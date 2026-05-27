Hoy, 27 de mayo, Action vende este climatizador con deshumidificador rebajado: un alivio para las próximas olas de calor

Aunque el verano no ha empezado oficialmente, las altas temperaturas nos indican lo contrario. Como cada año, a muchos se les plantea la eterna duda: ¿merece la pena gastarse cientos de euros en una instalación de aire acondicionado para sobrevivir a las noches más asfixiantes? Si vives de alquiler, tienes un presupuesto ajustado o simplemente buscas climatizar una estancia concreta como el despacho o el dormitorio sin meterte en obras, la cadena de tiendas de descuento Action tiene la respuesta que estabas buscando.

Se trata del aire acondicionado portátil Kinzo que, además, esta semana te puedes llevar en oferta. Habitualmente cuesta 179 euros, pero desde hoy (y hasta el próximo 2 de junio), puedes comprarlo por 149,95 euros, aunque solo en sus tiendas físicas.

Potencia compacta y movilidad total para tu hogar

A diferencia de los climatizadores evaporativos (que solo usan hielo o agua para refrescar y aumentan la humedad de la habitación), este dispositivo que vende Action es un aire acondicionado portátil real. Cuenta con un sistema de compresión interno capaz de enfriar de forma efectiva, expulsando el calor hacia el exterior mediante el clásico tubo flexible que puedes colocar en cualquier ventana.

Su diseño compacto en color blanco está pensado para no desentonar en ninguna habitación. Además, incorpora ruedas en la base, un detalle clave para la ergonomía del hogar. Esto significa que podrás tenerlo en el despacho mientras teletrabajas por la mañana y moverlo fácilmente al dormitorio antes de irte a dormir sin tener que cargar peso.

El panel de control situado en la parte superior es extremadamente sencillo e intuitivo, permitiendo regular la potencia y el flujo de aire en cuestión de segundos para adaptar la temperatura de la estancia a tus necesidades.

Eso sí, tienes que tener claro que es un dispositivo de climatización que no puede competir con los sistemas de tipo split ni cuenta con conectividad WiFi para encenderlo desde fuera de casa (para que cuando llegues esté fresquita). Es una propuesta más honesta y que ofrece refrigeración real e inmediata al menor precio posible.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aire acondicionado portátil kinzo de action hoy ✅ LO MEJOR Precio imbatible: es, con diferencia, uno de los aires acondicionados portátiles más baratos del mercado. Cuesta la mitad (o menos) de lo que piden las grandes marcas por modelos de entrada.

es, con diferencia, uno de los aires acondicionados portátiles más baratos del mercado. Cuesta la mitad (o menos) de lo que piden las grandes marcas por modelos de entrada. Ideal para espacios pequeños: su capacidad de enfriamiento es rápida y muy eficiente en habitaciones cerradas, dormitorios o estudios de tamaño estándar. ❌ LO PEOR El ruido del compresor... Como todos los aires acondicionados portátiles económicos, el motor va dentro del aparato. Si tienes el sueño muy ligero, el zumbido constante puede resultarte molesto para dormir.

Como todos los aires acondicionados portátiles económicos, el motor va dentro del aparato. Si tienes el sueño muy ligero, el zumbido constante puede resultarte molesto para dormir. Sin extras tecnológicos... Olvídate de controlarlo con la voz a través de Alexa, de pantallas LED avanzadas o de conectividad WiFi. Sus mandos son básicos. 💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler, es la solución perfecta si tu casero no quiere instalar un aire acondicionado fijo y tú no quieres gastarte un dineral en un piso que no es tuyo. Cuando te mudes, te lo llevas contigo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes enfriar un salón de 30 metros cuadrados integrado con la cocina, este aparato se quedará corto. El motor funcionará al 100% sin parar y la factura de la luz subirá.

La alternativa (también barata) por si no llegas a este chollo de Action

Si no tienes un Action cerca o cuando llegues, este chollo está agotado, en Amazon hay una alternativa también económica (179 euros) que te puede interesar para refrescar tu hogar este verano. Se trata de este aire acondicionado portátil Cecotec ForceClima 7100, que cuenta con cuatro modos de funcionamiento y, además, es el más vendido en su categoría en estos momentos.

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Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imágenes | Webedia, Kinzo y Cecotec

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