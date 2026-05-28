Bruselas le acaba de poner a Temu la mayor multa de su historia con la Ley de Servicios Digitales: 200 millones de euros

La Comisión Europea ha sancionado este jueves a la plataforma china de comercio electrónico con la mayor multa impuesta hasta ahora bajo la Ley de Servicios Digitales. Bruselas considera que Temu no ha sido capaz de detectar ni frenar la venta de artículos peligrosos que llegaban a los consumidores europeos, desde cargadores hasta juguetes para bebés.

Qué ha pasado exactamente. Bruselas acusa a Temu de “no haber identificado, analizado ni evaluado con la diligencia debida los riesgos sistémicos” derivados de ofrecer productos ilegales en su web, asegurando que esta práctica conlleva un “daño potencial” a los usuarios de la UE. Con ello incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la normativa europea que obliga a las grandes plataformas a vigilar lo que circula por sus servicios. Los 200 millones superan a los 120 que se impusieron a la red social X el pasado mes de diciembre, hasta ahora la sanción más alta bajo este reglamento.

Sin filtros. La Comisión sostiene que no se trata de un caso puntual de productos defectuosos, sino de un fallo en el propio sistema de seguridad de la plataforma. En palabras del Ejecutivo, “las pruebas recabadas indican que es muy probable que los consumidores europeos se encuentren con artículos ilegales en Temu”. El problema, por tanto, no estaría en un vendedor concreto, sino en la incapacidad de la empresa para filtrar lo que vende.

En detalle. La investigación se ha apoyado en varias fuentes. La principal fue un ejercicio de "compra de incógnito" encargado a un contratista independiente, que ha realizado pruebas de laboratorio sobre artículos elegidos al azar. Los resultados, según Bruselas, fueron preocupantes en tres categorías:

Cargadores eléctricos : un porcentaje muy elevado no superó las pruebas básicas de seguridad, con riesgo de cortocircuitos y quemaduras.

: un porcentaje muy elevado no superó las pruebas básicas de seguridad, con riesgo de cortocircuitos y quemaduras. Juguetes y objetos para bebés : muchos presentaban peligros de gravedad media o alta, ya fuera por contener sustancias químicas por encima de los límites legales o por riesgo de asfixia debido a piezas que se desprenden.

: muchos presentaban peligros de gravedad media o alta, ya fuera por contener sustancias químicas por encima de los límites legales o por riesgo de asfixia debido a piezas que se desprenden. Joyería: también se detectaron irregularidades.

Según el comunicado, estos datos se contrastaron con controles aduaneros de los Estados miembros y con la base de datos europea de vigilancia del mercado (ICSMS). Las tres vías, según la Comisión, arrojaron porcentajes "altos o muy altos" de productos no conformes, aunque el organismo ha decidido no publicar las cifras exactas.

Bombardeo de productos. Además de los productos, Bruselas pone el foco en la tecnología de la plataforma. La Comisión critica que Temu no evaluó cómo el diseño de su propio servicio (los sistemas de recomendación y las campañas de promoción a cargo de influencers afiliados) podía estar amplificando la difusión de estos artículos. Además, según apunta el organismo, la empresa basó su evaluación de riesgos de 2024 en información genérica del sector y no en pruebas sobre su propia web, ignorando estudios externos (como informes de asociaciones de consumidores de Dinamarca y Finlandia) que ya alertaban del problema.

Qué dice Bruselas. "La evaluación de riesgos de Temu subestima riesgos específicos, carece de detalle, no se basa en pruebas sólidas y no es exhaustiva", contaba la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. La comisaria finlandesa insiste en que estos análisis "no son meros trámites burocráticos", sino la columna vertebral de la DSA.

Cuánto pesa la multa. Aunque la cifra es relativamente gorda, representa apenas el 0,38% de la facturación estimada de Temu para 2025 (calculada en unos 53.000 millones de euros), muy lejos del tope del 6% que permite la normativa. La Comisión justifica esa moderación porque la sanción es "proporcional" a otros aspectos que siguen bajo investigación. La situación lleva cociéndose desde 2024, a partir de las quejas de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y de 17 de sus asociaciones nacionales.

Y ahora qué. Temu tiene tres meses para pagar y hasta el 28 de agosto de este año para presentar un "plan de acción correctivo". Ese documento será revisado después por el Comité Europeo de Servicios Digitales, que dispondrá de un mes para emitir una respuesta. Tras ello, la Comisión tendrá otro mes para fijar la decisión final y en qué fecha se aplicará la multa. Si la empresa no corrige el rumbo, se expone a multas periódicas (diarias, semanales o mensuales) hasta que cumpla.

La compañía puede recurrir ante los tribunales europeos, pero Bruselas ya ha avisado de que la multa es definitiva y no pretende rebajarla aunque la empresa corrija su conducta.

Imagen de portada | François Genon y montaje propio

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