Xiaomi 15, análisis: si no te convence por sus prestaciones lo hará por el tamaño

La habitual renovación de la gama premium de Xiaomi trajo una pareja de móviles que aspiran a dominar 2025. De los dos yo me quedé el Xiaomi 15, una bestia con mayúsculas que se basta y se sobra para sobresalir en todos los aspectos, incluso en la contención de dimensiones. Y es de los primeros en traer de serie HyperOS 2 junto con toda la ración de IA que viene con HyperAI.

En mi búsqueda de móviles potentes y compactos hay dos que me gustaron especialmente: el Pixel 9 Pro y el Samsung Galaxy S25. No son precisamente pequeños, sí tienen una pantalla que se escapa de la diagonal gigantesca. Justo lo que ocurre en el Xiaomi 15: tiene el tamaño, la potencia y el diseño perfectos para entrar en mi lista de recomendaciones. El móvil da mucho de sí, me lo demostró durante las semanas que pasamos juntos.

Ficha técnica del Xiaomi 15



Xiaomi 15 PANTALLA AMOLED de 6,36 pulgadas Resolución 1.5K (1.200 x 2.670) Tasa de refresco de 120 Hz 3.200 nits de brillo pico DIMENSIONES Y PESO 152,3 x 71,2 x 8,08 mm 191 gramos PROCESADOR Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 RAM 12 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 512 GB UFS 4.0 CÁMARA FRONTAL 32 MP, f/2.0 CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP, f/1.6, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.2 Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom 3x, OIS BATERÍA 5.240 mAh Carga rápida 90 W Carga inalámbrica 50 W SISTEMA OPERATIVO Android 15 HyperOS 2 CONECTIVIDAD 5G WiFi 7 Bluetooth 5.4 NFC USB-C 3.2 OTROS Lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla Altavoces estéreo IP68 PRECIO Desde 1.099 euros

Diseño: más móviles compactos así, por favor

No me gustan las pantallas enormes, he ido apostando por una diagonal contenida que no sobrepasara las 6,3 pulgadas. El Xiaomi 15 tiene un pelín más, aunque el aprovechamiento del frontal asume ese exceso. Todo en un cuerpo de sólido aluminio y cantos rectos que, afortunadamente, Xiaomi suaviza de forma adecuada en las esquinas.

Se ve un auténtico gama premium y se siente como tal en la mano. El Xiaomi 15 está certificado con IP68, los botones quedan accesibles en el costado derecho (los de volumen no son muy cómodos de pulsar sosteniendo el móvil solo con una mano) y la bandeja de doble nano SIM, junto el USB C y el altavoz inferior estéreo, queda en la zona baja. Xiaomi mantiene correctamente la simetría.

La parte posterior es lisa y con acabado en cristal endurecido que no se resbala en exceso. El módulo cuadrado fotográfico sobresale casi cuatro milímetros del cuerpo y tiene el inconveniente de que termina reteniendo todo el polvo debido a la estática (tuve que andar limpiándolo constantemente).

No es excesivamente ancho, pero puede incomodar a quien tenga las manos pequeñas. Posee un agujero superior en la pantalla para la cámara frontal y Xiaomi incluye un potente lector de huellas ultrasónico bajo el panel. Me ha sorprendido gratamente el escáner, ya que no solo ofrece una lectura rápida y precisa: el Xiaomi 15 se desbloquea incluso poniendo el dedo cruzado en la pantalla. El sensor de huellas está al nivel del que incluyen los Samsung Galaxy S25, incluso mejor. Es lo que me ha demostrado.

Pantalla: un lujazo en cualquier condición

6,36 pulgadas de pantalla con resolución 1,5K, panel LTPO con refresco que alcanza los 120 Hz, hasta 3.600 nits de brillo pico, una calibración de color personalizable y vibrante que no aprecié excesivamente saturada ni recién salido de fábrica. Todo con una gran nitidez y el altísimo contraste de una gran pantalla OLED. Cero pegas aquí.

Con unos marcos mínimos, Xiaomi aprovecha la superficie del teléfono para colocar un panel que solo se ve enturbiado por el agujero de la pantalla. Respuesta instantánea al toque, muy fluido, personalizable en balance de blancos y saturación, con funciones extra de software (para mantener la pantalla encendida mientras se mira, por ejemplo) y perfecta para reproducir contenido multimedia.

Pantalla de dimensiones contenidas, de resolución perfecta para mantener la máxima nitidez y con gran fluidez

La calidad de la pantalla viendo vídeos o jugando en alta resolución es espléndida, incluso a plena luz del día: el panel del Xiaomi 15 es perfectamente visible bajo la luz directa del sol. A brillo mínimo puede cegar un poco en completa penumbra. Y el modo automático ajusta dicho brillo con rapidez y precisión.

Sonido: neutro y con cierta falta de potencia

Como es habitual en la gama más alta, el Xiaomi 15 no incluye conector de auriculares. Posee un sistema de doble altavoz estéreo de muy buena calidad con un volumen máximo de 86 dB. Durante mis pruebas no lo aprecié demasiado estridente, sí se marcan los agudos por encima del 75 %. El cuerpo del teléfono transmite mucha vibración con un volumen alto. Eché de menos algo más de potencia.

El Xiaomi 15 saca audio analógico a través del puerto USB C, por lo que no se necesita un adaptador con DAC o unos auriculares que incluyan este convertidor digital. El sonido en este punto me ha gustado más que por Bluetooth: con más pegada y fuerza, menos neutro.

Los ajustes de sonido permiten personalizar el audio con refuerzo (Dolby Atmos y Xiaomi Sound, prefiero este segundo), incluye un ecualizador de 10 bandas con preajustes ya marcados y también hay una opción de sonido envolvente emulado. No consigue el mejor efecto, para mi gusto está mejor desactivado.

El Xiaomi 15 ofrece salida de audio analógica a través del puerto USB C y también dispone de salida de vídeo (Display port). Puede conectarse a pantallas externas con cable

Con Bluetooth encontré el sonido algo más flojo, al menos con el códec que utilizan mis auriculares (AAC). El móvil es compatible con los habituales, los Qualcomm aptX y los códecs de menor compresión, como LDAC y LHDC. El Xiaomi 15 está certificado para audio Hi-Res y Hi-Res Wireless Audio.

Rendimiento: lo max de lo max

Incluir un Snapdragon 8 Elite implica hacer del teléfono toda una bestia del procesamiento, tanto en aplicaciones como en los juegos de mayor exigencia. El Xiaomi 15 está a la altura, me parece perfecto para quienes busquen un teléfono compacto que no se achante ante la configuración 3D más exigente. Lo he disfrutado mucho en títulos como PUBG, Genshin Impact o Fortnite, todos ejecutados de manera fluida y sin lags.

El Xiaomi 15 se calienta bastante a máximos: con media hora de juego puede ponerse por encima de los 45º. Esto implica que el procesador ha de aplicar un throttling bastante estricto: por mis pruebas, la estabilidad es del 70 % en sesiones de unos 20 minutos. Potente, pero no de forma sostenida.

De izquierda a derecha: Geekbench 6, 3D Mark Wild Life Unlimited y PCMark Work 3.0

La memoria RAM DDR5X y el almacenamiento UFS 4.0 no le ponen la zancadilla al procesador. La interfaz fluye sin la más mínima ralentización, toda la multitarea es rapidísima: la experiencia que obtuve fue la que esperaría de un móvil de la gama alta. No le falta de nada.



Xiaomi 15 Xiaomi 15 ultra IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 RAM 12 GB 16 GB 8 GB 16 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.075 / 9.207 3.437 / 8.312 3.106/7.799 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 3D MARK Wild Life Unlimited 23.403 10.225 16.809 24.987 22.312 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 23.291 / 16.392 25.327 / 21.214 16.906/8.538 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 PCMARK WORK 20.826

- 25.431 16.738

Compatible con redes móviles de alta velocidad, ofrece salida de vídeo a través del USB C (Display Port), dispone de emisor de infrarrojos en el área de objetivos traseros (hay que sostener el Xiaomi 15 en vertical para usarlo como mando) y ofrece doble SIM con 5G SA. Completito.

Software: estrena HyperOS 2 y HyperAI. Con una pega

La pareja de recién llegados a las tiendas aterriza con varias novedades en software. Android 15 late bajo HyperOS 2, también la nueva suite de herramientas basadas en inteligencia artificial: HyperAI. Partir actualizado, y con una garantía de cuatro versiones clave de Android, me parece positivo, aunque podría ser mejor (se queda lejos de los siete años de Samsung, Google y Honor). Ahora bien, el bloatware sigue siendo la asignatura pendiente de Xiaomi.

Creo que Xiaomi preinstala demasiadas apps y juegos en un móvil que, por la categoría a la que pertenece, debería venir más limpio (en móviles como el Redmi Note 14, más económicos, puedo entenderlo). Además, duplica varios de los servicios que ya ofrece Google de serie, como la galería de imágenes y el navegador. Gran parte del bloatware puede desinstalarse, pero otra aparece como aplicaciones del sistema. Y se quedan en funcionamiento aunque no se usen, con el consumo que implica.

La pesadez de la capa no lastra el funcionamiento del móvil, que, como dije, es fluido en todo momento. De estética conocida, con un ligero refinamiento en relación a versiones pasadas. HyperOS 2 ofrece una enorme cantidad de personalizaciones y viene preparado para compartir contenido al vuelo con dispositivos de Apple. Eso sí, dichos dispositivos necesitan una app: «Servicios de interconectividad Xiaomi».

Las herramientas de IA son una de las estrellas del nuevo HyperAI. Google incluye Gemini preinstalado, este también da apoyo al editor de fotografías y a la transcripción de audios. Xiaomi ofrece escritura generativa en cualquier aplicación, dispone de intérprete para la traducción simultánea presencial y por llamadas, la búsqueda con IA dentro del propio HyperOS facilita encontrar ajustes concretos y también permite animar fotos estáticas para crear fondos en movimiento. Son un añadido que agradecí, pero tampoco cambia la experiencia por completo.

El software del Xiaomi 15 aporta un notable valor añadido que se ve ampliado por la irrupción de la Inteligencia Artificial. Evoluciona con respecto a HyperOS 1 y sienta las bases de una mayor autonomía en software del teléfono. Sin que el consumo se vea lastrado.

Batería: suficiente para darle trote al teléfono

La autonomía del Xiaomi 15 era suficiente sobre el papel y no terminó por defraudarme: los 5.240 mAh se bastan y se sobran para los dos días de uso medio sin mucho juego ni streaming. Eso sí, me habría gustado que Xiaomi mantuviera la autonomía del modelo chino: inexplicablemente, la internacionalización le quita 140 mAh. Que un par de horas de uso bien podían dar.

Abusando del procesador se nota que la batería pierde carga con rapidez: entre un 10-15 % cada hora, dependiendo de la exigencia del juego. Ya comenté que el calentamiento es patente; sin que llegue a molestar en la mano.

HyperOS permite ajustar la carga máxima de la batería para protegerla, ofrece distintos modos de optimización y también habilita el máximo rendimiento para quitarle todas las ataduras al Snapdragon 8 Elite. Con la pantalla apagada consume entre el 1-2 %, dependiendo de la cantidad de apps que se mantengan funcionando en segundo plano.

El Xiaomi 15 incluye carga inalámbrica rápida, carga inalámbrica inversa y carga rápida por cable. Durante mis pruebas, obtuve un máximo de 75 W (de los 90 W que promete Xiaomi, la diferencia seguramente se deba a que no usé su cargador, ya que no lo incluye). Los tiempos fueron:

5 minutos de carga : 15 % de batería.

: 15 % de batería. 10 minutos de carga : 26 % de batería.

: 26 % de batería. 15 minutos de carga : 37 % de batería.

: 37 % de batería. 20 minutos de carga : 45 % de batería.

: 45 % de batería. 25 minutos de carga : 54 % de batería.

: 54 % de batería. 30 minutos de carga : 63 % de batería.

: 63 % de batería. Total: 58 minutos de carga.

Cámara: una experiencia completa con resultados muy sólidos

He tenido en las manos la nueva pareja de top de Xiaomi, tanto el protagonista de este análisis como su hermano mayor fotográfico, el Xiaomi 15 Ultra. Si bien es innegable que este último ofrece mayores capacidades, el Xiaomi 15 tampoco queda muy atrás. De hecho, me ha sorprendido en buena parte de las situaciones.

Xiaomi colabora de nuevo con Leica para integrar las lentes Summilux en los objetivos y un procesado que, para mi gusto, aporta carácter a las tomas, un tratamiento de texturas, contrastes y color que resulta distintivo. No siempre son tan naturales como debería, el móvil a veces se pasa de artista. Lo que sí resulta extraño es hacer una mala foto en automático, incluso de noche.

El Xiaomi 15 cuenta con un trío de sensores traseros apoyados en objetivos angular (23 mm), gran angular (14 mm) y telefoto (60 mm). Su desempeño varía según la situación: si con la cámara principal no hay apenas posibilidades de sacar una mala toma, con el gran angular se aprecia la pérdida de detalle; con unas tomas algo subexpuestas en comparación con la cámara principal. El telefoto acerca el plano con ciertas dificultades en media y baja iluminación, sobre todo cuando entra en juego el zoom híbrido (más allá de 2,6x).

La cámara principal es resuelta, muy rápida, captura muy bien los detalles, el procesado suele exponer correctamente y, como decía, el tratamiento de Leica aporta carácter a las fotos. Una pega es que dicho procesado no puede desactivarse: o disparas en Leica Authentic (mi preferido) o en Leica Vibrant. Esto se aplica a las tomas en modo Pro, en principio no a las fotos que usen la resolución máxima del sensor (50 megapíxeles). Además de estos modos, Leica también incluye filtros, incluidos los de blanco y negro. Reconozco que siento especial predilección por ellos.

El gran angular muestra diferencias de iluminación con respecto al sensor principal: las tomas pueden quedar algo superpuestas. El procesado corrige de forma adecuada la deformación óptica de los extremos, no le he encontrado pegas en este punto.

El telefoto del Xiaomi 15 es muy luminoso, la apertura f/2.0 del objetivo se agradece. Las tomas no se muestran trepidadas incluso abusando del zoom digital (hasta 60x, las fotos aquí son más una anécdota que una imagen de calidad). El Xiaomi 15 aplica recorte sobre el sensor principal hasta el zoom 2x. A partir del 2,6x es cuando entra en funcionamiento el telefoto.

La app de cámara es completa, muy versátil, pone especial atención en los ajustes manuales y en el carisma de Leica. El Xiaomi 15 utiliza la IA para ajustar las escenas, el modo retrato queda a un excelente nivel (tanto por detrás como por delante), el modo noche realza la iluminación general de la toma aprovechando el tiempo de exposición, hay que elegir entre tratamiento Authentic o Vivid, Xiaomi permite disparar a los 50 megapíxeles máximos del sensor principal y el salto entre las distintas cámaras es instantáneo. No aprecié ralentización en el grabado de las imágenes, tampoco en el vídeo.

Para ver una muestra de las fotos que hace el Xiaomi 15 basta con que acudas a este álbum de Google Fotos: aquí las tienes todas en su tamaño original y sin procesar.

Xiaomi 15, opinión y nota de Xataka

He estado usando el teléfono durante varias semanas, me ha acompañado durante las duras jornadas del MWC y también fuera del trabajo, cuando tocaba relajarse. Durante todos estos momentos el Xiaomi 15 fue una compañía perfecta: excelente cámara, gran potencia, buena batería, la pantalla es una delicia y también disfruté mucho del sonido. En resumen: los defectos llegan al mirar con lupa.

Aprecio mucho tener en el bolsillo un móvil compacto y que éste no se me haga molesto cuando lo utilizo durante mucho rato. Exquisito en la construcción y tan lleno de potencia como de capacidades. El throttling del procesador a máximos pesa, igual que el calentamiento cuando se le exprime.

El gran angular me dejó algo frío, y que Xiaomi sobrecargue de apps un teléfono de gama alta también lo pondría del lado negativo. HyperOS 2 funciona muy bien y no se ve lastrado ni por su pesadez ni por la ejecución de la IA en segundo plano. Esta es un gran complemento.

Quizá el Xiaomi 15 Ultra atraiga en mayor medida las miradas debido a las extremas capacidades fotográficas, pero el Xiaomi 15 tampoco se queda mucho más atrás. Tiene el equilibrio perfecto para quien lo quiere todo en su móvil con un tamaño que no exagera sus dimensiones. Para mí es uno de los móviles a recomendar este 2025, sobre todo cuando encare la recta de descuentos dentro de unos meses.

8,7 Diseño 8,75 Pantalla 9 Rendimiento 9 Cámara 8,75 Software 8 Autonomía 8,75 A favor Súper completo y en tamaño compacto.

Muy buena pantalla.

Fluido y rápido en todo momento. En contra A rendimiento máximo se calienta bastante.

Exceso de apps no deseadas.

El gran angular flojea.



Imagen de portada | Iván Linares

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.