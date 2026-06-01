Promo Verano AliExpress | Los mejores chollos en directo

Comienza la Promo de Verano de AliExpress. La gran campaña del gigante asiático en este verano de 2026 y uno de los mejores momentos del año, junto con el 11.11, para comprar más barato. Hoy buscamos los mejores chollos y descuentos entre miles de productos: móviles, televisores, consolas, robots aspiradores y muchos más. Todos ellos rebajados gracias a sus cupones de descuento:
-
3€ de descuento
Compra mínima: 15€
- XATAKAES03
- WEBEDES03
-
6€ de descuento
Compra mínima: 39€
- XATAKAES06
- WEBEDES06
-
10€ de descuento
Compra mínima: 69€
- XATAKAES10
- WEBEDES10
-
20€ de descuento
Compra mínima: 139€
- XATAKAES20
- WEBEDES20
-
30€ de descuento
Compra mínima: 209€
- XATAKAES30
- WEBEDES30
-
45€ de descuento
Compra mínima: 319€
- XATAKAES45
- WEBEDES45 >
-
65€ de descuento
Compra mínima: 459€
- XATAKAES65
- WEBEDES65
-
110€ de descuento
Compra mínima: 650€
- XATAKAES110
- WEBEDES110
Antes de ver el directo puedes echar un vistazo a nuestras guías de compra:
-
10:41 CET
Muchos de nosotros buscamos tener un móvil potente, con buena autonomía y grandes cámaras. Eso es lo que ofrece el Realme GT 7 Pro, un dispositivo que monta el Snapdragon 8 Elite junto con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, monta una pantalla OLED de 6,78" con 120 Hz y una batería de 6500 mAh con carga rápida de 120W. Y por si fuera poco, monta 3 cámaras fantásticas potenciadas por IA. Ahora puedes conseguirlo por 401,06 euros usando el cupón SSES65 + pago con PayPal.
-
10:32 CET
Si fan de PlayStation y quieres tener la consola más potente del mercado, la PS5 Pro es la mejor opción. Cuenta con más potencia que la PS5 Slim, un almacenamiento de 2 TB y compatibilidad con PSSR, una técnica que permitirá mostrar los juegos a mayor calidad y mejores fps. Para conseguirla por 749,00€, hay que aplicar el cupón XATAKAES110 y pagar con PayPal.
EN DIRECTO