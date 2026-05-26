Hay diferentes maneras de conseguir que Movistar te ponga su nuevo router WiFi 7 en casa, aunque no todas son gratis

El router suele ser uno de esos aparatos que se quedan en casa durante años, casi como parte del mobiliario. Solo nos acordamos de él cuando el WiFi falla o cuando descubrimos que hay un modelo nuevo que promete hacerlo todo un poco mejor. Movistar ya tiene ese modelo: su Router WiFi 7. Y ahí empieza la pregunta importante para muchos clientes: si ya pago fibra con la operadora, ¿puedo pedirlo sin más? La respuesta corta es que conseguirlo es fácil. Conseguirlo gratis, no siempre.

Lo que promete el nuevo router. Movistar no pone sobre la mesa solo una etiqueta nueva de WiFi. La operadora asegura que su Router WiFi 7 permite hasta un 70% más de capacidad de tráfico, reduce la latencia hasta en un 50% y mejora la cobertura un 10% respecto a su predecesor. Son cifras pensadas para explicar un escenario muy concreto: hogares donde ya no se conecta solo el móvil y el portátil, sino también televisores, cámaras, domótica, consolas y otros equipos que compiten por la misma red. A eso suma 10 antenas internas, EasyMesh, WPA3, un puerto de alta velocidad de 10 Gbps y tres puertos Gigabit Ethernet.

La vía más directa: los 10 Gbps. Nuestros compañeros de Xataka Móvil explican que contratar la fibra de 10 Gbps de Movistar es la forma más sencilla de conseguir el Router WiFi 7 sin coste adicional. Da igual si hablamos de una nueva alta, de una portabilidad desde otro operador o de un cliente que ya está en Movistar y decide dar el salto a esa modalidad: en ese caso, la instalación del nuevo equipo entra incluida. La explicación es bastante simple: el modelo anterior solo admite WiFi 6.

No todas las altas juegan igual. El punto que puede generar confusión está en que “ser nuevo cliente” no basta siempre para llevarse el Router WiFi 7 incluido. El equipo se incorpora sin coste a las nuevas altas de tarifas convergentes miMovistar desde el 16 de febrero de 2026, y la web de la operadora ya lo muestra incluido en miMovistar ilimitado con fibra de 1 Gbps o en fibra de 600 Mbps. Pero si la contratación es de solo fibra de, 300 Mbps, 600 Mbps o 1 Gbps, el equipo incluido es el Smart WiFi 6.

El precio del cambio. Cuando el Router WiFi 7 no entra incluido, la alternativa pasa por comprarlo. Movistar fija dos opciones: 60 euros si el cliente elige la modalidad autoinstalable y 110 euros si quiere que la instalación la realice un técnico. Es el escenario que aplica a clientes actuales con Smart WiFi 6 que quieren cambiar al nuevo modelo, pero también a quienes contratan una tarifa donde el equipo incluido no es el WiFi 7. En ambos casos puede pedirse por la web, en tienda o a través del 1004.

Imágenes | Movistar

En Xataka | Tras más de 20 años usando Microsoft Office, me he pasado a LibreOffice. Ahora me doy cuenta de todo lo que me he perdido