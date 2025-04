El CEO de Shopify lo ha dejado claro: la IA es ahora un "requisito fundamental" para todos los trabajadores

Las empresas están apostando cada vez por el uso de distintos modelos de inteligencia artificial para agilizar sus procesos internos y, con ello, mejorar la productividad de sus empleados.

En esa misma línea se ha mostrado Tobi Lütke, CEO de Shopify, que se muestra convencido de que su empresa está desaprovechando las herramientas de IA y ha instado a sus empleados a usarla más en su trabajo. Si no lo hacen, no se les darán los recursos o nuevas contrataciones que pidan.

La apuesta de Shopify por la IA. Según un memorando publicado por el propio Lütke en su perfil de X, el directivo afirma que él ya usa la IA como complemento en muchas de sus tareas, por lo que invita a todos sus usuarios a desarrollar sus habilidades con estas herramientas para mejorar su productividad.

De acuerdo al memorando, Shopify ya dispone de varios modelos de IA específicamente adaptados a distintas tareas, que incluyen Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic y Cursor. "Lo que necesitamos para tener éxito es la suma de nuestras habilidades y ambición colectivas para aplicar nuestro oficio, multiplicado por la IA, en beneficio de nuestros comerciantes", afirma Lütke.

La IA es el futuro. Sin embargo, según Lütke, no suficientes empleados han aprovechado esta tecnología. Por esta razón, el directivo ha endurecido su mensaje convirtiendo lo que antes eran simples sugerencias en directivas de obligado cumplimiento.

"Usar la IA eficazmente es ahora una expectativa fundamental para todos en Shopify", escribió el CEO. Esto significa que el uso de herramientas de IA en su flujo de trabajo se tendrá en cuenta en las revisiones de desempeño de los empleados. "Es una herramienta multiusos hoy en día y su importancia seguirá creciendo. Francamente, no creo que sea viable renunciar a aprender a aplicar la IA en tu profesión", especificaba en su comunicado.

Usar IA en la fase de innovación. Lütke considera imprescindible integrar las herramientas de IA actuales en las fases de prototipado de nuevas funciones de la compañía, un proceso que la compañía tiene muy bien documentado. Según su directivo, la IA transformará y acelerará este proceso simplificando la documentación de las distintas áreas. Un aspecto en el que otras empresas como AWS también han puesto a trabajar a la IA, para que sus ingenieros dediquen más tiempo a mejorar el producto.

"Los prototipos están diseñados para aprender y crear información. La IA acelera drásticamente este proceso. Puedes aprender a producir algo [con IA] que otros compañeros de equipo puedan ver, usar y analizar en mucho menos tiempo del que solía llevar", aseguraba Lütke.

Si no hay IA no hay más recursos. Una de las condiciones que revela lo en serio que va la apuesta de Shopify por la IA, es la que obliga a demostrar que una determinada tarea u objetivo no se puede conseguir utilizando una herramienta de IA antes de solicitar más personal o recursos.

Es decir, antes de ampliar la plantilla o invertir en otras herramientas, los responsables del proyecto deben agotar todas las vías para hacerlo con las herramientas de IA que ya tienen disponibles. Este enfoque cambia la dinámica de contratación de personal ante nuevos proyectos, racionalizando el uso de los recursos que ofrece la IA antes de ampliar desmesuradamente las plantillas, como sucedió en las plantillas entre 2020 y 2022, dando lugar a despidos masivos y reubicación de personal en 2023 y 2024.

Un ayudante, no un sustituto. Con este comunicado, Shopify muestra su visión de la IA como una herramienta de apoyo para que los empleados hagan mejor su trabajo en menos tiempo. No sustituyendo a empleados por modelos de IA.

En ese sentido, Tobi Lütke se alinea con otras opiniones relevantes en el ámbito de la tecnología como Mark Garman, CEO de AWS, o Sam Altman, que afirmaba en una entrevista que "la IA multiplicará por 10 la productividad de los empleados", y serán una gran contribución a la creación de nuevos productos, o a acelerar su desarrollo gracias a la capacidad de automatización de tareas rutinarias que ofrece la IA.

Imagen | Shopify, Unsplash (Mohammad Rahmani)