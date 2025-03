Google, Samsung y ahora Honor: los siete años de actualizaciones Android empiezan (por fin) a ser un estándar

El problema con las actualizaciones de Android es un mal endémico que lleva afectando a este sistema operativo desde sus inicios. Sin que se haya solucionado, hay marcas que poco a poco ponen remedio. Y la última en sumarse es Honor: el fabricante eleva el listón hasta los siete años garantizados de actualizaciones Android clave. El primero en recibirlas será el Honor Magic7 Pro.

No es que Android evolucione en exceso año tras año, la mayor parte de los cambios se centran en las mejoras de seguridad, de privacidad y en la comunicación entre el hardware, el software y el usuario. Aunque eso sí, pese a que no cambie en exceso, no hay duda de que todos queremos que nuestros móviles se actualicen. Cuanto más tiempo mejor, sobre todo cuando la capa del fabricante acaba superponiéndose a la propia de Android.

Presentación del honor Alpha Plan con siete años de actualizaciones Android y de seguridad

Siete años es el tope. Al menos de momento: desde la propia Google, la empresa que desarrolla el sistema operativo, a Honor, la marca más reciente en tomar la determinación de mantener con más vida sus dispositivos.

Samsung fue de las que abrió la veda: cuatro años de actualizaciones Android en los Samsung Galaxy S21 y siete años desde los Samsung Galaxy S24 en adelante. Además, el número de actualizaciones clave se equipara al de los parches de seguridad, un software igualmente importante para los dispositivos, ya que soluciona errores críticos que permiten ataques contra los dispositivos.

Con el Honor Alpha Plan, una estrategia presentada por la empresa en el marco del MWC y que prevé una notable inversión en software, inteligencia artificial y dispositivos conectados, Honor ha dado el paso ampliando hasta el extremo las actualizaciones Android de sus smartphones. De momento la confirmación llega para un único modelo, aunque lo más lógico es que se extienda a otros igualmente importantes en su catálogo, como el plegable Honor Magic V3. Es una gran noticia y un buen primer paso que debería extenderse.

Actualización de seguridad en un Samsung Galaxy

Actualizaciones sí, pero con prioridad a la gama alta. Si bien es lógico que sean los mejores móviles los que reciban más atención por parte de los fabricantes, ofreciendo con ello un mayor valor a sus clientes, que la garantía de actualizaciones de sistema se quede en los móviles más caros deja fuera la mayor parte del volumen de usuarios. Al fin y al cabo, los móviles que más se venden suelen ser los más económicos y los que más riesgo tienen de sufrir ataques.

La garantía de actualizaciones Android nunca es global: las marcas ofrecen más años solo a los más modernos y potentes de su catálogo

Samsung está extendiendo su política de actualizaciones también a su gama Galaxy A, incluso a la M: móviles como el nuevo Samsung Galaxy A56 ofrecen seis años de versiones Android, de parches de seguridad y de One UI, igual ocurre con el más económico Samsung Galaxy M16 5G.



actualizaciones android actualizaciones de seguridad honor Hasta 7 años Hasta 7 años samsung Hasta 7 años Hasta 7 años google Hasta 7 años Hasta 7 años apple 5-6 años (en todos los iPhone) 5-6 años (en todos los iPhone) motorola Hasta 5 años Hasta 5 años Xiaomi Hasta 4 años Hasta 5 años oneplus Hasta 4 años Hasta 5 años oppo Hasta 4 años Hasta 5 años realme Hasta 3 años Hasta 4 años

Democratizar las actualizaciones Android implica mejorar la experiencia de usuario, su seguridad, ofrece mayor privacidad y, también importante, traslada las mejoras de los nuevos modelos a los que llevan un tiempo en el mercado. Tener una garantía a largo plazo es bueno para quien compra un teléfono, pero también para quien lo vende. La satisfacción y el compromiso con la marca son oro.

Que un móvil no se actualice no implica que deje de funcionar, pero sí que lo hace mucho más vulnerable. Y transmite falta de interés hacia el producto y hacia quien lo compra: que Honor se sume al compromiso con los siete años es una excelente noticia. Ahora sólo falta que la garantía vaya extendiéndose al resto del catálogo aparte del Honor Magic7 Pro.

