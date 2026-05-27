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Stephen King recomienda sin medias tintas el nuevo número 1 de Netflix: es "un placer absoluto"

Los Duffer Brothers llevan 'Stranger Things' a una residencia de ancianos

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John Tones

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Sam Cooper, retirado, viudo, malhumorado, interpretado por Alfred Molina. Y sin embargo, como protagonista de 'The Boroughs: Jubilación rebelde' ha conseguido algo de lo que pocas series del catálogo de Netflix pueden presumir: que Stephen King recomiende su serie el mismo día de su estreno. Es lo nuevo de los creadores de 'Stranger Things' y está teniendo unas audiencias excelentes en la plataforma.

Cuando la mencionada serie terminó en 2025, los Duffer no desaparecieron de Netflix. Además de la reciente 'Algo terrible está a punto de suceder' y del spin-off animadom 'Stranger Things, Relatos del '85', esta nueva serie viene creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, que antes habían firmado 'The Dark Crystal: La era de la resistencia' también en Netflix en 2019. Y las audiencias han respondido a ese gancho, al menos parcialmente: en su estreno la serie registró 5,6 millones de visionados globales y 35,3 millones de horas vistas, lo que la dejó en segundo lugar detrás de 'Némesis'. No son cifras extraordinarias, pero está en el número 1 de lo más visto de la plataforma.

El mismo día del estreno, además, Stephen King publicó su veredicto. "Un placer absoluto". Además, añadía que había un "bonus: creo que, al ser Netflix, podéis ver todos los episodios. Realmente vale la pena." El propio Addiss respondió públicamente al escritor: "Vaya. Esto es bastante alucinante. Gracias en nombre de todo el reparto y el equipo. Tu trabajo fue una gran influencia en 'The Boroughs'". Y para demostrar que su agradecimiento era muy sincero, concluía su mensaje con un "Hemos recordado la cara de nuestro padre", guiño a 'La Torre Oscura', ya que es una fórmula que allí se usa para rendir tributo a alguien.

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En la serie, el protagonista se instala de mala gana en un conjunto residencial para mayores en Nuevo México. El lugar es idílico a su muy particular estilo decadente, y todo transcurre con normalidad hasta que él y un grupo de vecinos descubren la amenaza que se esconde bajo esa superficie aparentemente banal: una especie de araña alienígena gigante. En el reparto, junto a Molina, destacan Geena Davis y Bill Pullman, actores de primera que conforman un plantel de veteranos que destacan como el elemento más disfrutable de la serie.

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