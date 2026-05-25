Presentamos Xataka Life, nuestro nuevo canal de YouTube sobre domótica y tecnología para transformar tu hogar

2026 viene cargado de novedades en Xataka. Si hace apenas un par de meses anunciamos el lanzamiento de Xataka Xtra, hoy traemos un nuevo proyecto llamado Xataka Life. En esta casa llevamos año hablado de domótica, conectividad y dispositivos para el hogar, una categoría cada vez más relevante en el mundo de la tecnología y que, a través de Xataka Life, exploraremos en forma de vídeo.
Porque Xataka Life es, precisamente, un canal de YouTube. Uno en el que trataremos temas relacionados con el hogar, la domotización, el ahorro y productos que, poco a poco, han ido encontrando un hueco en las casas de cada vez más personas. Hablamos de dispositivos de iluminación, freidoras de aire o robots aspiradores, por mencionar solo algunos.
¿Qué cambia en el canal de YouTube de Xataka? Absolutamente nada. Este canal seguirá funcionado como hasta ahora con los contenidos que ya publicamos. Xataka Life es un espacio adicional que nos permite ahondar en un tema tan complejo, pero al mismo tiempo tan apasionante e interesante, como es la tecnología para el hogar.
Como no podría ser de otra manera, Xataka Life se expande más allá del formato largo de YouTube, por lo que también podrás contenido corto en @xatakalife en Instagram. Si te gusta cómo suena, te invitamos a seguirnos en Instagram y, por supuesto, a suscribirte a Xataka Life en YouTube.
