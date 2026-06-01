Suscríbete a
Promo Verano AliExpress | Los mejores chollos en directo

Promo Verano AliExpress | Los mejores chollos en directo

España

EN DIRECTO

Comienza la Promo de Verano de AliExpress. La gran campaña del gigante asiático en este verano de 2026 y uno de los mejores momentos del año, junto con el 11.11, para comprar más barato. Hoy buscamos los mejores chollos y descuentos entre miles de productos: móviles, televisores, consolas, robots aspiradores y muchos más. Todos ellos rebajados gracias a sus cupones de descuento:

  • 3€ de descuento
    Compra mínima: 15€
    • XATAKAES03
    • WEBEDES03
  • 6€ de descuento
    Compra mínima: 39€
    • XATAKAES06
    • WEBEDES06
  • 10€ de descuento
    Compra mínima: 69€
    • XATAKAES10
    • WEBEDES10
  • 20€ de descuento
    Compra mínima: 139€
    • XATAKAES20
    • WEBEDES20
  • 30€ de descuento
    Compra mínima: 209€
    • XATAKAES30
    • WEBEDES30
  • 45€ de descuento
    Compra mínima: 319€
    • XATAKAES45
    • WEBEDES45
      • >
  • 65€ de descuento
    Compra mínima: 459€
    • XATAKAES65
    • WEBEDES65
  • 110€ de descuento
    Compra mínima: 650€
    • XATAKAES110
    • WEBEDES110

Antes de ver el directo puedes echar un vistazo a nuestras guías de compra:

  1. 10:41 CET

    Muchos de nosotros buscamos tener un móvil potente, con buena autonomía y grandes cámaras. Eso es lo que ofrece el Realme GT 7 Pro, un dispositivo que monta el Snapdragon 8 Elite junto con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, monta una pantalla OLED de 6,78" con 120 Hz y una batería de 6500 mAh con carga rápida de 120W. Y por si fuera poco, monta 3 cámaras fantásticas potenciadas por IA. Ahora puedes conseguirlo por 401,06 euros usando el cupón SSES65 + pago con PayPal.

    Comprar en AliExpress

  2. 10:32 CET

    Si fan de PlayStation y quieres tener la consola más potente del mercado, la PS5 Pro es la mejor opción. Cuenta con más potencia que la PS5 Slim, un almacenamiento de 2 TB y compatibilidad con PSSR, una técnica que permitirá mostrar los juegos a mayor calidad y mejores fps. Para conseguirla por 749,00€, hay que aplicar el cupón XATAKAES110 y pagar con PayPal.

    Comprar en AliExpress

EN DIRECTO

Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios