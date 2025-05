Duolingo inaugura una nueva era: cuando el talento humano ya no es imprescindible

Duolingo ha dado un paso que parece pequeño, casi técnico: sustituirá parte de su red de colabores externos por IA generativa. Lo anunció su CEO, Luis von Ahn, en un correo interno que luego publicó en LinkedIn. Pero tras esa frase que suena corporativa porque lo es —"seremos una empresa AI-first"— se esconde un giro mayor.

No solo en su estrategia. En el tipo de mundo que empezamos a habitar.

Lo que ha hecho Duolingo no es simplemente automatizar tareas. Es demostrar que, en ciertas industrias, el talento humano ya no es condición necesaria para crear valor a escala. Lo que antes era lento, costoso y artesanal —crear contenidos formativos— ahora se puede sintetizar en masa y en segundos. Sin agotamiento. Sin nóminas. Sin exigencias creativas. En silencio.

En los últimos treinta años, Internet nos metió en una economía donde el capital humano —ideas, creatividad, lenguaje, criterio— era el gran cuello de botella. Las personas seguíamos siendo imprescindibles.

Pero estamos viendo el inicio del desacoplamiento: la separación entre valor digital y aportación humana directa. Un nuevo punto de partida.

La IA generativa no solo reemplaza tareas. Está empezando a redibujar la frontera del mérito. Saber hacer algo bien ya no basta. Si una máquina puede hacerlo "suficientemente bien", tú puedes salir del mapa. Aunque tu versión sea mejor. Aunque tu criterio sea más fino.

El diferencial cualitativo ya no compensa el salto de velocidad y escala. Y en esa lógica, el talento deja de ser un activo protegido. Se vuelve opcional.

Duolingo no será el único. Solo ha sido el primero en decirlo sin rodeos. Suena a una muestra de lo que viene. Empresas que ya no contratan si antes no automatizan, como Shopify. Departamentos en los que se mide cuánto valor aportas con IA, no sin ella. Y un nuevo tipo de trabajador que debe demostrar que sigue siendo competitivo… frente a una máquina.

Este momento marca una ruptura. La creatividad, durante décadas, fue un refugio frente a la automatización. Ahora es su próximo terreno. Y eso nos obliga a hacernos preguntas más incómodas: si el talento ya no es imprescindible, ¿cuál es el lugar del trabajo humano en la economía digital? ¿Qué queda del prestigio profesional cuando la excelencia ya no garantiza relevancia?

La historia recordará este gesto de Duolingo no por su efecto inmediato, sino por lo que anticipa. Una nueva fase. Más que un cambio tecnológico, una mutación en las reglas del juego.

