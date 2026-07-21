Leroy Merlin rebaja este aire portátil sin obras con el que aliviar las olas de calor este verano (y también el frío del invierno)

Si estás buscando una forma rápida de climatizar tu casa sin meterte en líos de obras ni tener que llamar a instaladores, Leroy Merlin acaba de rebajar uno de esos dispositivos de climatización que no solo te salva el verano, sino también el invierno. Se trata del aire acondicionado portátil Equation Cool&Heat 9K, que puedes comprar hoy por 259 euros.

Aire acondicionado portátil EQUATION Cool&Heat 9k 2236 fg/2150 kcal bomba de calor PVP en Leroy Merlin — 259,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pingüino 4 en 1 ideal para cualquier época del año

La gran ventaja de este aire acondicionado portátil es su enorme versatilidad. No estamos ante el típico aparato ruidoso (no es silencioso, eso sí) que acaba cogiendo polvo en el trastero en cuanto termina septiembre. Al integrar un sistema de bomba de calor, este dispositivo es capaz de convertirse en un sistema de calefacción eficiente para los meses de invierno.

A esto, hay que sumarle sus funciones de ventilador (ideal para los días sofocantes pero no extremos) y deshumidificador, lo que lo convierte en un aliado clave para combatir la humedad ambiental que hace que la sensación térmica en casa sea mucho más pesada y molesta.

Con su capacidad de refrigeración de 2.236 frigorías, es perfecto para estancias medianas y otra de sus grandes bazas es su filosofía Plug & Play. Olvídate de tener que llamar a un instalador o taladrar la pared; tan solo tienes que colocar el aparato cerca de una ventana, colocar la manguera con el kit de sellado que incluye y conectarlo a la corriente para empezar a enfriar cualquier estancia de tu hogar.

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Además, al contar con un diseño compacto, ruedas multidireccionales y asas integradas, podrás moverlo fácilmente por la casa según tus necesidades, manteniendo el salón fresco durante el día y trasladándolo cómodamente al dormitorio por la noche.

Este aire acondicionado portátil viene equipado con una pantalla LED muy intuitiva y un mando a distancia para no tener que levantarte del sofá o la cama a la hora de cambiar el modo o la velocidad del flujo de aire. Asimismo, incorpora un Modo Noche y un temporizador programable de 24 horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aire acondicionado portátil Equation Cool&Heat 9K hoy ✅ LO MEJOR Cero complicaciones de instalación: te ahorras licencias de la comunidad, técnicos en casa, perforar paredes y cientos de euros en mano de obra. Es llegar, desplegar el kit de ventana y enchufar.

te ahorras licencias de la comunidad, técnicos en casa, perforar paredes y cientos de euros en mano de obra. Es llegar, desplegar el kit de ventana y enchufar. Aprovechamiento 365 días al año: la inclusión de bomba de calor evita que el aparato sea un "trasto" inservible durante el invierno, garantizando el rendimiento de la inversión a lo largo de todo el año. ❌ LO PEOR Nivel sonoro... Como ocurre en todos los aires portátiles, el compresor está dentro del propio aparato y no en la fachada, lo que genera un nivel de ruido continuo (entre 50 y 65 dB) que puede molestar a personas de sueño ligero.

Como ocurre en todos los aires portátiles, el compresor está dentro del propio aparato y no en la fachada, lo que genera un nivel de ruido continuo (entre 50 y 65 dB) que puede molestar a personas de sueño ligero. Eficiencia respecto a un split fijo... Aunque enfría de forma rápida y directa, consume un poco más de energía que un sistema inverter fijo para mantener la misma temperatura a largo plazo. 💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler. Es la solución definitiva si tu casero no permite hacer obras o si no quieres invertir dinero en un inmueble que no es tuyo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas silencio absoluto en la habitación para conciliar el sueño, el zumbido constante del compresor puede resultarte incómodo por la noche.

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Imágenes | Webedia y Leroy Merlin

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