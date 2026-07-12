Un youtuber brasileño replica Photoshop en GIMP: es gratis, open source y Adobe no puede hacer nada para evitarlo

Hay mil y un alternativas a Photoshop muy interesantes que te permiten contar con un potente editor fotográfico sin entrar en pagos abultados ni suscripciones de ningún tipo. GIMP se ha consolidado como una de las alternativas open source más destacadas, aunque igual su interfaz no es del todo amigable si vienes del entorno de Adobe. PhotoGIMP nace precisamente para resolver ese choque. Se trata de un parche gratuito que reorganiza su interfaz, sus atajos y varios ajustes para que resulte mucho más familiar a cualquiera que venga del software de Adobe.

Qué es exactamente PhotoGIMP

PhotoGIMP es un conjunto de archivos de configuración que sustituyen los ajustes por defecto de GIMP. El proyecto lo mantiene Dionatan Simioni, conocido como Diolinux, especializado sobre todo en Linux y software libre, y se distribuye de forma abierta bajo licencia GPL-3.0 a través de GitHub, lo que significa que puede usarse, modificarse y distribuirse libremente.

Cabe destacar que PhotoGIMP no añade funciones nuevas a GIMP ni lo convierte en Photoshop. Tal y como se explica en el propio repositorio oficial del proyecto, se trata de un parche gratuito y mantenido por la comunidad que transforma GIMP en una interfaz con la idea de que resulte fácil de utilizar para aquellos que vienen de Photoshop. Así que el editor que hay detrás sigue siendo GIMP, con sus mas y sus menos.

Qué cambia exactamente PhotoGIMP

PhotoGIMP toca varios elementos de la experiencia de uso, pero no el motor del programa:

Disposición de las herramientas. Los iconos y paneles se reorganizan para imitar la posición a la que están acostumbrados quienes usan Photoshop, de forma que no haya que aprender de cero dónde está cada cosa.

Los iconos y paneles se reorganizan para imitar la posición a la que están acostumbrados quienes usan Photoshop, de forma que no haya que aprender de cero dónde está cada cosa. Atajos de teclado. Las combinaciones de teclas siguen la documentación oficial de Adobe para la versión de Windows, así que buena parte de la memoria muscular de años usando Photoshop sigue sirviendo.

Las combinaciones de teclas siguen la documentación oficial de Adobe para la versión de Windows, así que buena parte de la memoria muscular de años usando Photoshop sigue sirviendo. Aprovechamiento del lienzo. Los ajustes por defecto se modifican para dejar el máximo espacio posible de trabajo visible en pantalla.

Los ajustes por defecto se modifican para dejar el máximo espacio posible de trabajo visible en pantalla. Pantalla de bienvenida e icono propios. El parche incluye una pantalla de inicio distinta a la de GIMP estándar y, en Linux, un lanzador con nombre e icono propios en el menú del sistema.

El parche incluye una pantalla de inicio distinta a la de GIMP estándar y, en Linux, un lanzador con nombre e icono propios en el menú del sistema. Idioma por defecto. La configuración que aplica el parche deja el programa en inglés de serie, aunque puede cambiarse desde los ajustes en cualquier momento.

Cómo instalar PhotoGIMP

El proceso varía ligeramente según el sistema operativo, pero sigue siempre la misma lógica. Y es que primero hay que tener GIMP instalado y haberlo abierto al menos una vez, para que genere sus propias carpetas de configuración, y después sustituir esos archivos por los que trae PhotoGIMP.

En Linux, el parche está pensado sobre todo para la versión de GIMP instalada a través de Flatpak. El proceso consiste en descargar el archivo comprimido para Linux desde el repositorio oficial y extraerlo directamente en la carpeta personal del usuario, de forma que los archivos se coloquen en las carpetas ocultas .config y .local. Si has instalado GIMP a través de otro gestor, como apt, dnf o Pacman, en lugar de Flatpak, el proceso también funciona siempre que la carpeta de configuración se encuentre en la misma ubicación y la versión instalada sea la 3.0 o superior.

En Windows, presiona la tecla Windows + R, escribe %APPDATA%\GIMP y copia dentro de esa carpeta el contenido de la versión de PhotoGIMP para Windows, previamente descargada y descomprimida.

En macOS, el destino es la carpeta ~/Library/Application Support/GIMP, accesible desde el Finder con el atajo Cmd + Shift + G, donde se copia igualmente la carpeta de configuración que trae el parche.

En los tres casos es muy recomendable hacer antes una copia de seguridad de la carpeta de configuración original, en caso de que quieras conservar tus ajustes personalizados previos ya que PhotoGIMP sobrescribe archivos como los atajos, la disposición de los paneles, las plantillas o el tema visual. Desinstalarlo es igual de sencillo. Y es que basta con borrar esa misma carpeta de configuración y volver a abrir GIMP, que se ejecutará automáticamente con sus ajustes de fábrica.

Cabe destacar que, la versión actual del parche solo funciona con GIMP 3.0 o superior. Así que si todavía usas la rama 2.10 tendrás que actualizar el programa antes de aplicar PhotoGIMP.

Es GIMP, tanto para lo bueno, como para lo no tan bueno

Como veníamos contando, PhotoGIMP pretende reducir esas pequeñas fricciones iniciales a los que están más acostumbrados a Photoshop. Si de primeras nunca te ha convencido GIMP por sus capacidades, PhotoGIMP no te va a cambiar la vida. Pero si te daba algo de vértigo comenzar en GIMP porque ‘se ve distinto a Photoshop’, este parche pretende que se te quite el miedo.

Así que por lo demás, sigue siendo GIMP, tanto por lo bueno como por lo no tan bueno. Y es que tienes un potente editor gratuito y open source a tu disposición, pero sigue sin ofrecer herramientas algo más concretas y complejas para profesionales que sí tiene Photoshop, como su gestión de color avanzada con CMYK nativo, diseño editorial más complejo, automatización, integración con la IA, etc. Por lo demás, si no echas de menos esta vertiente más concreta y profesional de Photoshop, vas sobrado con GIMP, sobre todo porque desde la versión 3.0 ya tienes también la opción de capas de ajuste no destructivas.

El repositorio de PhotoGIMP cuenta con más de 13.000 estrellas en GitHub, tiene el respaldo de la comunidad y dispone de cientos de forks de otros desarrolladores, además de traducciones e instaladores alternativos. Vaya, que es una de las opciones más destacadas para escapar de los más de 300 euros anuales de Photoshop en caso de que te apañes con todo lo que te aporta GIMP. Además, no requiere cuenta ni inicio de sesión de ningún tipo, guarda todo el trabajo en el propio ordenador sin depender de servicios en la nube, y la instalación y desinstalación del plugin se resuelve copiando o borrando una carpeta.

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