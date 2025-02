Honor Magic7 Pro, análisis: la prueba de que no hace falta ser revolucionario para luchar contra los mejores

Hay algo que Honor sabe hacer muy bien: móviles de gama alta. El Honor Magic6 Pro fue prueba de ello, y el Magic7 Pro es el refinamiento que necesitaba. Esta generación estamos ante un teléfono muy similar al que vimos a principios de 2024, pero con las especificaciones necesarias para competir con las mejores propuestas de gama alta del momento.

He podido analizar durante dos semanas el Honor Magic7 Pro, tengo claro que es un móvil sencillamente impresionante, con muy pocas debilidades y muchas fortalezas. Si quieres conocer por qué es tan especial este teléfono, coge asiento y ponte cómodo.

Honor Magic7 Pro, ficha técnica con características y precio



honor magic 7 PRO DIMENSIONES Y PESO 162,7 x 77,1 x 8,8 mm 223 g PANTALLA 6,8 pulgadas 2800 x 1800 píxeles 4.320Hz PWM Dimming Brillo pico de 5.000 nits 1.600 nits HBM Dolby Vision HDR PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite MEMORIA RAM 12 / 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 BATERÍA 5.270mAh 100W 80W inalámbricos CÁMARAS TRASERAS 50 MP, apertura variable f/1.4 y f/2.0 200 MP, f/2.6, zoom óptico x3 50 MP f/2.0 ultra gran angular CÁMARA FRONTAL 50 MP ToF 3D SISTEMA OPERATIVO Android 15 MagicOS 9 CONECTIVIDAD WiFi 7 5G SA/NSA Bluetooth 5.4 PRECIO 1.299 euros

Diseño, pantalla y sonido

A nivel de diseño, el Honor Magic7 Pro es muy similar a su antecesor. El módulo de cámaras es gigantesco, y el anillo que le rodea tiene una forma bastante particular. Que guste más o menos esta estética es cuestión de gustos, pero lo innegable es lo bien que está muy bien fabricado.

Me gusta especialmente el tratamiento de pintura en la parte trasera. Un año más, Honor es un claro ejemplo a seguir: el móvil no resbala y, aunque absorbe algo de grasa de los dedos, no se ensucia en exceso. A pesar de ser un móvil asiático, no apuesta por brilli brilli ni acabados excesivamente llamativos. En mi opinión, como un gama alta debería lucir.

Un año más, la calidad de construcción es sencillamente espectacular en la gama alta de Honor

Los laterales están muy bien rematados, con el único punto negativo de que la botonera está muy, muy alta. El botón de encendido es relativamente accesible si tenemos una mano grande, pero los botones de volumen quedan bastante altos. Salvando este detalle, la construcción es impecable. El año pasado ya me pareció uno de los móviles mejor rematados. En 2025 se siente aún más premium.

Este año se añade la protección IP69, como en los gama alta más ambiciosos. Esto se traduce en el que teléfono soportará chorros de presión y, sobre el papel, inmersiones de más de un metro. ¿Consejo? No lo sumerjas, la garantía no lo cubre.

Al darle la vuelta, vemos un Honor que sigue siendo muy Honor. La pantalla tiene una ligera curvatura, no hay agujero de cámara sino doble perforación a lo "isla dinámica", y los biseles están bien aprovechados. Es un móvil con mucha personalidad en su frontal, y la curvatura no es excesivamente molesta. De hecho, este año ya no hay sombreados de ningún tipo.

La pantalla es mejor que nunca, con 6,8 pulgadas, OLED, 5.000 nits de brillo pico y 1.600 nits de HBM. Quizás me hubiese gustado un HBM más alto pero, en el mundo real, esta pantalla se ve increíble bajo condiciones de mucha luminosidad, así que no tengo pega alguna. La tasa de refresco es de hasta 120 Hz y el panel es de tipo LTPO.

El pico de brillo máximo son hasta 5.000 nits en contenidos HDR, pero el HMB es de 1.600 nits en modo manual. Bajo el sol el panel se visualiza de forma excelente, y la única distracción es la pequeña isla dinámica "cápsula" que tiene en su parte superior, ya que aquí se esconde un ToF 3D.

Respecto al sonido, wow. Este es uno de los móviles con mejor altavoz del mercado. Me han gustado los graves, la ecualización general y la potencia final del sistema de audio. Sin duda, una de las propuestas más completas del momento. No hay apuesta por ajustes Dolby Atmos, pero la calidad final hace que no lo echemos de menos.

Rendimiento, software y autonomía

Snapdragon 8 Elite y 12 GB de RAM. Es prácticamente imposible que algo falle con esta combinación. Este es el mejor procesador que puede montar un teléfono Android en la actualidad algo que, sumado a la buena optimización de software que hace Honor, deriva en una combinación ganadora. La única pega que puedo poner es que no llegue con 16 GB de memoria RAM como base, ya que algunos de sus rivales directos son algo más ambiciosos aquí.

Pese a ello, no hay el menor problema con el rendimiento de este teléfono. Todo funciona a las mil maravillas, como era de esperar. El desempeño térmico también es excelente, no habiéndose calentado en exceso ni siquiera en largas tiradas de 'Genshin Impact'.



honor magic7 pro realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA IPHONE 16 PRO MAX PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 A18 Pro RAM 12 GB 16 GB 16 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.021/ 9.451 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 2.248 / 6.987 (6) 3.106/7.799 3D MARK Wild Life Unlimited 23.731 24.987 22.312 20.281 16.809 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 23.965/ 19.531 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 20.321/13.754 16.906/8.538 PCMARK WORK 25.251 25.431 16.738 20.467 -

Respecto al software, Honor apuesta por MagicOS 9 basado en Android 15. Aunque la dupla Huawei/Honor intenta distanciarse cada vez más, sigue siendo una ROM que recuerda y mucho a EMUI. No obstante, Honor añade elementos como el Magic Portal e integraciones naturales de IA para diferenciarse.

MagicOS, tal cual lo sacamos de la caja.

Con Magic Portal suele pasarme lo mismo que con Circle to Search y el resto de funciones de IA tan de moda: nunca lo uso. Esta integración permite funciones como hacer un círculo con el nudillo (nunca me ha convencido esta mecánica) para seleccionar información e interactuar con ella. Por supuesto, es de agradecer contar con la función, pero no he encontrado situaciones del día a día en el que haya necesitado usarla.

También cuenta con transcripción automática en la app notas, el clásico borrador por IA en la galería, y preinstalación de Gemini. En definitiva, una implementación de IA que no será líder por el momento, pero que otorga lo básico y necesario para los usuarios que quieran sí o sí su presencia en un teléfono.

La biometría se compone por un lector de huellas bastante preciso y el mejor sistema de reconocimiento facial que hay en Android. Esto se consigue gracias a un ToF 3D, que añade un capa extra de seguridad frente al clásico reconocimiento 2D con una sola cámara por el que apuestan sus rivales.

Respecto a la batería, los resultados son excelentes y están en la línea del resto de móviles de gama alta. Es cierto que la unidad europea cuenta con menos miliamperios que la china (5270mAh vs 5.850mAh), pero al final del día lo que me importa son las horas de pantalla. Este teléfono ha logrado superar fácilmente las 6h y media, con un día y medio de uso relativamente intenso.

La carga rápida es de 100W, y logra completar el ciclo del 0 al 100% (con el móvil encendido) en poco más de media hora. La carga inalámbrica, de 80W (si tienes un cargador compatible), logra lo mismo en algo menos de 50 minutos. Datos excelentes que nos dejan con la duda de qué hubiese pasado con una batería mayor.

Cámara: un Honor muy Honor

Un año más, Honor apuesta por una combinación ambiciosa para sus cámaras. En concreto, esta es la configuración de su conjunto.

Cámara principal : 50 megapíxeles, HONOR Falcon Super Dinámica (Omnivision OV50H), ƒ/1.4, ƒ/2.0, OIS.

: 50 megapíxeles, HONOR Falcon Super Dinámica (Omnivision OV50H), ƒ/1.4, ƒ/2.0, OIS. Cámara ultra gran angular : 50 megapíxeles Omnivision OV50D ƒ/2.0

: 50 megapíxeles Omnivision OV50D ƒ/2.0 Cámara teleobjetivo : 200 megapíxeles Samsung ISOCELL HP3, ƒ/2.6, zoom óptico 3x, OIS.

: 200 megapíxeles Samsung ISOCELL HP3, ƒ/2.6, zoom óptico 3x, OIS. Cámara delantera: 50 megapíxeles Sony IMX816 ƒ/2.0.

El sensor principal viene asociado con una lente de apertura variable, y el teleobjetivo es el primero de su especie basado en inteligencia artificial generativa. Más adelante te contaré de qué va esto.

La app de Honor es fácil de usar, rápida y tiene una buena organización. Quizás me gustaría ver un diseño algo más occidental. Por pedir, que no quede. También hay algunas limitaciones extrañas en el modo profesional, como no poder disparar en RAW con el teleobjetivo. Es cierto que son algunos detalles "menores" pero, teniendo en cuenta que la baza de este teléfono es su cámara y que el Snapdragon 8 Elite permite RAW en cualquier sensor, conviene recalcar la ausencia.

Fotografías con el sensor principal

Respecto a los resultados, las fotos de este Honor son fotos muy Honor. Tienen colores algo sobresaturados, una buena cantidad de detalle y buen rango dinámico. La principal pega que le pongo es la que, año tras año, encuentro en las fotos de este compañía.

Las fotografías son pintonas, con buen rango dinámico y mucho color. Aunque algo más de naturalidad no vendría mal (en este teléfono y en prácticamente toda la gama alta actual)

El procesado bebe mucho de la versión asiática y el ejercicio de reducción de ruido es tan agresivo que, en muchas ocasiones, acaba con el detalle fino que podría rescatarse del sensor en bruto. Pese a ello, estoy convencido de que la mayoría de usuarios se encontrará cómodo con estos resultados.

En ciertas situaciones, como esta que mostramos, la cámara demuestra su músculo. Blancos bastante blancos, azules sin demasiada sobresaturación, detalle en sombras y un balance de blancos que tiende al neutro.

Ultra gran angular y teleobjetivo

El ultra gran angular de este Honor Magic7 Pro es más que correcto. Sigue siendo el sensor más débil del conjunto, pero no se echa en falta demasiado más teniendo en cuenta que es un sensor destinado a aportar algo de versatilidad más que a ser ambicioso.

El teleobjetivo de tres aumentos ofrece muy buenos resultados, independientemente de las condiciones de luz. Este sensor se apoya en inteligencia artificial para que, cuando pasamos de los 30 aumentos, podamos rellenar por IA los bordes la imagen y aumentar su claridad.

IA generativa | Sin IA generativa.

Como casi todo con la IA, funciona a medias. Es cierto que en ocasiones es perfecto para recalcar detalles que se han perdido pero, en otras, se inventa elementos que ni siquiera existen (es lo que tiene la IA generativa). En este caso, la ventana de la parte izquierda de la foto no existía como tal.

El zoom es un buen aliado para el modo retrato, con un desenfoque quizás algo artificial y un recorte bueno, pero no excelente. Con este modo la principal pega es que el trato de la piel es bastante artificial. Estoy convencido de que con futuras actualizaciones este modo puede llegar a un nivel altísimo.

Selfie

La calidad del selfie es buena en general, pero sigo viendo ese sobreprocesado tan característico que critiqué con el sensor principal. El trato que hace de las pieles tampoco es el mejor, ya que tiende a aumentar un poco su exposición, suavizar bastante los contornos y dale un toque algo "beauty".

Vídeo

La grabación de vídeo es correcta, con un 4K nítido, aunque una nitidez algo artificial. No es un móvil que luche para competir por el mejor apartado de vídeo del año, pero no tendremos problema alguno para desenvolvernos en prácticamente cualquier situación.

Honor Magic7 Pro, la opinión de Xataka

El Honor Magic7 Pro es prácticamente todo lo que un gama alta debe ser. Un teléfono con el último procesador de Qualcomm, una cámara de categoría e integración de inteligencia artificial como añadido. Sin duda, el apartado fotográfico es uno de sus principales argumentos de venta, y estoy convencido de que este año pueden dar guerra en la gran comparativa fotográfica.

Como puntos a mejorar, si bien la autonomía es buena, perder tanta capacidad frente a la versión china es doloroso, para qué mentir. Del mismo modo, MagicOS es una buena ROM, pero sigue sin ser de nuestras preferidas, tanto por estética tanto como por no ser la que más valor añadido aporta.

Sea como fuere, Honor ha demostrado un año más estar a la altura de cualquier otro fabricante de la gama más alta, y pone sobre la mesa un duro rival contra el que tendrán que medirse.

8,9 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 9 Cámara 9 Software 8,75 Autonomía 8,75 A favor Muy buen rendimiento

Sistema de cámaras completo y divertido

La pantalla es excelente.

Un móvil muy equilibrado En contra El módulo de cámara es excesivamente grande

Calidad-precio algo mejorable, teniendo en cuenta que el hardware de cámara no es el mejor del mercado



