mantener el equilibrio en la síntesis y eliminación de proteínas musculares, mejorando la masa muscular y aumentando los beneficios asociados a ella.

También células madre. DEAF 1 no influye en los músculos solamente mediante la desregulación de la síntesis y eliminación de proteínas. También se relaciona con la síntesis de células madre musculares. Esta, normalmente, disminuye con la edad. Por eso, encontrar formas de mantener unos buenos niveles de actividad es clave. El ejercicio físico en personas mayores ayuda también en ese sentido.

No es igual para todo el mundo. En su estudio, estos científicos han visto que, por desgracia, el ejercicio físico no parece ser siempre una buena herramienta en solitario. Hay personas para las que es suficiente, mientras que otras deben recurrir a estrategias adicionales para mejorar su salud. Este es el camino por el que deben seguir estudiando.

No solo para personas mayores. Este estudio no va dirigido solo a estudiar los beneficios del ejercicio físico en personas mayores. Sus autores creen que también puede ser útil para pacientes que hayan perdido masa muscular por recuperarse de una cirugía, una caída o enfermedades como el cáncer. Sea como sea, la clave inicial está en comprender los mecanismos que merman la salud muscular de personas mayores.

Según una de las autoras del estudio, Priscillia Choy Sze Mun, “el ejercicio físico dice a los músculos que se limpien y se reinicien”. Lógicamente, habrá que estudiar más. Para empezar, habría que comprobar que, por mucho que se compartan los mecanismos, lo que se ha visto en ratones es extrapolable a humanos. De ser así, tendríamos un conocimiento clave para mejorar los programas de ejercicio físico para personas mayores. El conocimiento es poder y, en ciencia, saber los porqués de las cosas es poderosísimo.

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