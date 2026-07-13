Un Garmin por 150 euros, el POCO X8 Pro, Nintendo Switch 2 y más: las mejores ofertas de la nueva promo de AliExpress

A punto de llegar al ecuador de julio, AliExpress ha arrancado una nueva promo: Venta de vacaciones. Durante unos días (concretamente, hasta que termine el próximo 19 de julio), tenemos a nuestra disposición un montón de descuentos en tecnología bastante jugosos y donde vamos a poder encontrar móviles, tablets, consolas, relojes y casi cualquier cosa que se nos ocurra.
Hemos elegido cinco ofertas que nos parecen especialmente interesantes y que, además, tienen envío todas desde España:
- Nothing Phone (3a) Pro por 328,68 euros, un móvil Android con un diseño único.
- POCO X8 Pro por 276,20 euros, el superventas de Xiaomi.
- Garmin Forerunner 255 por 154,60 euros, un reloj deportivo versátil y con mucha autonomía.
- Realme 16 Pro 5G por 268,77 euros, un móvil Android económico con batería de 6.500 mAh.
- Nintendo Switch 2 por 406,88 euros, la híbrida de Nintendo a buen precio antes de su próxima subida.
Nothing Phone (3a) Pro
El primer dispositivo es este Nothing Phone (3a) Pro, un móvil Android con buena calidad-precio que destaca por tener un diseño único. Más allá de esto, también cuenta con una buena pantalla de 6,77 pulgadas y una configuración de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, algo que hará que el móvil sea más longevo. Su sistema de cámaras, además, cumple con buena nota. Sale por 328,68 euros.
Nothing Phone (3a) Pro 12+256 GB
POCO X8 Pro
Y ahora vamos con otro móvil de gama media, uno que, además, es de los más vendidos de este 2026. El POCO X8 Pro es un dispositivo muy interesante que, gracias al silicio-carbono, tiene una batería con 6.500 mAh sin ser un armatoste enorme. Su pantalla es de 6,59 pulgadas, monta un MediaTek Dimensity 8500-Ultra y cuenta con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Cuesta 276,20 euros.
Garmin Forerunner 255
Los relojes Garmin suelen tener muy buen descuento en estas promos de AliExpress y el mejor ejemplo es este Forerunner 255. Es un dispositivo con una pantalla de 1,3 pulgadas y con resistencia al agua de 5 ATM, por lo que es apto para nadar con él. Es ligero (solo pesa 49 gramos) y uno de sus puntos fuertes es su autonomía, que puede llegar hasta los 14 días. Cuesta 154,60 euros.
Garmin Forerunner 255
Realme 16 Pro 5G
Vamos con otro teléfono móvil, en esta ocasión de Realme. El Realme 16 Pro 5G es otro teléfono especialmente interesante si estás buscando algo por menos de 300 euros (cuesta ahora mismo 268,77 euros en AliExpress). Monta una batería con una gran capacidad de 6.500 mAh y destaca por tener una pantalla de 6,78 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz, algo que no solemos ver en demasiados teléfonos.
Realme 16 Pro 5G
Nintendo Switch 2
Y cerramos esta selección de ofertas con una que aparece en todas las promos de AliExpress. Se trata de Nintendo Switch 2, una consola que viene a ser una versión hipervitaminada de la primera Switch. Conectada a un televisor, nos permitirá jugar a 4K, todo sin renunciar a su modo portátil para que podamos jugar donde queramos. Ahora mismo está disponible por 406,88 euros, un precio algo más alto de lo que ha costado en otras ocasiones, pero que está lejos de los casi 500 euros que costará a partir de septiembre.
Nintendo Switch 2
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Nintendo, Xiaomi, Garmin, Realme, Nothing, Xataka
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