El Quijote que Orson Welles nunca terminó por fin tomará forma. Cuatro filmotecas se han tenido que poner de acuerdo para lograrlo

Welles tardó casi treinta años en no acabar su Quijote. Terry Gilliam tardó otros treinta y lo consiguió, pero el proceso fue una pesadilla que mereció su propio documental. Adaptar el Quijote nos ha dado varios clásico menores y algún que otro hito (la histórica serie de animación española, sin ir más lejos) y ahora, cuatro filmotecas europeas están a punto de demostrar que existe una tercera vía, a golpe de recuperación y restauración de una de las no-películas más famosas de la historia.

Colaboración internacional. Cuatro instituciones cinematográficas han decidido terminar, en la medida en que algo así pueda terminarse, la obra que Orson Welles dejó inconclusa tras su muerte. Durante el festival Cinema Ritrovato de Bolonia, la Filmoteca Española, la Cinémathèque Française, la Cineteca Nazionale italiana y el Filmmuseum de Múnich confirmaron el inicio de la reconstrucción de su 'Don Quijote'. Coordina el proyecto Esteve Riambau, historiador, cineasta y antiguo director de la Filmoteca de Catalunya. El objetivo, según ha explicado el propio Riambau, es tener la reconstrucción lista en 2028.

Un rodaje infinito. En 1957 el amigo de Welles Frank Sinatra invirtió 25.000 dólares en el proyecto. La idea original era que funcionara como un complemento dentro del propio show televisivo del cantante, con forma de especial breve para la CBS. Por entonces estaba previsto que lo protagonizara Charlton Heston, pero no pudo ser por cosas de agenda. El rodaje se desarrolló en México, España e Italia y se prolongó, con interrupciones y regresos, a lo largo de casi tres décadas.

El acuerdo con CBS acabó cayéndose y Welles decidió convertir el especial televisivo en el largometraje que nunca terminaría y que evolucionaría bañado en caos puro: en México, por ejemplo, Welles trabajaba sin guion terminado, rodando secuencias improvisadas en la calle, y él mismo se encargaba de llevar las cuentas del rodaje con detallismo obsesivo. Ni la muerte en 1969 del actor que interpretaba al Quijote, Francisco Reiguera, ni la del que daba vida a Sancho Panza, Akim Tamiroff, en 1972, frenaron a Welles, que siguió rodando también en color. En 1982, tres años antes de morir, todavía introducía cambios en una película a la que llamaba cariñosamente Il mio bambino.

Una maldición que se extiende. El Quijote tiene fama de devorar carreras. Terry Gilliam necesitó ocho intentos de rodaje fallidos y una demanda de su propio productor para sacar adelante 'El hombre que mató a Don Quijote', un proyecto que arrancó en 1998 y estrenó finalmente en 2018. El desastre del primer intento, en el año 2000, con Jean Rochefort y Johnny Depp, quedó retratado en el documental 'Lost in La Mancha'. Antes que ellos, Peter O'Toole, John Lithgow y Rafael Rivelles ya habían dado vida al hidalgo en versiones bastante más convencionales.

Qué material tenemos. Una cantidad enorme y dispersa. La Cinémathèque Française conserva unos 80 minutos en positivos de 35 mm que se exhibieron en el Festival de Cannes de 1986. La Filmoteca Española compró en 1991 rollos de 16 y 35 mm que suman 50.000 metros de película, además de los derechos de explotación cultural, y es la investigadora de todo el legado. El bloque parcialmente inédito está en Roma: entre 40.000 y 50.000 metros de negativos que el montador Mauro Bonanni custodiaba en Cinecittà y que Oja Kodar, última colaboradora de Welles, recuperó en 2017 tras resolver un litigio con el montador.

Lo que viene. Riambau afirma que todos estos materiales "aún no los ha visto nadie". A eso se suman más de 2.000 páginas de guion que Welles fue escribiendo durante décadas, aunque parte del material se ha perdido. Riambau ordenará un guion que aún no tiene una estructura clara y en 2027 se cotejará con las imágenes para censar todo el material disponible. Puede haber sorpresas en los miles de metros procedentes de Cinecittà: este Quijote aún puede dar más quebraderos de cabeza.

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