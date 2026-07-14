Los expertos lo tienen claro: "El confinamiento absoluto en pisos aburre y estresa a los gatos, alterando su naturaleza"

La imagen tradicional del gato doméstico suele ser la de un animal independiente, perezoso y perfectamente adaptado a pasar sus días durmiendo en el sofá de un apartamento. Sin embargo, la realidad biológica y psicológica de los felinos choca frontalmente con este estilo de vida, ya que los expertos, tal y como ha recogido El Español, apuntan a que "el confinamiento absoluto en pisos aburre y estresa a los gatos, alterando su naturaleza".

La biología. El gato doméstico conserva intactos gran parte de los instintos de sus ancestros salvajes. Irene Rochlitz, desde su labor en el grupo de Bienestar Animal e Interacciones Humano-Animal de Cambridge, ha documentado ampliamente cuáles son las necesidades conductuales básicas e innegociables de la especie. Y aquí está claro que el felino requiere de un territorio estructurado, zonas específicamente delimitadas para sus necesidades biológicas, y oportunidades constantes para el juego y la simulación de secuencias de caza.

El problema es que cuando un animal equipado con este instinto depredador y territorial se ve confinado a los metros cuadrados de un piso sin el enriquecimiento adecuado, los riesgos para su salud mental y física se disparan de forma exponencial.

Nuestro papel. Las pautas de comportamiento animal indican que la falta de estímulos en entornos cerrados exige intervenciones proactivas por parte de los humanos. Al revisar la evidencia sobre el comportamiento felino en distintos entornos de alojamiento, queda patente que es fundamental aplicar recomendaciones específicas para mitigar los impactos del espacio confinado y no tratar esto como algo "normal".

Su respuesta. El aburrimiento crónico en los gatos no debe interpretarse como una simple tristeza pasajera, sino que es un grave desencadenante clínico. Una rigurosa revisión práctica basada en evidencia científica detalla cómo los gatos de interior que carecen de las salidas adecuadas para rasguñar, cazar o jugar terminan desarrollando severos problemas de salud y de conducta.

Si la carga instintiva no logra canalizarse, el animal buscará mecanismos de escape que los propietarios suelen catalogar erróneamente como "mal comportamiento" o agresividad, cuando en la mayoría de los casos son respuestas fisiológicas a un entorno deficiente.

En su salud. El sedentarismo y la ansiedad mantenida en el tiempo pasan una alta factura al organismo del animal, como ocurre en los humanos. Aquí los expertos subrayan que el confinamiento, ya sea prolongado en un hogar o en una jaula de refugio, requiere de la implementación inmediata de estrategias de enriquecimiento para prevenir problemas médicos. Y es que una de las consecuencias clínicas más graves y recurrentes derivadas de esta ansiedad inducida por el ambiente es la enfermedad del tracto urinario inferior.

En la pandemia. La pandemia de COVID-19 ofreció a la comunidad científica un escenario único y masivo para estudiar el comportamiento felino ante cambios abruptos en las rutinas y los niveles de confinamiento compartidos con sus dueños humanos. Aquí un reciente estudio empírico evaluó de manera comparativa diversas métricas felinas, dividiendo el análisis en tres fases diferenciadas: antes de la pandemia, durante los confinamientos estrictos y en el periodo post-confinamiento. Este estudio midió el bienestar, las alteraciones de comportamiento y la condición corporal de los gatos domésticos involucrados.

Los resultados apuntaron que, durante el periodo de confinamiento que vivimos, los problemas de comportamiento de los gatos iban a más con una mayor inquietud. Pero además, también se observó que durante estos meses los gatos analizados aumentaron considerablemente su peso.

La mejor estrategia. A la hora de tener a un gato en un piso 'encerrado' es importante aplicar diferentes estrategias para que pueda estar en un entorno cómodo. Es por ello que se recomienda disponer de elementos que permitan al gato expresar comportamientos naturales de marcaje, por lo que se debe tener el espacio adecuado para rasguñar.

Además, se debe estructurar el territorio de la casa mediante la integración de refugios y plataformas elevadas, dado que el control visual en altura forma parte de las necesidades conductuales intrínsecas del animal.

Imágenes | Erik-Jan Leusink

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