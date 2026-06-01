HOY SE HABLA DE

Para mover el cabezal de corte de la tuneladora 'Monica' hizo falta un camión de 152 ruedas. Es la clave para la 'batería de agua' de Australia

  • Solo el cabezal pesa unas 137 toneladas, y ha sido esencial para abrir camino en el subsuelo australiano

  • El proyecto Snowy 2.0 pretende conectar los embalses de Tantangara y Talbingo mediante unos 27 kilómetros de túneles

camion tuneladora
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
antonio-vallejo-taslimi

Antonio Vallejo

Editor
antonio-vallejo-taslimi

Antonio Vallejo

Editor
Linkedin twitter
567 publicaciones de Antonio Vallejo

Transportar una gigantesca tuneladora hasta el punto de trabajo no es moco de pavo, y Madrid tiene unas cuantas cosas que decir sobre esto. Sin embargo, en Cooma, una pequeña localidad del estado australiano de Nueva Gales del Sur, parece que le han cogido el tranquillo. Y es que la pieza colosal de acero atravesó sus calles a paso de tortuga sobre un camión de 152 ruedas. La carga formaba parte de Snowy 2.0, uno de los mayores proyectos de almacenamiento de energía del mundo.

De qué se trata. La pieza era el bloque central del cabezal de corte de la tuneladora bautizada como Monica. Según Snowy Hydro, la empresa pública detrás del proyecto, este componente pesa más de 137 toneladas y mide siete metros de ancho. El cabezal es la parte que realmente importa de una tuneladora, ya que es el disco giratorio que se enfrenta a la roca y la va triturando a medida que avanza.

Una gigantesca tuneladora de 16 metros de diámetro está devorando el suelo marino bajo Génova: es su solución contra el tráfico
En Xataka
Una gigantesca tuneladora de 16 metros de diámetro está devorando el suelo marino bajo Génova: es su solución contra el tráfico

Despliegue de medios. El cabezal de Monica es demasiado grande para transportarlo de una sola pieza, así que hubo que dividirlo en cinco partes. Aun así, solo mover el bloque central exigió meses de preparación. El conjunto del transporte alcanzaba los 73 metros de longitud, y se desplazó de noche encarando el último tramo por la Snowy Mountains Highway, rumbo al emplazamiento de Marica, al norte de Kiandra, donde se ensamblaría la máquina.

Canvas

Un proyecto de ingeniería colosal. Este traslado fue solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. La compañía indica que en las semanas previas se entregaron más de 140 cargas de gran tamaño en Marica desde el puerto de Port Kembla, al sur de Sídney. Las tuneladoras no llegan montadas, pues se transportan por secciones (cabezal, sistema motriz, escudos, plataformas de soporte) y se ensamblan ya en obra.

De hecho, el pasado mes de octubre, el transporte del sistema motriz de Monica (un componente de unas 207 toneladas y ocho metros de ancho) congregó a más de 1.500 personas en Cooma, en lo que Snowy Hydro calificó como una de las mayores cargas jamás transportadas por carretera en Nueva Gales del Sur.

Para qué sirve todo esto. Snowy 2.0 es, en esencia, una gigantesca batería de agua. El proyecto conectará los embalses de Tantangara y Talbingo mediante unos 27 kilómetros de túneles y una central eléctrica subterránea. La idea es generar electricidad turbinando agua cuando la demanda es alta y, en los momentos de excedente de energía solar y eólica, bombearla de nuevo cuesta arriba para volver a utilizarla.

La empresa asegura que tendrá una capacidad de 2.200 megavatios y energía almacenada suficiente para abastecer a unos tres millones de hogares durante una semana.

Bilbao va a perforar 45 metros bajo su ría para acabar con el atasco eterno de Rontegi: es un proyecto que lleva más de 30 años en barbecho
En Xataka
Bilbao va a perforar 45 metros bajo su ría para acabar con el atasco eterno de Rontegi: es un proyecto que lleva más de 30 años en barbecho

Puesta en marcha. El pasado mes de febrero, Snowy Hydro anunció que Monica había sido puesta en servicio y que se encargaría de excavar el tramo del túnel que atraviesa la zona de falla de Long Plain, una zona complicada desde el punto de vista geológico. Diseñada por la firma alemana Herrenknecht, la máquina avanza por un extremo del túnel mientras otra tuneladora, Florence, lo hace por el opuesto. La idea es que ambas se encuentren bajo tierra antes de ser desmanteladas. Para esas fechas el proyecto superaba el 70% de ejecución.

Snowy 2.0 no ha estado exento de polémica con noticias de sobrecostes y retrasos, y la finalización está prevista ahora para diciembre de 2028.

Imágenes | Snowy Hydro

En Xataka | Canadá va a estrenar el rascacielos residencial con más pisos de todo Norteamérica: tiene 12 lados y 351 metros de altura

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios