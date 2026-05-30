Sudán escondía cientos de tumbas desconocidas de una civilización perdida. Han aparecido gracias a satélites

Si hay una civilización conocida dentro del continente africano, esa es el Antiguo Egipto y figuras como Ramsés o Cleopatra. No obstante, relativamente cerca hubo otro reino estudiado largo y tendido por la arqueología: Nubia (aunque menos famoso para el gran público). Y entre ambos, un desierto por que el que pasar de largo, literal como figuradamente. Porque allí está el desierto de Atbai, una región entre el Nilo y el Mar Rojo donde un equipo de arqueología acaba de descubrir cientos de tumbas de hace más de 5.000 años dispuestas de forma monumental, como puedes ver sobre estas líneas.

El hallazgo. Un equipo internacional de arqueología ha identificado 280 monumentos funerarios de piedra dispersos por el desierto de los que solo sabían la existencia de 20. Es decir, que 260 son "nuevas". Al conjunto fúnebre se le ha denominado Atbai Enclosure Burials y su construcción probablemente se ubique entre el 4500 y el 2500 a.C.. Estas estructuras consisten en grandes recintos circulares u ovoides delimitados por grandes muros hechos con piedra de la zona, cuyos diámetros varían desde los cinco metros en los ejemplares más modestos hasta alcanzar los 82 metros.

En su interior han encontrado restos tanto humanos como de ganado vacuno, ovino y caprino. La disposición interna de algunas tumbas apunta a cierta desigualdad social: en varios hitos hay un enterramiento central que domina la estructura, con otros humanos y animales dispuestos a su alrededor. De hecho, la tumba con más ajuar fúnebre contenía restos de unas 18 vacas.

Por qué es importante. Porque estas tumbas sugieren que la región no era un mero corredor de paso entre civilizaciones, sino el hogar donde vivían pueblos pastores. El desierto de Atbai no era una tierra de nadie entre Egipto y el Mar Rojo, sino que tenía su propia identidad. Como sugiere el paper, los monumentos son la expresión cultural de una sociedad con estratos sociales en los que la riqueza se evidenciaba con ritos, estos hitos en piedra y el ganado, al igual que otras regiones vecinas.

Contexto. De acuerdo con excavaciones previas y el radiocarbono empleado sobre estas, estos monumentos probablemente se construyeron durante el declive del Período Húmedo Africano, cuando esa zona ubicada en el noreste de África pasaba de condiciones más húmedas a la aridez porque en ese momento el desierto de Atbai no era tal: contenía vegetación y fuentes de agua, aunque fueran estacionales. Conforme el clima se hizo más duro, el pastoreo de vacas también se convirtió en una tarea más ardua, de modo que fueron adaptando sus rebaños: ovejas, cabras y finalmente camellos.

Cómo lo han descubierto. En una palabra: satélites. El equipo conformado por arqueólogos de la Universidad Macquarie, la unidad de investigación HiSoMA de Francia y la Academia Polaca de Ciencias empleó teledetección satelital sobre el desierto del este del Sudán para cartografiar mil kilómetros de desierto en busca de más pistas para conocer su historia.

¿Por qué querría un arqueólogo evitarse excavar? Básicamente, porque en Sudán hay un conflicto armado que hace que la labor de campo pueda ser directamente letal. Pero además de localizar las tumbas, las imágenes satelitales revelaron también redes densas de senderos ancestrales grabados en el paisaje por el paso repetido del ganado entre zonas de pastoreo y fuentes de agua, una huella directa y visible de la actividad ganadera vinculada a los sitios funerarios. Es decir, no solo encontraron dónde enterraban a sus muertos, sino los caminos que recorrían en vida.

Sí, pero. El primer "pero" es obvio: la mayoría de ese despliegue funerario solo se ha visto en satélite y no se ha excavado, lo que deja en el aire información básica como una datación precisa. Por otro lado, este hallazgo localizado en el desierto de Atbai podría ser solo la punta del iceberg: otras se han podido perder por la erosión, inundaciones o hasta la minería moderna, muy activa en la zona.

Los propios autores reconocen que no saben con certeza si estas estructuras son exclusivas del Atbai o si existieron en regiones vecinas y simplemente no han sobrevivido. La pregunta del millón es: si en un desierto tan poco estudiado como este acaban de aparecer 260 monumentos de golpe, ¿cuánta historia del Sahara pastoralista seguirá escondida bajo la arena esperando a ser descubierta?

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Portada | Atbai Enclosure Burials: Monumentalism, Pastoralism and Environmental Change in the Mid-Holocene East Nubian Deserts editada con Gemini



