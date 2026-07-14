Una pareja de jubilados han hackeado las vacaciones: se alojan gratis en casas de lujo y castillos de toda Francia

Cada pocos meses, Claudine y Jean-Louis, una pareja de jubilados que vive en Aveyron, en el sur de Francia, hacen la maleta para iniciar unas vacaciones un tanto peculiares. A veces su destino es un castillo en la región de Saona y Loira. Otras, una casa con piscina en la Provenza francesa. No son millonarios, pero nadie les cobra por alojarse en esos lujosos inmuebles.

A cambio, la pareja de jubilados solo tiene que dar de comer a un gato, regar un jardín y recogen el correo de gente que apenas conocen. Llevan doce años haciéndolo y lo contaban en Le Figaro Emploi como quien describe una rutina cualquiera.

Detrás de esas aparentes vacaciones de lujo, hay un sistema con reglas claras y un motivo inesperado: tienen que irse a pasar el verano a palacios y casoplones con piscina porque su pensión de jubilación no les alcanzaba para irse de vacaciones.

El truco tiene nombre: home-sitting

El nombre suena muy moderno, pero en realidad la idea es tan vieja como pedirle a un familiar, vecino o amigo que se pase de tanto en tanto a regarte las plantas o a darle de comer al gato durante tus vacaciones.

En el caso del home-sitting, ese cuidador no es tu vecino, sino que es posible que deba atravesarse el país para regarte las plantas, por lo que el incentivo es permitirle alojarse gratis en tu casa mientras dure el encargo. Es un intercambio en especie en el que no hay dinero de por medio.

La pareja de jubilados hace años que usa DomSitting, una plataforma francesa especializada en este tipo de situaciones, pensada solo para jubilados. Cada encargo dura desde unos días hasta varias semanas, y el propietario suele explicar las tareas que hay que llevar a cabo y mostrar la casa en persona antes de irse de vacaciones. "Sin DomSitting, simplemente no podríamos viajar", declaraba Claudine al digital francés.

No meten a cualquiera en tu casa

Entrar en este mundo no es automático. Al fin y al cabo se trata de meter a un desconocido en tu casa. Como medida de control piden un historial penal limpio y un seguro que cubra posibles daños en la vivienda. Nomador, la plataforma más usada en Francia fuera del circuito exclusivo para jubilados, exige verificar el DNI o pasaporte y cubre la vivienda con un seguro de hasta 50.000 euros por daños.

Una vez aprobado el perfil, el jubilado puede elegir entre encargos repartidos por toda Francia, y a veces también se extienden a Suiza o los Países Bajos.

Antes de cada estancia firman un contrato con normas concretas, como no recibir invitados en la casa "prestada". Las tareas asignadas son sencillas: pasear al perro, regar macetas, vigilar que todo funcione. Nada que un jubilado de setenta años no pueda hacer sin esfuerzo.

El boca a boca de este "truco" para alojarse en villas de lujo, castillos o casoplones durante el verano ha hecho que corra como la pólvora. Una youtuber de viajes francesa publicó un vídeo desde una villa de Nantes con jacuzzi que, según ella, "jamás habría podido pagarse" por su cuenta. Sus únicas tareas eran regar un jardín enorme y dar de comer a Melchior, el gato de la casa. Pagó unos 30 euros por tres meses de acceso a Nomador y encadenó cinco semanas de alojamiento gratis en distintos destinos.

Vacaciones al alcance de los jubilados

Según indicaron en su entrevista con el medio francés, la pensión conjunta de Claudine y Jean-Louis ronda los 2.400 euros al mes. No es una cifra baja, pero tampoco deja mucho margen para escapadas frecuentes, teniendo en cuenta los precios en Francia.

Según los últimos datos de 2025 del organismo estadístico del Gobierno francés, la pensión media de un jubilado en Francia es de 1.666 euros brutos, unos 1.541 euros netos. Y el país cuenta hoy con 17,2 millones de personas jubiladas.

La alternativa del home-sitting les permite viajar a otras ciudades del país, no pagan alquiler, ni luz, ni gas, ni agua en el lugar donde se alojan. Tampoco gastan apenas en su propia casa mientras están fuera.

Los gastos de sus vacaciones solo implican la gasolina y la comida del día a día. Claudine calcula que así ahorran unos 5.000 euros al año, dinero que antes se iba en hoteles o casas de vacaciones que jamás se habrían podido permitir.

En Xataka | Los multimillonarios y famosos tienen una nueva forma de ganar dinero con sus mansiones: alquilarlas a sus fans

Imagen | Unsplash (Alejandra Cifre González, 冷毛)