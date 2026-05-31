China se ha propuesto inundar el mercado mundial con sus coches y ya tiene un objetivo: exportar 10 millones de unidades

China ha multiplicado sus exportaciones de coches. Mientras las ventas en el mercado local parece ligeramente estancada, el número de vehículos que salen de sus fronteras se ha disparado hasta el punto de que, todo indica, veremos un nuevo récord de exportaciones este año.

Y tiene todo el sentido.

Rozando el millón. China exportó 901.000 vehículos el pasado mes de abril, de los cuales 796.000 unidades fueron vehículos de pasajeros, explican en Associated Press. Es una cifra ligeramente superior a la del pasado mes de marzo pero, sobre todo, se desliga por completo de los datos de 2025 ya que se han exportado un 85% más de coches que en el mes de abril del año pasado.

En lo que llevamos de año, la cantidad total de vehículos exportados supera ya los 3,13 millones de unidades, lo que supone un crecimiento de más del 60% respecto al periodo enero-abril de 2025, explican en CNEV Post.

10 millones. Es el objetivo, señalan en esta última publicación, para este año. De mantenerse el ritmo, las exportaciones superarían con creces esta cifra. El año pasado, China colocó en otros mercados 7,1 millones de vehículos y las previsiones apuntaban a que este año crecerían ligeramente hasta los 7,4 millones.

Sin embargo, esa nueva barrera de 10 millones de vehículos que asoma en el horizonte representa un nuevo hito histórico. El año pasado ya se creció un 21,1%. De mantener este ritmo estaríamos hablando de irnos a crecimientos por encima del 30%.

¿Por qué? China tiene un problema interno. Retiradas las ayudas a la compra de coches eléctricos, las ventas de este tipo de vehículos han caído. Los primeros meses del año fueron especialmente malos pero poco a poco se han ido recuperando. La subida del combustible como consecuencia de la crisis de Ormuz ha tenido mucho que ver.

China que en 2025 volvió a batir un nuevo récord de coches vendidos se enfrenta a un nuevo problema. El año pasado, con vistas a la retirada de las ayudas, se automatricularon muchos coches a los que fue complicado darles salida. El mercado cayó en una guerra de precios salvaje y las ventas de coches nuevos se frenaron.

El resultado es una tormenta perfecta para una industria sin ayudas, con mucho stock que necesita vender coches a una cultura que sigue priorizando el ahorro familiar. Entre enero y abril de este año, en China se han vendido un 25% menos de vehículos de pasajeros que el año pasado.

Los vendemos fuera. La única salida que le queda a la industria china es sacar fuera de sus fronteras sus coches. Esto está siendo la tabla de salvación para algunas de sus empresas. BYD, por ejemplo, está alcanzando niveles de exportación que no esperaban hasta 2030.

Todo este movimiento está permitiendo a China posicionarse como un país que ofrece coches tecnológicos a precios asequibles. Esto les ha permitido crecer en Brasil más de un 220% y rozar el 200% de crecimiento en Corea del Sur, Australia y Alemania, señalan en Al Jazeera.

El coche perfecto para cada mercado. Aunque el mercado chino se dirige al vehículo de nueva energía (los NEV en China engloban a híbridos enchufables y eléctricos), la ventaja del país es que ahora mismo tiene la tecnología perfecta para cada lugar.

Este tipo de vehículos ha aumentado sus exportaciones en más de un 40% en lo que llevamos de año pero su mercado principal sigue siendo el asiático. Allí donde el eléctrico tiene muy poca penetración, como Australia o Japón, sus tasas de crecimiento pueden ser muy altas.

Pero en otros mercados como Europa, China cuenta con híbridos enchufables que no están gravados con aranceles. Este tipo de vehículos están siendo acogidos con los brazos abiertos, especialmente en países como España donde el precio de compra es el factor determinante. Cuatro de los 10 modelos más vendidos con esta tecnología son chinos.

Más y más objetivos. Hay que añadir que el país ha estado haciendo esfuerzos por llegar a nuevos mercados. Pese a las advertencias de Estados Unidos, algunas marcas chinas tienen por objetivo seguir ganando adeptos en México. Y las exportaciones a Canadá se han disparado. Incluso en Japón, BYD intentará vender su propio kei car una rareza a la que ningún extranjero se había atrevido hasta ahora.

Además, todo América Latina está aceptando la llegada de más y más vehículos chinos. Los coches siguen llegando mientras BYD pone a funcionar a pleno rendimiento la planta construida en Brasil y anuncian nuevos lanzamientos específicos para Europa de sus híbridos enchufables.

Y sin olvidarnos del resto de compañías. Mientras BYD ha crecido en sus exportaciones alrededor de un 10% a principios de año, Chery lo ha hecho en más de un 200%, Geely en más de un 51% y Leapmotor, ahora con el respaldo de Stellantis, casi un 400%.

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