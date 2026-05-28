De 1.099 a 499 euros: MediaMarkt tumba el precio de esta tele QLED Samsung de 65 pulgadas con IA

Encontrar el equilibrio perfecto entre una diagonal generosa, una calidad de imagen de primer nivel y un precio que no descuadre no siempre es fácil. Sin embargo, MediaMarkt acaba de poner sobre la mesa una oferta difícil de rechazar. Ahora, puedes llevarte esta Samsung TQ65Q7F5AUXXC con un descuento de más del 50%. Ha pasado de costar 1.099 euros a 499 euros.

Una tele potenciada por IA

La gran baza de esta Samsung QLED de 65 pulgadas es su capacidad para reproducir los colores. Gracias a la tecnología de nanocristales Quantum Dot, este panel es capaz de mostrar el 100% del volumen de color, lo que se traduce en escenas mucho más vivas, tonos de piel naturales y un buen brillo, incluso en estancias muy iluminadas.

Además, cuenta con el sistema de retroiluminación Dual LED, que combina luces cálidas y frías para mejorar notablemente el contraste y los ángulos de visión en comparación con los paneles LED tradicionales.

Pero la característica más definitoria de esta tele es su chip Quantum Processor 4K con IA. Este utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para analizar la fuente de origen en tiempo real. Esto en el día a día significa que si estás viendo un partido de fútbol en la TDT o una película antigua en streaming, el televisor limpia el ruido de la imagen y mejora la nitidez para reescalarla a una resolución lo más cercana posible al 4K nativo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para la smart tv Samsung TQ65Q7F5A hoy ✅ LO MEJOR Su procesador: como ya hemos dicho, lo más importante no es el panel, es este chip. Utiliza redes neuronales para analizar la imagen fotograma a fotograma. Si ves contenido antiguo o en baja calidad, la IA reconstruye texturas para que parezcan 4K real.

como ya hemos dicho, lo más importante no es el panel, es este chip. Utiliza redes neuronales para analizar la imagen fotograma a fotograma. Si ves contenido antiguo o en baja calidad, la IA reconstruye texturas para que parezcan 4K real. Estética: el diseño AirSlim es realmente impresionante. Es plana por detrás (no tiene ese bulto donde van los conectores), lo que la hace ideal para colgarla. ❌ LO PEOR Los negros no son puros... Al usar un sistema de retroiluminación lateral o por zonas limitadas (no MiniLED), no puede apagar los píxeles individualmente. Si ves una película con bandas negras arriba y abajo, notarás que no son negras como el marco de la tele, sino que tienen un ligero brillo

Al usar un sistema de retroiluminación lateral o por zonas limitadas (no MiniLED), no puede apagar los píxeles individualmente. Si ves una película con bandas negras arriba y abajo, notarás que no son negras como el marco de la tele, sino que tienen un ligero brillo Falta de Dolby Vision... La eterna pelea de Samsung. Netflix y Disney+ emiten mucho en Dolby Vision. Esta tele lo traduce a HDR10 estándar, lo cual está bien, pero no aprovecha el 100% de rango dinámico que el director de la serie o película planeó. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una televisión para uso intensivo de día y para jugar a videojuegos, es una de las mejores opciones en el mercado por este precio. Tiene tecnologías de gama alta a un precio de gama media. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un purista del cine que solo ve películas de noche, a oscuras y busca la perfección del negro absoluto; este modelo te dejará un poco indiferente. En este caso, lo ideal es tirar por una tele OLED, aunque sabiendo de antemano que pagarás, como mínimo, casi el doble.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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