Cómo repasar el temario de la PAU usando NotebookLM y prepararte para el examen de selectividad

Vamos a explicarte cómo repasar el temario de la PAU usando NotebookLM, la herramienta de inteligencia artificial de Google. NotebookLM te permite utilizar la IA de Google pero basándose solo en los datos que le subas, como por ejemplo tus apuntes, lo cuál te abre muchas puertas para ayudarte e incluso gamificar tu aprendizaje.

Vamos a empezar explicándote qué es y por qué es útil para estudiar esta herramienta. Luego te diremos los pasos previos para poder utilizarla como ayuda para tus estudios, y terminaremos resumiéndote sus principales funciones a la hora de ayudarte con la PAU

Qué es NotebookLM y qué lo hace útil para estudiar

NotebookLM es una herramienta de Google basada en Gemini. Es una plataforma donde puedes crear cuadernos, y en cada uno de ellos subir fuentes específicas. Estas fuentes pueden ser archivos que subas a mano, pero también enlaces o incluso vídeos de YouTube.

Una vez tengas configurado tu cuaderno con tus propias fuentes, puedes hacerle a Gemini preguntas, y la IA te responderá basándose únicamente en la información de tus fuentes. Vamos, que no buscará información en Internet, sino solo en las fuentes que tú le subes.

Esto significa que vas a poder subir el temario de la selectividad y hacerle preguntas o crear contenido basándose únicamente en tus apuntes y el temario. No obtendrá información de ningún otro sitio. Incluso puedes crear distintos cuadernos donde ir subiendo los apuntes por asignatura.

Gracias a esto, vas a poder pedirle a la IA contenidos que no entiendas, pero también puedes pedirle que te haga preguntas, resúmenes, esquemas, o que te ponga a prueba creando exámenes. De hecho, por poder puedes incluso crear podcasts con los que escuchar tus apuntes o lecciones concretas cuando quieras.

Cómo configurarlo antes de empezar

Para utilizar NotebookLM para este fin, primero tienes que configurarlo. Para eso, empieza entrando en notebooklm.google.com, y crea un nuevo cuaderno. NotebookLM es una herramienta que puedes usar de forma gratuita, aunque con un límite de 50 fuentes gratis. Si quieres que tu cuaderno tenga más, entonces tendrás que pagar.

Cuando estés creando tu primer cuaderno, podrás subir tu primera fuente. Puedes subir fuentes de varias maneras, utilizando una web cuyos datos quieras utilizar, subiendo archivos que pueden ser PDF, imágenes, documentos o audios, vídeos de YouTube, carpetas de Drive o texto copiado.

Aquí, lo que tendrás que hacer es subir tu temario y/o tus apuntes como fuentes. Puedes hacerlo con todos los formatos que creas necesarios, y puedes decidir si subirlos todos, subir solo los de una signatura, lo que prefieras.

Por darte ideas, puedes subir los siguientes elementos:

PDFs de tus apuntes o del libro de texto

de tus apuntes o del libro de texto Documentos de Google Drive directamente

directamente Presentaciones de clase en formato PDF

en formato PDF Páginas web (pegando la URL)

(pegando la URL) Texto copiado directamente si tienes apuntes en otro formato

directamente si tienes apuntes en otro formato Todo el temario en el caso de que lo tengas algún formato

Cuanto más completo sea el material que subes, mejor va a funcionar después esta plataforma. Sube tu libro de texto en PDF, súbelo entero. Si tienes apuntes, súbelos, y lo mismo con cualquier otro material. NotebookLM lo procesa todo a la vez y cruza la información de todas las fuentes cuando le hagas una pregunta o petición.

Cómo usarlo para repasar el temario

Una vez tengas subidos todos tus apuntes y datos, ya puedes entrar en el apartado de Chat, donde puedes hacerle a Gemini cualquier pregunta. La IA de Google te responderá usando únicamente tus apuntes como fuente para encontrar las respuestas.

También vas a tener la columna de Studio, donde encontrarás otras opciones como la de crear un resumen de audio como si fuera un podcast, un resumen en vídeo, o una presentación. También podrás crear tarjetas didácticas para repasar, informes, etcétera.

Además de esto, estas son otras cosas que vas a poder hacer con NotebookLM una vez subas los apuntes:

Hazle preguntas del temario como si fuera un profesor : La IA va a tener todos los datos, o sea que si hay algo de lo que no te acuerdas puedes pedirle que te lo explique para así no perder tiempo buscando la información.

: La IA va a tener todos los datos, o sea que si hay algo de lo que no te acuerdas puedes pedirle que te lo explique para así no perder tiempo buscando la información. Pide el resumen de un tema : Si has subido el libro de texto o tus apuntes, vas a poder pedirle que te haga resúmenes de temas concretos. Podrás decirle el número del tema o incluso la temática. Vamos, que puedes pedirle que te resuma el tema 3 de Biografía o la Segunda República Española.

: Si has subido el libro de texto o tus apuntes, vas a poder pedirle que te haga resúmenes de temas concretos. Podrás decirle el número del tema o incluso la temática. Vamos, que puedes pedirle que te resuma el tema 3 de Biografía o la Segunda República Española. Pídele preguntas de examen : Esta es una de las funciones más potentes para preparar la PAU, porque puedes poner a prueba tus conocimientos pidiéndole a la IA que genere un examen. Puedes pedirle X preguntas concretas sobre un tema, e incluso que sean tipo test. Puedes pedirle que te haga las preguntas una a una para ir respondiéndolas de forma individual como si fuera un chat, o lo que prefieras.

: Esta es una de las funciones más potentes para preparar la PAU, porque puedes poner a prueba tus conocimientos pidiéndole a la IA que genere un examen. Puedes pedirle X preguntas concretas sobre un tema, e incluso que sean tipo test. Puedes pedirle que te haga las preguntas una a una para ir respondiéndolas de forma individual como si fuera un chat, o lo que prefieras. Un audio para repasar sin mirar a la pantalla : La hemos mencionado antes, y es una de las funciones más populares de NotebookLM. Se trata de Audio Overview, función con la que pides que se genere un podcast con dos voces dialogando sobre el tema, explicándote y debatiéndolo. Es perfecto para repasar mientras haces deporte u otras cosas.

: La hemos mencionado antes, y es una de las funciones más populares de NotebookLM. Se trata de Audio Overview, función con la que pides que se genere un podcast con dos voces dialogando sobre el tema, explicándote y debatiéndolo. Es perfecto para repasar mientras haces deporte u otras cosas. Crea una guía de estudio: También puedes pedirle que te genere una guía de estudio estructurada con conceptos clave, fechas importantes y posibles preguntas de examen. El resultado lo puedes copiar, imprimir o guardar para seguir repasando sin necesidad de tener la herramienta abierta.

Limitaciones y qué no esperar de NotebookLM

Como hemos visto, NotebookLM es una herramienta muy útil para ayudarte a estudiar para la selectividad. Pero tiene una serie de límites que conviene conocer y tener en cuenta a la hora de trabajar con ella.

El primero es que solo va a saber lo que le des. Sus conocimientos se basan en tus apuntes, o sea que si estos están incompletos o tienen errores, la IA trabajará con esos errores. La calidad de lo que obtengas dependerá directamente de la calidad del material que subas como fuente.

No sustituye el que tengas que estudiar, solo lo complementa. La IA no va a hacer magia ni el examen por ti, y tampoco va a memorizar el temario ni hacer que entiendas cosas que no has leído. Es una herramienta que sirve para repasar y hacer preguntas, no un atajo para no tener que estudiar.

El Audio Overview tiene limitaciones, porque funciona mucho mejor en inglés que en español. En nuestro idioma ha mejorado considerablemente, pero todavía puede no estar del todo afinado. Eso el audio, porque los resúmenes y respuestas escritas sí funcionan bien en castellano.

Y por último, la versión gratis tiene un límite de fuentes por cuaderno. Puedes subir hasta 50 fuentes por cuaderno, con un máximo de 500.000 palabras en total. Si creas un cuaderno por asignatura de selectividad debería ser más que suficiente, pero conviene tenerlo en cuenta.

En Xataka Basics | Qué es NotebookLM, para qué sirve y cómo empezar a usarlo desde cero