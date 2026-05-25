Es normal que a lo CEO de las tecnológicas les guste la IA. La están utilizando para "clonarse" y no ir al trabajo

Un grupo singular de altos ejecutivos de Silicon Valley está utilizando los llamados "gemelos digitales" de IA para delegar parte de sus responsabilidades diarias. Meta ya avisó hace más de un mes de que estaban preparando una versión IA de Mark Zuckerberg para que los empleados pudieran hablar con su CEO, pero poco a poco han ido apareciendo más casos.

El concepto es inquietante: un sistema de IA analiza cómo hablan, escriben e incluso cómo piensan basándose en el histórico de correos, discursos y artículos. A partir de ahí, el clon digital es capaz de responder dudas a los subordinados, redactar propuestas con su mismo estilo e incluso, en los casos más avanzados, crear avatares de vídeo que den conferencias en varios idiomas simultáneamente.

El ejemplo de Reid Hoffman. Este ejecutivo, cofundador de LinkedIn y socio de Greylock Partners, es un claro referente en esta tendencia. Su clon, al que ha llamado Reid AI, fue entrenado con 22 años de contenido propio (libros, podcasts, artículos) para dotarle de toda la información necesaria. El concepto de gemelo digital, por cierto, ya se había utilizado en el ámbito tecnológico, pero con otro enfoque bastante distinto.

El de la pantalla no soy yo, es mi gemelo digital. Desde que comenzó a usarlo, este gemelo digital ha impartido más de 75 ponencias. De hecho, en una de ellas ese clon por IA se presentó ante el público en francés, chino e hindi desde una pantalla gigante. El ejecutivo destaca que "Yo solo hablo un idioma, mi IA habla 74, asegurando que su gemelo digital por IA le ahorra un 50% del tiempo en las semanas en las que lo despliega. Para Hoffman en una década cualquier empresa con más de 50 empleados asignará gemelos virtuales entrenados a sus directivos y mandos intermedios.

No solo para discursos. Este tipo de bots se están metiendo también de lleno en el área de recursos humanos y las tareas internas de dirección. Bala Sathyanarayanan, director de RRHH de la multinacional de embalaje Greif, utiliza el llamado Balabot. Este chatbot ha interactuado con más de 3.300 empleados para resolver dudas complejas, como por ejemplo para motivar a trabajadores con un bajo rendimiento.

Barreras. Como en el caso de Hoffman, este directivo hizo uso de apariciones y documentos públicos, pero no de aquellos privados y más sensibles: "No ingiere mi correo privado ni expedientes confidenciales", aseguró en WSJ. La herramienta funciona tan bien, afirma Sathyanarayanan, que algunos directivos de la empresa aseguran que varios empleados han reconducido su carrera gracias a los consejos del clon de su jefe.

Pero. Estos gemelos digitales tienen no obstante algunos problemas. Kelly Monahan, exdirectora en Upwork, tuvo que apagar en directo a su clon Digital Kelly en una conferencia cuando ésta empezó a "tartamudear y repetir la misma frase en bucle" ante 200 hoteleros. Hoffman también admitió que su IA a veces se queda totalmente inexpresiva después de contar un chiste, por ejemplo, lo que rompe la empatía con la audiencia. La falta de datos específicos también es otro obstáculo: le preguntaron a Red AI cuál era su helado favorito y respondió que "vainilla" porque no sabía la respuesta: el de Hoffman es el de chocolate.

Rechazo entre los empleados. Hay un enemigo claro en esta tendencia, y es el rechazo de las plantillas de empleados. El analista Josh Bersin intentó integrar gemelos digitales de los empleados para que la IA redactara correos comerciales imitando sus respectivos estilos. Los trabajadores se rebelaron: "Nadie quería meter todo su historial de emails en el sistema". El escepticismo persiste entre ellos, pero algunos afirman haber convertido a su clon digital en un asistente diario para preparar reuniones o analizar tendencias de mercado.

Qué pasa si te despiden. Hay un dilema más propio de un episodio de 'Black Mirror' que de nuestro presente. Si una IA se vuelve brillante en su trabajo tras absorber toda la experiencia y conocimiento acumulado, ¿te la puedes llevar en un pendrive si cambias de trabajo? El abogado Paul Jurcys explica que es probable que en un futuro cercano las empresas tengan que indemnizar económicamente a los empleados que se marchen para que dejen atrás su gemelo digital y su base de datos.

Primero te clono, ¿luego te despido? Hay una pregunta incómoda al hablar de este tema: ¿crearán las empresas clones digitales con el único fin de reemplazar a los trabajadores humanos y así ahorrarse sus salarios? Los analistas de Gartner ya avisan de que hacerlo sin una comunicación transparente y sin el consentimiento explícito del empleado provocará un rechazo social notable. También hay dudas sobre lo que pasa si ese gemelo digital comete un error grave: de quién es la responsabilidad, ¿del empleado humano o de la empresa que ha integrado a ese clon virtual?

Te llevas tu doble, pero no lo que aprendió. Kelly Monahan vivió esta situación al dejar la compañía. El empleado se queda con los derechos de su imagen, su voz y su experiencia personal, pero la empresa retiene los datos propietarios del negocio que la IA logró captar durante esa etapa. Tras salir de la empresa, Upwork borró su gemela digital, pero ellá acabó volviendo a entrenar una "doble virtual" de forma independiente con datos de su próximo libro par usarlo en su próxima etapa como consultora independiente.

Imagen | Meta, Wikimedia Commons (Anthony Quintano)

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