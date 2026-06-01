Declaración de la Renta 2025 presencial: qué necesitas y cómo pedir la cita previa para hacerla en persona en este 2026

Vamos a explicarte qué necesitas y cómo hacer tu declaración de la Renta de forma presencial. Después de la posibilidad de hacer la declaración de la Renta 2025 a través de Internet y por teléfono, el calendario de la Renta 2025 nos lleva ahora a su fase final.

Se llama Renta 2025 porque es para rendir cuentas ante Hacienda por el pasado año fiscal, pero es la que hacemos en 2026. En este artículo vamos a explicarte el proceso para realizar tu declaración de forma presencial, diciéndote los requisitos para hacerlo y las fechas con los plazos que tienes para realizarlo.

Fechas para la declaración presencial

Si quieres hacer tu declaración de la Renta 2025 de forma presencial, puedes hacerlo desde el 1 hasta el 30 de junio. Estas son las fechas en las que vas a poder solicitar tu cita previa en los números telefónicos establecidos.

Cuando pidas la cita previa, te dirán el centro al que debes acudir en el día y la fecha que se haya establecido para tu declaración. Allí, cuando acudas, una persona de la administración te ayudará a realizar la declaración.

Solicita cita para tu declaración presencial

La manera más rápida para pedir tu cita previa es llamar por teléfono para solicitarla. Esto lo vas a poder hacer con los números 901121224 y 915357326, en los que se utiliza un sistema automatizado para solicitar la cita previa a cualquier hora.

Si quieres ser atendido por una persona en vez de un contestador, puedes utilizar los teléfonos 901 22 33 44 y 91 553 00 71. Pero para esto, debes recordar que solo te atenderán de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y que si las líneas están muy ocupadas podrían tardar en atenderte.

También puedes pedir cita previa a través de la web, en la web sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/cita-previa-renta.html. En ella, necesitarás identificarte con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia. Una vez te identifiques, podrás elegir un día y una hora para acudir a la oficina que se te diga.

Y por último, también puedes pedir cita previa a través de la aplicación de la Agencia Tributaria está disponible en Android a través de Google Play, y en tu iPhone a través de la App Store. Dentro de la aplicación, entra en el apartado de la Renta, pulsa en Renta 2025, y allí verás la opción de solicitar cita previa a través de esta app.

Requisitos para la declaración presencial

Si quieres hacer la declaración de la Renta de forma presencial, necesitas cumplir con una serie de requisitos. Además de cumplir con ellos, también debes tener accesibles la siguiente información para poder tramitar la declaración.

En primer lugar, debes tener documentación sobre tu situación personal. Esto es un poco ambiguo y puede variar en cada caso, pero seguro que siempre te pedirán tu DNI original o una fotocopia de todos los que figuren en tu declaración como tu unidad familiar.

También es importante saber el IBAN de tu cuenta bancaria, y así como las referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad, en los que vivas de alquiler, u otras circunstancias.

También se te pedirá cualquier justificante que pudiera dar derecho a deducciones autonómicas u otro beneficio fiscal. Por ejemplo, si vives de alquiler tendrás que llevar el NIF del arrendador, así como documentos con las cantidades pagadas por el alquiler.

Si compraste una vivienda habitual con ampliación del préstamos, entonces tendrás que llevarlos saldos pendientes de amortizar del préstamo original, los recibos de los seguros si tienes hipoteca, o los justificantes de donativos que hayas realizado.

También va a haber otros tipos de documentos que puede que te pidan si has recibido diferentes tipos de renta o rentas durante el año 2025, y no aparecen en tus datos fiscales. Estos documentos pueden ser bastantes, y siempre dependen de cada situación. Puedes encontrar una lista con todos en esta página web.

En Xataka Basics | Guía de Renta 2025: calendario, pasos previos y cómo prepararte para la declaración de 2026