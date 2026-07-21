La UE ha golpeado a AliExpress con una multa récord. Y deja claro que la próxima puede ser aún mayor

La Comisión Europea ha multado a AliExpress con 550 millones de euros por permitir la venta de productos ilegales, inseguros y falsificados en su plataforma. Es la sanción más alta jamás impuesta bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), la norma con la que Bruselas obliga a las grandes plataformas online a vigilar lo que se vende y se publica en ellas.

La investigación, abierta en marzo de 2024, ha concluido que los sistemas de detección de AliExpress "no funcionaban correctamente": muchos productos ilegales pasaban sin ser detectados y otros seguían a la venta incluso semanas después de haber sido identificados.

Por qué es importante. No es la primera vez que la Comisión saca la chequera contra una plataforma china. En mayo multó a Temu con 200 millones por infracciones similares, y en diciembre del año pasado sancionó con 120 millones a X por sus verificaciones de pago engañosas. AliExpress se lleva ahora, con diferencia, el golpe más duro de los tres.

La comisaria de tecnología, Henna Virkkunen, ha sido tajante: la venta de ropa falsificada, juguetes peligrosos y cosméticos tóxicos "no es un coste inevitable de comprar por Internet", sino "un fallo" de la propia AliExpress a la hora de cumplir sus obligaciones.

Según sus propios datos, AliExpress tiene 193 millones de usuarios en la Unión Europea, por delante de Shein (156 millones) y Temu (130 millones). Uno de cada cinco europeos compra al menos una vez al mes en alguna de las tres.

Entre líneas. El informe de la Comisión no describe un fallo puntual, sino un sistema mal dimensionado desde su raíz. AliExpress no calculó bien si tenía suficiente personal para revisar los productos sospechosos, subestimó lo mal que funcionaba su propio sistema de detección y no evaluó cómo sus algoritmos de recomendación y publicidad ayudaban a difundir artículos ilegales.

El mecanismo de "autorización de marca", pensado para frenar las falsificaciones, ha sido muy fácil de esquivar por los vendedores. Y cuando la plataforma sí sancionaba a algún comerciante, la penalización no le impedía seguir vendiendo lo mismo poco después.

Sí, pero. AliExpress asegura que la multa es "desproporcionada" y que recurrirá. Sostiene que ha invertido recursos sustanciales en seguridad de producto y que la decisión ignora las "mejoras proactivas" introducidas tras el primer aviso de la Comisión, hace poco más de un año.

Ese matiz importa porque la sanción llega después de que AliExpress se librara de una multa en 2024 al comprometerse a reforzar sus controles sobre medicamentos y otros productos potencialmente peligrosos. Bruselas ha decidido ahora que esas promesas no fueron suficientes.

El contexto. La DSA permite multas de hasta el 6% de la facturación mundial de una empresa. Con los 122.000 millones de euros que Alibaba facturó el año pasado, el techo legal rondaría los 7.300 millones. Los 550 millones aplicados se quedan muy por debajo, algo que la propia Comisión atribuye, en parte, a que la norma todavía es relativamente reciente.

Y ahora qué. AliExpress tiene hasta el 20 de octubre para presentar a Bruselas un plan que corrija las carencias detectadas. La Comisión revisará esa propuesta en diciembre y, si la considera insuficiente, podrá imponer sanciones adicionales de carácter periódico, no ya una multa única.

El mensaje de fondo para el resto de plataformas chinas que operan en la Unión Europea, con Shein bajo investigación abierta, es que el tamaño ya no sirve de escudo. "La escala no es una excusa", ha resumido Virkkunen.

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