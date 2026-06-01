Para mover el cabezal de corte de la tuneladora 'Monica' hizo falta un camión de 152 ruedas. Es la clave para la 'batería de agua' de Australia

Transportar una gigantesca tuneladora hasta el punto de trabajo no es moco de pavo, y Madrid tiene unas cuantas cosas que decir sobre esto. Sin embargo, en Cooma, una pequeña localidad del estado australiano de Nueva Gales del Sur, parece que le han cogido el tranquillo. Y es que la pieza colosal de acero atravesó sus calles a paso de tortuga sobre un camión de 152 ruedas. La carga formaba parte de Snowy 2.0, uno de los mayores proyectos de almacenamiento de energía del mundo.

De qué se trata. La pieza era el bloque central del cabezal de corte de la tuneladora bautizada como Monica. Según Snowy Hydro, la empresa pública detrás del proyecto, este componente pesa más de 137 toneladas y mide siete metros de ancho. El cabezal es la parte que realmente importa de una tuneladora, ya que es el disco giratorio que se enfrenta a la roca y la va triturando a medida que avanza.

Despliegue de medios. El cabezal de Monica es demasiado grande para transportarlo de una sola pieza, así que hubo que dividirlo en cinco partes. Aun así, solo mover el bloque central exigió meses de preparación. El conjunto del transporte alcanzaba los 73 metros de longitud, y se desplazó de noche encarando el último tramo por la Snowy Mountains Highway, rumbo al emplazamiento de Marica, al norte de Kiandra, donde se ensamblaría la máquina.

Un proyecto de ingeniería colosal. Este traslado fue solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. La compañía indica que en las semanas previas se entregaron más de 140 cargas de gran tamaño en Marica desde el puerto de Port Kembla, al sur de Sídney. Las tuneladoras no llegan montadas, pues se transportan por secciones (cabezal, sistema motriz, escudos, plataformas de soporte) y se ensamblan ya en obra.

De hecho, el pasado mes de octubre, el transporte del sistema motriz de Monica (un componente de unas 207 toneladas y ocho metros de ancho) congregó a más de 1.500 personas en Cooma, en lo que Snowy Hydro calificó como una de las mayores cargas jamás transportadas por carretera en Nueva Gales del Sur.

Para qué sirve todo esto. Snowy 2.0 es, en esencia, una gigantesca batería de agua. El proyecto conectará los embalses de Tantangara y Talbingo mediante unos 27 kilómetros de túneles y una central eléctrica subterránea. La idea es generar electricidad turbinando agua cuando la demanda es alta y, en los momentos de excedente de energía solar y eólica, bombearla de nuevo cuesta arriba para volver a utilizarla.

La empresa asegura que tendrá una capacidad de 2.200 megavatios y energía almacenada suficiente para abastecer a unos tres millones de hogares durante una semana.

Puesta en marcha. El pasado mes de febrero, Snowy Hydro anunció que Monica había sido puesta en servicio y que se encargaría de excavar el tramo del túnel que atraviesa la zona de falla de Long Plain, una zona complicada desde el punto de vista geológico. Diseñada por la firma alemana Herrenknecht, la máquina avanza por un extremo del túnel mientras otra tuneladora, Florence, lo hace por el opuesto. La idea es que ambas se encuentren bajo tierra antes de ser desmanteladas. Para esas fechas el proyecto superaba el 70% de ejecución.

Snowy 2.0 no ha estado exento de polémica con noticias de sobrecostes y retrasos, y la finalización está prevista ahora para diciembre de 2028.

Imágenes | Snowy Hydro

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