Un Google Pixel 10 por menos de 500 euros, Galaxy A57, varios Xiaomi y más: estas son las mejores ofertas en móviles de AliExpress

Sí, la Promo de Verano de AliExpress ya está activa. Este marketplace va lanzando eventos durante todo el año, pero no hay demasiados que sean tan potentes como este. Hay ofertas en tecnología muy jugosas, aunque en esta ocasión nos vamos a centrar solo en teléfonos móviles. Y lo mejor es que, como la promo empezó hace tan solo unas horas, todavía están disponibles la mayoría de cupones de descuento.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 3 cupón 4 CUPÓN 3 euros 15 euros XATAKAES03 WEBEDES03 ESSS03 SSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 WEBEDES06 ESSS06 SSES6 10 euros 69 euros XATAKAES10 WEBEDES10 ESSS10 SSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 WEBEDES20 ESSS20 SSES20 30 euros 209 euros XATAKAES30 WEBEDES30 ESSS30 SSES30 45 euros 319 euros XATAKAES45 WEBEDES45 ESSS45 SSES45 65 euros 459 euros XATAKAES65 WEBEDES65 ESSS65 SSES65 110 euros 650 euros XATAKAES110 WEBEDES110 ESSS110 -

Estos cupones de descuento solo tienen una limitación: no podemos combinarlos. Además de estos, si utilizamos PayPal como forma de pago, nos llevaremos un descuento adicional que puede llegar hasta los 33 euros. Esto se aplica a prácticamente cualquier móvil que busquemos en AliExpress, pero nosotros os dejamos a continuación cinco que nos han gustado mucho:

POCO X8 Pro Max por 304,91 euros con el cupón 'XATAKAES45', un móvil con una batería enorme de 8.500 mAh.

por 304,91 euros con el cupón 'XATAKAES45', un móvil con una batería enorme de 8.500 mAh. Samsung Galaxy A57 por 271,19 euros con el cupón 'XATAKAES45', el mejor teléfono de gama media de Samsung.

por 271,19 euros con el cupón 'XATAKAES45', el mejor teléfono de gama media de Samsung. Honor Magic7 Pro 5G por 514,64 euros con el cupón 'XATAKAES65', un móvil de gama alta lanzado en 2025.

por 514,64 euros con el cupón 'XATAKAES65', un móvil de gama alta lanzado en 2025. Google Pixel 10 por 490,52 euros con el cupón 'XATAKAES30', uno de los mejores móviles compactos que hay.

por 490,52 euros con el cupón 'XATAKAES30', uno de los mejores móviles compactos que hay. Redmi Note 15 5G por 159,78 euros con el cupón 'XATAKAES20', una opción top para el que busca un móvil muy económico.

POCO X8 Pro Max

El primero de los móviles que os traemos es este POCO X8 Pro Max de Xiaomi, un dispositivo que destaca, sobre todo, por su enorme batería de 8.500 mAh (con carga rápida por cable de 100 W). Además, cuenta con una pantalla de 6,83 pulgadas y 120 Hz y un procesador Dimensity 9500s, por lo que podemos esperar un rendimiento notable tanto en las apps más comunes como en videojuegos. Se queda en 304,91 euros con el cupón 'XATAKAES45' si, además, pagamos con PayPal.

Samsung Galaxy A57

El mejor móvil de gama media de Samsung hasta el día de hoy es el Galaxy A57 5G. Es un dispositivo muy equilibrado que viene con una pantalla de 6,7 pulgadas, batería de 5.000 mAh y mucha inteligencia artificial de la mano de Gemini y Galaxy AI. Una de las mejores cosas de este móvil es, sin duda, sus seis años de actualizaciones garantizadas. Se queda en 271,19 euros con el cupón 'XATAKAES45' y pagando con PayPal.

Honor Magic7 Pro 5G

Buscar un móvil de la generación anterior nos permite llevarnos auténticas gangas, como es el caso de este Honor Magic7 Pro 5G: sale por 514,64 euros con el cupón 'XATAKAES65' y eligiendo PayPal como forma de pago. Estamos ante un teléfono de gama alta con una muy buena pantalla de 6,8 pulgadas con 1.600 nits HBM (por lo que la podrás ver en exteriores incluso si le da el sol directamente), un procesador top como es el Snapdragon 8 Elite y un sistema de cámaras versátil.

Google Pixel 10

Si buscas un móvil compacto y quieres un teléfono con sistema operativo Android, una de las mejores opciones es sin duda el Google Pixel 10 por 490,52 euros si pagamos con PayPal y usamos el cupón 'XATAKAES30'. Es un teléfono que tiene siete años de actualizaciones garantizadas y que te permitirá recibir las novedades del sistema operativo de Google muy rápido. Además, su sistema de cámaras hace muy buen trabajo en casi cualquier escenario y tiene mucha inteligencia artificial gracias a Gemini.

Redmi Note 15 5G

Y cerramos con uno de los móviles superventas de Xiaomi: el Redmi Note 15 5G. Es un móvil muy recomendable para aquellos usuarios que buscan algo muy económico y que ofrezca un rendimiento suficiente para apps como WhatsApp o las redes sociales. Este, con 8 GB de RAM, cuesta ahora mismo 159,78 euros con el cupón 'XATAKAES20 y si usamos PayPal. Se trata de la versión con 5G y con 256 GB de almacenamiento.

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