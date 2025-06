El mayor temor era que la IA nos quitara el trabajo. La realidad es que está reemplazando a quienes están aprendiendo a trabajar

En solo unas semanas, miles de estudiantes de la generación Z se graduarán en sus respectivas carreras con la esperanza de conseguir ese primer trabajo que les permita iniciar una carrera profesional. Sin embargo, el panorama actual es cada vez más complicado para quienes buscan su primera oportunidad laboral.

La dificultad para acceder al mercado laboral no solo viene por la parte estructural de una economía zarandeada por la incertidumbre comercial. La IA ya está comenzando a asumir tareas que hasta ahora llevaban a cabo los estudiantes en prácticas o empleados junior, que tradicionalmente servían como escalón inicial para los recién graduados.

La escalera se ha roto. Tal y como explicaba Aneesh Raman, responsable de oportunidades económicas de LinkedIn en un artículo para The New York Times, "lo primero que se está rompiendo es el peldaño más bajo de la escalera profesional", una tendencia que amenaza con dejar a muchos jóvenes sin la posibilidad de aprender y crecer en sus primeros años de carrera. Como pronosticaba Fortune en 2024, la IA ya está haciendo su trabajo, por lo que no hay motivo para que las empresas los contraten.

Actualmente, la IA actúa principalmente como una herramienta de apoyo para aligerar la carga de trabajo de los empleados Senior automatizando tareas rutinarias. En grandes tecnológicas, como Amazon, Google o Microsoft, están implementado IA para ayudar a sus desarrolladores a hacer tareas administrativas o de generación de pequeños fragmentos código. Tareas que hasta ahora formaban parte del proceso de aprendizaje de los empleados junior.

La generación Z ya lo está notando. Chris Hyams, CEO de Indeed, aseguró en la Fortune’s Workplace Innovation Summit que: "La buena noticia es que no hay ningún puesto de trabajo que la IA pueda desempeñar todas las habilidades requeridas. Esto no significa que no vaya a reemplazar a los trabajadores, pero la IA no puede reemplazar un puesto de trabajo por completo".

Sin embargo, Hyams aseguraba que "en aproximadamente dos tercios de todos los trabajos, el 50% o más de las habilidades requeridas son cosas que la IA generativa actual puede hacer razonablemente bien, o muy bien". Esto significa que, aunque la IA no elimina todos los puestos, sí reduce la necesidad de realizar muchas tareas básicas que antes servían para formar a los nuevos empleados.

Los datos de paro juvenil en EEUU. El ritmo de implantación de la IA en el ámbito empresarial está siendo más rápido en Estados Unidos que en otros países. De acuerdo a lo publicado por The Atlantic, la Reserva Federal de Nueva York alertabade un incremento del desempleo entre los recién egresados situándose en el 5,8% y en el 6,2% para los trabajadores más jóvenes. Es decir, algo está sucediendo en los puestos de entrada al mercado laboral.

Aunque aún no hay pruebas definitivas de que la IA sea la única causa del debilitamiento de este eslabón de la carrera profesional de los más jóvenes, la tendencia es clara: las oportunidades de aprender trabajando desde abajo están desapareciendo en los sectores donde la IA se está implementando más rápido, a medida que empresas como Duolingo o Shopify van adoptando políticas que reducen las opciones de contratación de los más jóvenes para hacer esas tareas rutinarias si existe la posibilidad de que las pueda hacer una IA.

Pedir empleados cualificados, pero no formarlos. En paralelo a la creación de este muro formativo impuesto por la automatización, empresas de todo el mundo denuncian una creciente escasez de mano de obra cualificada.

Según datos recientes de la Unión Europea recogidospor Euronews, la falta de trabajadores con experiencia y habilidades avanzadas se ha convertido en uno de los principales retos para la economía. Este fenómeno crea una paradoja: mientras los jóvenes no encuentran oportunidades para formarse en las empresas desde sus procesos más sencillos, las empresas no logran cubrir sus vacantes con personal cualificado.

De consolidarse esta tendencia, en unos años la IA no habrá dejado a millones de trabajadores sin empleo. En realidad, habrán sido las propias empresas quienes habrían impedido la formación del personal cualificado y con la experiencia necesaria para supervisar el trabajo de la IA que se está desarrollando.

Imagen | Unsplash (Mushvig Niftaliyev)