MG fabricará en Galicia: la marca china que más coches vende en Europa se decide por España

MG fabricará coches en España.

Es oficial después de semanas de rumores en las que veníamos escuchando que la región española era una de las mejor posicionadas para producir los coches de la firma china de origen británico. Es su primera gran inversión fuera de China en casi una década y, sin duda, un respaldo a sus planes europeos.

El anuncio. MG lo ha confirmado: Galicia es la región elegida para la vuelta a la fabricación de MG en Europa. El anuncio había sido adelantado por Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, esta misma mañana pero no ha sido hasta esta tarde cuando la propia MG ha confirmado la noticia.

Desde hace meses se sabe que la Xunta de Galicia ha estado en conversaciones con la marca china para que se instale en suelo español para su nuevo desembarco en Europa. Y en abril, el propio Rueda mantuvo una serie de reuniones con representantes de la marca entre el 23 y el 25 de abril en China, según La Tribuna de Automoción.

El proyecto. La compañía asegura que, de partida, el proyecto cuenta con una inversión de 200 millones de euros y que creará "más de 2.000 empleos en Europa, estableciendo un centro estratégico para la siguiente fase de crecimiento de MG". Es decir, en la nota de prensa aportada por la compañía no se especifica cuántos de esos empleos serán en España y cuántos se crearán por el propio aumento de coches en el mercado europeo.

La empresa asegura que esta nueva planta está previsto que entre en funcionamiento en 2028 y que contará con una capacidad anual de fabricar hasta 120.000 vehículos. De momento, no se ha confirmado qué tipos de vehículos se fabricarán (puros de combustión, híbridos o eléctricos) ni tampoco se han especificado los modelos.

Por su parte, en informaciones recogidas por El Mundo, la Xunta eleva la cifra a 2.300 empleos, de los cuales 1.000 serían directos, otros 1.000 indirectos y 300 estarían relacionados con la actividad de la compañía en As Pontes (localidad cercana a Ferrol). En esta localidad se espera que la empresa levante una planta de componentes.

Algunas dudas. De momento, lo que se sabe es que la compañía se establecerá en Ferrol y levantará una planta auxiliar en As Pontes. La elección de Ferrol viene determinada por su puerto que ya ha servido de puerta de entrada a otros fabricantes chinos para su venta en España o su posterior distribución por Europa.

Lo que no se ha confirmado, además del tipo de vehículo utilizado, es qué método de fabricación se va a llevar a cabo. El Grupo Chery en Barcelona utiliza el método DKD donde el impacto local es mínimo. Las empresas (Omoda/Jaecoo/Ebro) han repetido que irán ampliando el número de operaciones que se realizarán en Barcelona pero, de momento, los coches llegan semimontados en contenedores y en suelo español sólo se terminan de encajar las últimas piezas del puzzle.

De momento, en su información SAIC (dueña de MG) no hace referencia a si los coches llegarán más o menos montados a suelo español. Cuantos más procesos se necesite realizar en la planta española, más empleos directos y más trabajo se dará a las empresas auxiliares de la zona.

"En Europa, para Europa". Esa es, según MG, la máxima de este aterrizaje en Galicia. Y es que la compañía ha encontrado un filón en nuestro continente con la venta de coches con todo tipo de tecnologías a precios muy bajos. En Europa es la marca china que más coches vende, colocando en 2025 un total de 211.014 unidades en la Unión Europea y 305.717 unidades si metemos en la ecuación a los países nórdicos y Reino Unido.

Esas ventas se entienden porque el Grupo SAIC ha encontrado en MG un filón para vender barato en Europa. La marca, anteriormente británica, no es desconocida para el público y tanto sus híbridos como sus eléctricos son baratos en comparación a las propuestas tradicionales europeas.

En España, en lo que llevamos de año, el MG ZS está entre los 10 híbridos no enchufables más vendidos y es el sexto coche más vendido en la suma de todas las tecnologías, según datos de ANFAC. Además, la marca es la décima compañía más vendida de nuestro país.

Aranceles. Queda por saber, como decíamos, cuál es la apuesta en cuanto a modelos concretos pero está claro que el desembarco de marcas chinas como BYD en Hungría y Turquía o el Grupo Chery en Barcelona está directamente asociado a la implantación de aranceles europeos a los coches eléctricos chinos.

SAIC, dueña de MG, es la compañía que enfrenta los aranceles más altos. Fabricar en Europa les puede permitir competir, todavía más, a precio pero la Unión Europea ya ha dejado claro que será necesario hacer un número mínimo de inversiones para considerar que el coche es europeo.

Esto no quiere decir que el coche sea eléctrico. Aunque los coches con motores de combustión no tienen aranceles, los rumores apuntan a una mayor blindaje europeo de su economía. Y producir en Europa para Europa puede ayudar, todavía más, a rebajar el precio de coches con motores de combustión, paliando en parte el esfuerzo económico que la compañía tiene que hacer con los eléctricos.

Foto | MG y Contando Estrelas

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